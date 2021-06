Préouverture Paris : le CAC40 toujours plus haut !

Préouverture Paris : le CAC40 toujours plus haut !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Rien ne semble vouloir arrêter le CAC40 qui est encore attendu en hausse ce jeudi, toujours haut perché sur ses meilleurs niveaux oubliés depuis l'année 2000, époque de la "bulle internet". Rappelons que le niveau record de l'indice avait été établi en septembre 2000 à 6.944,77 points. Toutefois, il est toujours bon de rappeler que 20 ans de distribution de dividendes se sont écoulés depuis... Le CAC 40 Net Total Return qui en tient compte culmine déjà depuis longtemps sur des sommets ! Ce matin, le marché est encore aidé par les comptes des entreprises qui se montrent très rassurants malgré la crise, à l'image de ceux de Saint-Gobain ou de Remy Cointreau.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé la séance de mercredi en très légère hausse, après la publication du dernier Livre Beige de la Fed, qui a apporté peu d'éléments nouveaux mais n'a pas effrayé les marchés. Le rapport a ainsi confirmé l'accélération de la reprise économique, qui s'accompagne néanmoins de tensions sur les prix et de problèmes d'approvisionnement. Ce tableau ne semble pas de nature à justifier de changement urgent de politique monétaire, mais il pourrait ouvrir la voie à un "tapering", une réduction des achats d'actifs de la Fed.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,07% à 34.600 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,14% à 4.208 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a aussi pris 0,14% à 13.756 pts. Les investisseurs ont pris peu de risques en attendant la statistique-clé de la semaine, à savoir le rapport sur l'emploi en mai aux Etats-Unis, qui sera publié vendredi.

ECO ET DEVISES

Un des grands gagnants du moment reste le pétrole qui a encore progressé au lendemain de la réunion de l'Opep+ qui anticipe poursuite de la hausse de la demande de brut. Le brut léger américain WTI a gagné mercredi 1,6% à 68,83$ le baril (contrat à terme d'août sur le Nymex), au plus haut depuis octobre 2018. Le Brent pointe à 71,35$, au plus haut depuis deux ans. L'or grimpe aussi à 1.908$ l'once, au plus haut depuis début janvier. Du côté des cryptomonnaies, le Bitcoin tourne autour des 38.700$.

L'économie américaine a crû à un "rythme modéré", qui a accéléré en avril et en mai par rapport au début de l'année, a relevé la Réserve fédérale dans son dernier Livre Beige, publié mercredi soir. L'avancée de la campagne de vaccination et la réouverture de l'activité a contribué à cette amélioration. Pour autant, la reprise est freinée par les pénuries et les retards de livraison de matériaux dans certains secteurs (bâtiment, automobile...) Les prix sont en hausse, et cette inflation devrait se poursuivre, a estimé la banque centrale.

Rappelons que ce rapport (dont la couverture est beige, d'où son nom) fait le point sur l'économie dans les 12 grandes régions américaines, et qu'il servira de base à la prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 15 et 16 juin prochains. Sur les devises, l'euro est stable à 1,22/$.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole révisée. (14h30)

- PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (17h00)

Europe :

- PMI espagnol des services. (09h15)

- PMI italien des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- PMI britannique des services. (10h30)

VALEURS A SUIVRE

Saint-Gobain s'attend à réaliser un résultat opérationnel record au premier semestre 2021. Le spécialiste des matériaux de constructions explique que les ventes des mois d'avril et mai continuent à afficher de très bonnes tendances, soutenues par la dynamique du marché de la rénovation en Europe, tout particulièrement en France, la croissance des marchés de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique, ainsi que par la poursuite de l'amélioration séquentielle des marchés industriels. La situation sanitaire reste toutefois incertaine, en particulier au Brésil - avec un impact limité sur les activités du groupe - et en Inde, pénalisée sur les deux derniers mois.

