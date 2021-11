Préouverture Paris : le CAC40 toujours solide au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance s'annonce assez indécis pour le CAC40 qui reste sur 10 séances de hausse lors des 11 dernières et devrait aligner une sixième semaine consécutive de hausse... Le tout avec un gain cumulé de 27,17% depuis le 1er janvier.

les craintes liées à la hausse des prix, alimentées par les récentes statistiques américaines, et son impact sur la politique de la Réserve fédérale n'a finalement eu qu'un effet limité sur les cours des actions cette semaine.

A noter que Tokyo a pris plus de 1% ce matin, les valeurs technologiques en tête, les investisseurs revenant sur le marché japonais, resté à la traîne de la reprise mondiale en raison des préoccupations liées l'impact de la hausse des coûts sur les bénéfices des entreprises.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une note mitigée jeudi, les investisseurs continuant de soupeser les risques accrus de hausse des taux de la Fed, après l'accélération plus forte que prévu de l'inflation en octobre aux Etats-Unis. Walt Disney a perdu 7% après des comptes décevants, pesant sur le Dow Jones, tandis Rivian Automotive a flambé de 22% pour sa deuxième séance de cotation sur le Nasdaq.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,44% à 35.921 points, en route pour sa 3e séance de baisse, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 0,06% à 4.649 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 0,52% à 15.704 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice final espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1444$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,17$. L'once d'or se traite 1.858$.

VALEURS A SUIVRE

Aperam présente ses résultats pour le trimestre qui s'est terminé le 30 septembre. Le taux de fréquence en matière de santé et de sécurité est ressorti à 1,8 au 3ème trimestre, contre 2,3 au 2ème trimestre 2021. Les expéditions d'acier se sont élevées à 421 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2021, en baisse de 12% par rapport à des expéditions d'acier de 481 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2021. L'EBITDA ajusté s'est inscrit à 278 Millions d'euros au 3ème trimestre 2021, comparé à 262 ME au 2ème trimestre 2021. Le bénéfice net est de 201 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 213 ME au 2ème trimestre 2021. Le bénéfice de base par action s'est inscrit à 2,53 euros au 3ème trimestre 2021, comparé à 2,67 euros au 2ème trimestre 2021. Le flux de trésorerie généré par l'exploitation est de 110 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 115 ME au 2ème trimestre 2021. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est élevé à 90 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 87 millions d'euros au 2ème trimestre 2021. La dette financière nette est de 59 ME au 30 septembre 2021 par rapport à 1 ME au 30 juin 2021.

Antin Infrastructure Partners publie ce matin des actifs sous gestion de 20,3 MdsE au 30 septembre dernier, en hausse de 30,7% par rapport au 30 septembre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan 'surpondère' sur ArcelorMittal avec un objectif ajusté à 49 euros. Jefferies reste à l'achat sur ArcelorMittal avec un objectif de cours relevé à 42 euros.

Berenberg repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Accor en ciblant un cours de 31,50 euros.

Stifel repasse d'acheter à 'conserver' sur Valneva.

Citigroup réhausse le dossier Verallia à 50,90 euros.

Berenberg conserve Arkema avec un objectif ajusté à 127 euros.

Kepler Cheuvreux conserve OL Groupe avec une cible ramenée à 2 euros.

Morgan Stanley repasse à 'surpondérer' sur Renault en ciblant un cours de 45 euros.

INFOS MARCHES

DMS Group : reprise du projet de transfert sur Euronext Growth.

Europlasma : tirage de trois tranches d'OCABSA.

EN BREF

Noxxon Pharma : du nouveau dans le cancer du cerveau.