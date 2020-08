Préouverture Paris : le CAC40 toujours prudent à l'ouverture!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40, à l'image des ouvertures des séances précédentes de la semaine, pourrait débuter sur une note assez poussive ce jeudi matin, tout en demeurant au-dessus des 5.000 points. Wall Street ne l'entraînera donc pas dans les premiers échanges, alors même que le S&P 500 a affiché un quatrième record de clôture consécutif hier soir! Les choses pourraient changer cet après-midi lors de l'ouverture de la Bourse américaine, ce qui a été le schéma à Paris depuis lundi...

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit prendre la parole à la mi-journée lors de l'ouverture de la réunion en visioconférence des banquiers centraux qui tient lieu de traditionnel symposium estival de Jackson Hole. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale des Etats-Unis assouplisse son objectif d'inflation pour permettre aux taux de demeurer extrêmement bas plus longtemps.

Côté valeurs, des mouvements sont attendus sur les titres Eiffage et Bouygues qui ont publié leurs comptes semestriels et perspectives de fin d'année depuis la clôture parisienne d'hier.

WALL STREET

Wall Street a affiché sa confiance ce mercredi, à la veille de l'intervention de Jerome Powell, président de la Fed. En clôture, le DJIA gagne 0,3% à 28.331 pts, alors que le S&P500 grimpe de 1,02% à 3.478 pts, sur ses sommets. Le Nasdaq est une nouvelle fois bien ferme avec un gain de 1,7% à 11.665 pts, sur un nouveau record historique.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début du symposium de Jackson Hole.

- PIB préliminaire américain. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.939$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1825$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,81$.

VALEURS A SUIVRE

Bouygues : À -244 millions d'euros, le résultat net part du Groupe est en repli de 469 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. Les objectifs financiers du Groupe ont été annulés le 1er avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le Groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020. Néanmoins, Bouygues redeviendra "largement profitable au deuxième semestre 2020", sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019.

Bastide a réalisé au 4ème trimestre 2019-2020 (avril-juin) un chiffre d'affaires de 115,2 ME en hausse de +34,9% dont +32,9% en organique. Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 à 382 ME, un niveau supérieur à l'objectif initial situé entre 355 et 365 ME. La hausse de l'activité ressort ainsi à +15,4%, dont +13,7% en organique.

Eiffage : Le résultat opérationnel courant du groupe s'établit à 262 millions d'euros, en baisse de 68,7 %, pour une marge opérationnelle de 3,8 % contre 9,8 % en juin 2019. Dans la Construction, la marge opérationnelle ressort à - 2,1 % (3,4 % en juin 2019), essentiellement du fait du bâtiment en France, tandis que la rentabilité de l'immobilier et celle des travaux en Europe a mieux résisté. Le groupe considère que l'écart de rentabilité en Travaux constaté au 1er semestre 2020 par rapport à la marge des deux dernières années (1,6 %) est entièrement imputable à la pandémie. Cette baisse de marge de 4,1 % représente une diminution du résultat opérationnel courant de 265 millions d'euros. Dans les Concessions, la marge opérationnelle se contracte à 36,2 % (51,6 % en 2019), APRR affichant, pour sa part, une baisse modérée de sa marge d'Ebitda à 73,1 %, contre 76,4 % en juin 2019. Le résultat net part du groupe du semestre est proche de l'équilibre, à - 8 millions d'euros (+290 millions d'euros un an plus tôt).

ID Logistics annonce ses résultats du 1er semestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 776,6 ME, en augmentation de 4,3% et de +2% à données comparables. Le résultat opérationnel courant est en progression à 20,1 ME, soit 2,6% de marge opérationnelle, contre 19,5 ME précédemment. Le résultat net s'élève à 6,5 ME vs 6,6 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Colas, HighCo

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

Drone Volt renforce sa trésorerie par émission d'obligations convertibles.

Toutabo veut lever 200 KE.

EN BREF

Novacyt lance un nouveau panel de test respiratoire.

CGG enrichit sa bibliothèque de données.

Argan livre la nouvelle messagerie de DPD France.