Dans ces conditions, le résultat d'exploitation devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020. La marge d'exploitation des six premiers mois de l'exercice devrait également atteindre un nouveau record.

Saint-Gobain dévoilera les résultats complets de son premier semestre et les perspectives pour l'année 2021 le 29 juillet prochain.

A la fin mars 2021, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau s'élevait à 1.010,2 millions d'euros, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants) et en repli de 1,4% en publié. Cette performance démontre la forte résilience du groupe dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'élève pour sa part à 236,1 ME, en progression de 9,7% en publié et de 12,8% en organique. Par conséquent, la marge opérationnelle courante grimpe à 23,4% (en hausse de 2,4 points), proche de ses plus hauts historiques. Cette performance s'explique par une belle progression de la marge brute (+0,8pt en organique) et une excellente maîtrise des coûts de structure (-2,4 pts). Le groupe a ainsi pu renforcer ses investissements en communication (+0,9 pt) et accompagner ses marques dans la reprise. La marge intègre également des effets devises légèrement favorables (+0,3pt) et un effet périmètre de -0,2 pt.

Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du groupe s'établit à 148,2 ME, en hausse publiée de 19,4%.

Fort de la progression significative de ses résultats, le groupe proposera à son Assemblée Générale du 22 juillet d'accorder un dividende ordinaire de 1,85 euro par action au titre de l'année 2020/21, en hausse significative par rapport à 2019/20 (1 euro), mais également par rapport à celui de 2018/19 (1,65 euro). Le paiement se fera en numéraire pour la totalité du dividende mis en distribution.

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique qui reste fragile et incertain, le groupe Rémy Cointreau sort renforcé de la crise du Covid-19.

Ainsi, pour 2021/22, le groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception. Il anticipe notamment un excellent démarrage de son exercice fiscal, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis.

Fort de son avance sur son plan stratégique 2030 et d'un environnement porteur, le groupe a décidé de relever ses prévisions d'investissements en communication. Ceci afin d'accompagner ses marques dans le rebond et d'accroître leur potentiel de croissance à moyen terme en développant leur notoriété et leur attractivité. La bonne croissance anticipée du Résultat Opérationnel Courant sera également modérée par des effets devises estimés entre -16 ME et -20 ME et un effet périmètre d'environ -2 ME.

Au cours des derniers mois, dans un contexte marqué par la pandémie, Rémy Cointreau a bénéficié d'une accélération de tendances préexistantes qui conforte la stratégie 2030 annoncée en Juin 2020 : l'essor de la mixologie et de la consommation à domicile, la surperformance des qualités les plus haut-de-gamme, le fort développement des ventes en ligne ou encore l'intérêt croissant porté à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Le groupe réitère donc, avec confiance, ses objectifs financiers et extra-financiers : d'ici 2030, l'amélioration de la gestion de son portefeuille de marques lui permettra d'atteindre une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33% (sur la base des taux et du périmètre 2019/20). Simultanément, dans le cadre de son plan "Exception Durable 2025", le groupe ambitionne une agriculture raisonnée pour l'ensemble des terroirs permettant l'élaboration de ses spiritueux ainsi qu'une réduction de ses émissions carbone de 25% (scope 1 & 2, en absolu) et de 30% (scope 3, en relatif) d'ici 2025. Une première étape en vue de l'ambition "Net Zéro carbone" visée par le groupe pour 2050.

Rémy Cointreau confirme son ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, dont les perspectives de croissance restent attractives, en particulier dans un monde de consommation plus responsable.

Vallourec S.A. annonce le lancement aujourd'hui d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 300 millions d'euros, dernière étape de la restructuration financière de la Société dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 19 mai 2021.

Le produit de l'Augmentation de Capital avec DPS sera affecté au remboursement partiel des Créances Restructurées Résiduelles au prorata de leur détention par les créanciers de la Société au titre des différents RCF et des obligations à l'exception des banques commerciales, étant rappelé que le montant non souscrit de l'Augmentation de Capital avec DPS est intégralement garanti par les Créanciers Convertis par voie de compensation de créance.

