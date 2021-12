Préouverture Paris : le CAC40 toujours solide au-dessus des 7.000 points!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'optimisme continue de régner en Bourse de Paris où le CAC40 est de nouveau attendu en nette hausse ce matin. Les investisseurs sont de nouveau convaincus par les signes encourageants concernant le variant Omicron du coronavirus et par les dernières données économiques américaines solides.

Des études menées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ont indiqué mercredi que les risques d'hospitalisation étaient moindres avec Omicron qu'avec le variant Delta. Après des statistiques américaines au-dessus des attentes mercredi, une nouvelle série d'indicateurs est au menu du jour aux Etats-Unis parmi lesquels les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis.

WALL STREET

Après un gros rebond hier mardi (+1,6% sur le DJIA et +2,4% pour le Nasdaq), la cote américaine pointe encore dans le vert ce mercredi soir avec un DJIA qui gagne 0,74% à 35.753 pts et le S&P 500 (+1,02% à 4.696 pts), alors que le Nasdaq avance de 1,18% à 15.522 pts.

Très attendue ce mercredi, la nouvelle estimation du PIB américain du troisième trimestre a fait part d'une révision en hausse : Ainsi, pour l'évaluation finale fournie ce jour, le gouvernement US fait état d'une croissance au rythme de 2,3%, contre 2,1% de consensus et 2,1% pour la précédente lecture. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre, en lecture finale, se sont appréciées sur un rythme de 2%, contre 1,7% de consensus et 1,7% pour l'estimation antérieure.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- PIB final du Danemark au troisième trimestre. (08h00)

- PIB final espagnol du troisième trimestre. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1339$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,36$. L'once d'or se traite 1.803$.

VALEURS A SUIVRE

Engie et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, ont finalisé l'acquisition d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz par SIG auprès d'Engie pour un montant de 1,1 milliard d'euros.

Airbus : Le ministère des Armées a commandé 169 hélicoptères Guépard, a annoncé la ministre française des Armées, Florence Parly. Ces hélicoptères interarmées légers doivent remplacer à partir de 2027 cinq types d'hélicoptères utilisés pour l'heure par l'armée de Terre, l'armée de l'Air et la Marine. La commande entre dans le cadre de la Loi de programmation militaire. Elle représente un montant total de 10 milliards d'euros, en tenant compte du développement et de la livraison des appareils, de la fourniture du système de soutien et de la formation et de la maintenance pendant dix ans.

ArcelorMittal a annoncé avoir déterminé le prix de rachat final pour ses opérations précédemment annoncées concernant ses titres subordonnés convertibles à 5,50% échéant en 2023. Comme annoncé précédemment le 13 décembre 2021, ArcelorMittal a conclu des accords séparés, négociés en privé, pour racheter environ 395 millions de dollars US en principal total des obligations. La période de détermination du prix de ces rachats est désormais terminée et le prix de rachat global qu'ArcelorMittal paiera pour ces titres sera de 1,196 Milliard de dollars US. La clôture des transactions est prévue le 23 décembre 2021. Le rachat total des obligations équivaut au rachat d'environ 36,6 millions d'actions ordinaires d'ArcelorMittal qui seraient autrement émises à l'échéance (au taux de conversion minimum).

Carmat annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés. Suite à la survenance d'un problème qualité ayant affecté certaines de ses prothèses, CARMAT avait annoncé, le 3 décembre 2021, la suspension volontaire et temporaire des implantations de son coeur artificiel Aeson. La société a ensuite mené une investigation très rigoureuse de la situation.

Renault a confirmé des informations de marché selon lesquelles sa coentreprise en Chine avec le constructeur automobile chinois Brilliance Auto Group était à court de liquidités et allait être restructurée. L'agence Bloomberg avait rapporté hier que le constructeur automobile français avait décidé d'engager un processus de restructuration en raison de la situation financière difficile de sa co-entreprise Renault Brilliance Jinbei Automotive.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot, Tronics

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC maintient son avis à 'acheter' sur BNP Paribas.

INFOS MARCHES

MRM : nouvel emprunt d'un montant de 82,1 ME à 7 ans.

Pharnext : arrêt du financement par OC de Global Tech Opportunities 13 fin mai 2022.

Acheter-Louer.fr : début des opérations de regroupement des actions.

Orapi : les actionnaires vont pouvoir exercer leurs BSA.

EN BREF

Enogia signe un accord avec le fonds Eiffel Gaz Vert.

Voltalia : parc photovoltaïque sur la base spatiale de Kourou.

Navya nomme Sophie Desormière à la Présidence du Directoire.

2CRSi : une commande d'un acteur du trading haute fréquence !