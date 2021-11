Préouverture Paris : le CAC40 toujours solide après 2 nouveaux records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a signé 2 nouveaux records hier qui ne devraient pas l'empêcher de bien se comporter à l'ouverture attendue relativement stable. 7.128,63 points en clôture et 7.136,13 points en séance ont été inscrits hier par l'indice parisien qui n'avait jusqu'à présent jamais franchi la barre des 7.100 points.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu dans la nuit une sommet virtuel de plus de trois heures au cours duquel les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tensions parmi lesquelles la question de Taiwan et les pratiques de Pékin au Tibet ou à Hong Kong.

Bien qu'aucune percée majeure n'était attendue, le fait que Pékin et Washington soient prêts à discuter est une bonne nouvelle, à interpréter par les marchés toujours inquiets d'une possible escalade militaire ou économique entre les deux puissances. Le temps des invectives de Trump est bien révolu.

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé la semaine en très léger recul, lundi, les secteurs de la santé, la technologie et des matériaux de base pesant sur les indices. Les taux d'intérêts se sont nettement tendus sur des spéculations de resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed face à l'inflation. Le rendement du T-Bond à 10 ans est remonté au-dessus de 1,6%. Le pétrole a résisté malgré les rumeurs de déblocage des réserves stratégiques des Etats-Unis. Tesla a poursuivi sa correction (-1,9%) sous l'effet des ventes de titres d'Elon Musk et d'autres dirigeants.

A la clôture, les indices ont fini non loin de l'équilibre. Le Dow Jones a cédé 0,04% à 36.087 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini parfaitement stable à 4.682 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,04% à 15.853 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 0,6%, 0,3% et 0,7%. Ils ont mis fin à une série de 5 semaines consécutives de hausse, après l'annonce d'une accélération de l'inflation à 6,2% sur un an en octobre aux Etats-Unis, qui fait craindre une politique monétaire bientôt moins accommodante de la Fed.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice italien final des prix à la consommation. (10h00)

- PIB préliminaire en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1379$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,89$. L'once d'or se traite 1.865$.

VALEURS A SUIVRE

Innate Pharma : la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société s'élevaient à 141,8 Millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la société s'élevait à 16,1 Millions d'euros. Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2021 s'élevait à 10,3 Millions d'euros comparé à 33,6 Millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020.

Bouygues confirme ses objectifs pour 2021 après avoir à nouveau enregistré une nette amélioration de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Sur les 9 premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, à 27,517 Milliards d'euros, non loin de son niveau de 2019 enregistré sur la même période. Le résultat opérationnel courant ressort à 1,141 Milliard d'euros, contre 681 Millions un an plus tôt et au-delà du niveau des 9 premiers mois de 2019 (à 1,118 MdE). La marge opérationnelle courante remonte ainsi à 4,1%, comme à la même période en 2019, après être tombée à 2,7% un an plus tôt.

BNP Paribas chercherait à se séparer de sa filiale américaine Bank of the West. Selon 'Reuters', qui cite des sources proches du dossier, la banque française a demandé à JP Morgan et Goldman Sachs de travailler sur cette cession potentielle et de sonder l'appétit d'éventuels acquéreurs. Le titre BNP Paribas a bondi lundi de 3,3%, à 61,22 euros, à la suite de cette information, signant la plus forte hausse du CAC40 à la clôture.

OVHcloud dévoile ses résultats annuels, les premiers depuis son introduction en Bourse le mois passé. Sur les douze mois clos fin août, la firme enregistre un EBITDA ajusté, qui est l'indicateur alternatif de performance principalement suivi par le Groupe, de 262 millions d'euros, en hausse de 15% sur une base comparable, pour un chiffre d'affaires consolidé de 663 ME, en progression de 5% en données publiées et de 12% en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg. La marge d'EBITDA ajusté atteint ainsi 39,5%, dans le haut de la fourchette estimée de 38% à 40%. Le chiffre d'affaires 2021 est également dans le haut de la fourchette estimée et reflète la bonne performance commerciale, avec une croissance en données comparables essentiellement tirée par la croissance de l'ARPAC. Les flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles ont augmenté de 15 % à 290 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GECI International, Actia Group, Colas, Cafom, Erytech, Bastide Le Confort Médical, Ivalis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse à 'acheter' sur Kering en ciblant un cours de 850 euros.

AlphaValue repasse à 'accumuler' sur LVMH en ciblant un cours de 798 euros.

HSBC ajuste son cours cible de 129 à 145 euros sur Arkema.

Citigroup remonte le curseur à 30,60 euros sur Bureau Veritas et abaisse de 95 à 66 euros celui sur Worldline.

INFOS MARCHES

Tessi : retrait obligatoire le 25 novembre.

EN BREF

Amoeba : Malte reporte.

Recylex : Thomas Hüser Directeur général.

Capgemini finalise l'acquisition d'Empired.