L'Augmentation de Capital avec DPS sera réalisée avec le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 16ème résolution de l'assemblée générale mixte du 20 avril 2021, et donnera lieu à l'émission de 52.954.807 actions nouvelles, au prix de souscription de 5,66 euros par action (soit 0,02 euros de nominal et 5,64 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 299.724.207,62 euros.

Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 3 juin 2021. 8 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 37 Actions Nouvelles à titre irréductible.

Orange : Le parquet a demandé mercredi aux juges de la Cour d'appel de Paris d'infliger une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis, à Stéphane Richard, pour son implication présumée dans le versement contesté effectué par l'Etat en 2008 pour régler le litige entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, a déclaré mercredi soir un porte-parole du président d'Orange à l'agence 'Reuters'.

Il s'agit d'une peine similaire à celle réclamée il y a deux ans lors d'un premier procès pour détournement de fonds publics contre le PDG d'Orange, qui fut au moment des faits le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie de l'époque, Christine Lagarde. Stéphane Richard avait finalement été blanchi.

Le parquet a aussi réclamé mercredi une amende de 100.000 euros et cinq ans d'interdiction des droits civiques de Stéphane Richard pour délit de complicité de détournement de fonds publics.

Les avocats du patron d'Orange et des autres accusés effectueront leurs plaidoiries à compter de la semaine prochaine. Aucune date n'a pour le moment été fixée pour le verdict.

Eurofins Technologies annonce le lancement de son test RT-PCR GSD NovaType III SARS-CoV-2, développé pour la détection rapide des variants préoccupants du SARS-CoV-2, notamment B.1.617 ("Indien"), B.1.427/B. 1.429 ("Californie / États-Unis"), B.1.351 ("Afrique du Sud") ou P.1 ("Brésil").

Le test facilite l'identification des mutations pertinentes E484Q, E484K et L452R dans une réaction combinée à la discrimination simultanée du variant de type E484 du gène S. Ces mutations ont été associées à des rapports faisant état d'une diminution potentielle de l'efficacité de certains vaccins et d'une augmentation de la transmissibilité du virus.

Argan transforme un entrepôt de 21.000 m2 sur la commune de Wissous (91) en DataCenter. Avec un patrimoine d'une centaine d'entrepôts représentant une surface globale de 3 millions de m2, Argan est aujourd'hui l'un des principaux propriétaires de surfaces logistiques en France. Avec cette opération, la foncière fait une incursion hors de son marché historique en développant un DataCenter de 21.000 m2. Le point de départ de ce projet se situe en 2018. Argan, à la recherche de sites logistiques bien positionnés en Ile-de-France à réhabiliter, faisait l'acquisition d'un ancien entrepôt destiné aux produits frais idéalement situé sur la commune de Wissous au coeur du Triangle d'Or de la logistique alimentaire francilienne. Si le projet initial était de réhabiliter cet actif dans le but de le commercialiser à un acteur de la logistique, chargeur ou logisticien, l'opportunité d'accueillir un DataCenter s'est présentée. Outre son emplacement stratégique, le site bénéficie de la puissance électrique nécessaire.

Generix : A l'issue d'un exercice 2020/2021 marqué par un contexte économique et sanitaire inédit, Generix Group a réalisé un chiffre d'affaires de 80,3 ME -1% vs. 2019/2020. Retraité de la volatilité des taux de change, le chiffre d'affaires afficherait une croissance de 1%, portée notamment par l'Amérique du Nord.

A fin mars 2021, l'EBITDA ressort à 9,9 ME, soit une marge d'EBITDA de 12,3%. La diminution de 4,4 points de la marge d'EBITDA par rapport à fin mars 2020 résulte quasi intégralement de l'investissement supplémentaire en R&D que le groupe met en oeuvre pour répondre au potentiel de marché révélé par la crise.

