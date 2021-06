Préouverture Paris : le CAC40 toujours haut perché

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu de changement à attendre à l'ouverture ce matin pour le CAC40 qui devrait évoluer assez proche de son niveau de clôture d'hier.

Les interrogations autour de l'inflation, si elles demeurent toujours en toile de fond, n'empêchent pas les investisseurs de conserver un véritable optimisme à propos des actifs risqués en pariant sur le scénario d'une poursuite de la reprise économique. Le CAC40 est sans doute encore en mesure de repousser à nouveau le plus haut de plus de 20 ans touché hier en séance, à 6.574,21 points... Les investisseurs ne sont toujours pas disposés à vendre et prendre des bénéfices sur les marchés actions et les indices poursuivent bon an mal an leur chemin haussier. Hier en clôture, le CAC40 affichait ainsi un gain de +18,01% depuis le 1er janvier.

L'approche de la réunion de la Banque centrale européenne et de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux demain, devrait toutefois limiter l'ampleur de la prise de risque aujourd'hui.

HIER A WALL STREET

La Bourse américaine a fini proche de l'équilibre mardi, les investisseurs restant globalement optimistes sur la reprise économique mondiale, tout en s'inquiétant de l'accélération de l'inflation qui l'accompagne. L'indice des prix à la consommation pour mai sera publié jeudi aux Etats-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an. Les valeurs de croissance, nombreuses dans le Nasdaq, ont profité d'une détente des taux d'intérêts souverains, à deux jours de la réunion de la BCE, qui devrait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante pour surmonter la crise du coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,09% à 34.599 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini quasi-stable à 4.227 pts (+0,02%), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,31% à 13.924 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks finaux de grossistes. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2179 ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,60$. L'once d'or se traite 1.893$.

VALEURS A SUIVRE

Compagnie des Alpes lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 231 millions d'euros et au prix de 9,40 Euros, avec pour objectif de renforcer les fonds propres, "tout en soutenant le financement du plan d'affaires". La CDA a reçu des engagements de souscription à titre irréductible d'un montant total de 144,63 ME, représentant environ 62,6% de

l'augmentation de capital.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à l'achat sur Kering avec un objectif relevé à 850 euros et sur LVMH avec une cible réhaussée à 750 euros.

Goldman Sachs est toujours neutre sur JCDecaux mais avec un cours cible relevé à 26 euros.

RBC repasse à 'sous-performance' sur Danone en ciblant un cours de 52 euros.

INFOS MARCHES

Safran : succès de son offre d'OCEANE pour 730 ME.

Néovacs : nouvelle levée de fonds de 2 ME.

EN BREF

Transgene : nouveau brevet au Japon.

Gaussin va utiliser les batteries lithium-ion de Microvast.