Natixis : Le conseil d'administration réuni le 28 mai a coopté comme administrateur Dominique Garnier, directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour succéder à Alain Condaminas.

Dominique Garnier a été nommé Directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en mai 2021.

Somfy : L'Assemblée générale mixte s'est tenue à Cluses. Elle a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation, y compris celle relative à l'évolution de la gouvernance pour adopter la forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale mixte a décidé de procéder à la distribution d'un dividende de 1,85 euro par action, au titre de la répartition du résultat de l'exercice écoulé. Elle a fixé les dates de détachement et de paiement de ce dividende aux 8 et 10 juin prochains.

Biosynex annonce un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros (154 ME pour toute l'année 2020). Cette très forte hausse d'activité est portée par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d'année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor. Au cours des 3 derniers mois, Biosynex a su répondre à la forte demande d'autotests grâce à des capacités de production renforcées et à un cycle de fabrication raccourci par la montée en puissance de la nouvelle unité de fabrication basée en Alsace.

En parallèle, la société a bénéficié de nombreuses retombées de sa prospection de nouveaux marchés à l'étranger. La croissance à l'international affiche ainsi sur la période des premiers 5 mois de 2021 une hausse très supérieure à celle du marché domestique.

Carmila : Le 19 mai 2021, les commerces et terrasses de restaurants ont rouvert après plusieurs mois de fermeture. Les centres commerciaux Carmila France ont retrouvé leurs clients et commerçants dans le respect du protocole sanitaire, l'intégralité des sites ayant obtenu le label "Mesures sanitaires Covid-19 vérifié par AFNOR Certification". Ainsi, les centres commerciaux Carmila France enregistrent une hausse de fréquentation de 20,9% entre le 19 et le 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Ils atteignent 97% de la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019.

Dans le cadre de la réouverture des commerces le 19 mai, Carmila a annoncé l'ouverture de 130 nouvelles boutiques sur l'ensemble de son parc en France. Ces ouvertures contribuent à renouveler l'offre commerciale, et sont particulièrement plébiscitées par les clients.

Media 6 a creusé ses pertes au premier semestre alors que son activité a continué à souffrir de la crise sanitaire. Sur les six mois clos fin mars, le groupe essuie un déficit net de 2 millions d'euros contre -196.000 euros sur l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires de 32,4 ME, en recul de8,5%, malgré l'intégration d'IMG sur la totalité du semestre. À périmètre comparable, hors IMG, le chiffre d'affaires semestriel est en baisse de 18,5%. Le résultat opérationnel ressort à -1,65 ME contre -253.000 euros un an plus tôt.

La structure financière du bilan du Groupe demeure solide. Les capitaux propres du Groupe passent de 30,2 ME au 30 septembre 2020 à 28,5 ME au 31 mars 2021. L'endettement financier net s'établit à 2,3 ME au 31 mars (versus 3 ME au 30 septembre 2020), impact IFRS16 inclus de 3,6 ME au 31 mars 2021 (versus 4 ME au 30 septembre 2020). In fine, hors IFRS16, le Groupe est donc en situation de trésorerie nette de 1,3 ME contre 1,1 ME au 30 septembre dernier.

Atari annonce la disponibilité de l'Atari VCS et de ses accessoires à la vente à partir du 15 juin aux Etats-Unis, via les réseaux de distribution et les sites de vente en ligne Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi que le site internet officiel de l'Atari VCS. Chaque détaillant proposera des opérations marketing dédiées le jour du lancement.

Les accessoires développés en partenariat avec PowerA, inclut une manette classique sans fil, basée sur la manette originale de l'Atari 2600, ainsi qu'une manette au style moderne. Les deux manettes sont dotées d'un retour d'information sonore, d'un éclairage LED, d'un chargement USB et d'une compatibilité Bluetooth sans fil avec l'Atari VCS et la plupart des PC et appareils mobiles.