Préouverture Paris : le CAC40 toujours dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu en baisse ce mercredi dans la foulée de la fin de séance d'hier (-1,28%) et dans le sillage de Wall Street (-0,80%) et Tokyo (-1,58%).

Les taux repartent en nette hausse, après des propos de la future vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, prônant des hausses de taux et une réduction rapide du bilan de la banque centrale dès la réunion de mai, pour lutter contre l'inflation. Ses déclarations ont renforcé le scénario de plusieurs hausses d'un demi-point du taux des fonds fédéraux lors des prochaines réunions de la Fed afin de freiner l'inflation. Au plus haut depuis début 2019 pour le deux ans à 2,5918%, depuis décembre 2018 pour le cinq ans 2,784% et depuis mars 2019 pour le dix ans 2,6256% (+7,2 points).

En outre, l'impact de la nouvelle vague de l'épidémie de COVID-19 en Chine sur l'économie, n'a pas de quoi rassurer les investisseurs. Il est mis en évidence par la chute de l'indice Caixin d'activité dans les services à 42,0 en mars contre 50,2 en février.

WALL STREET

La Bourse de New York est repartie dans le rouge mardi, plombée par une nouvelle flambée des taux d'intérêts, après des propos de la future vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, prônant des hausses de taux et une réduction rapide du bilan de la banque centrale dès la réunion de mai, pour lutter contre l'inflation. Les cours du pétrole ont reculé après l'annonce de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, notamment un embargo de l'UE sur les importations de charbon russe.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,80% à 34.641 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,26% à 4.525 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 2,26% à 14.204 pts, effaçant son gain de 1,9% la veille. Les grandes "technos", qui avaient grimpé lundi, sont reparties en sens inverse à l'instar d'Apple (-1,89%), Microsoft (-1,3%), Salesforce (-3,9%), Amazon (-2,5%) ou Alphabet (-1,6%). Twitter a en revanche gagné encore 2% après +27% lundi suite à l'achat de 9,2% de son capital par Elon Musk, qui va entrer au conseil d'administration du réseau social.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0881$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 107,06$. L'once d'or se traite 1.919$.

VALEURS A SUIVRE

Latécoère indique produire des efforts continus pour renforcer son activité par le biais d'acquisitions, afin de créer de la valeur pour les actionnaires sur le long terme. Le groupe français confirme donc poursuivre l'avancée de discussions avec plusieurs cibles potentielles, qui, en cas de succès, auraient "un impact significatif sur le groupe combiné". En particulier, après achèvement de ses due diligences techniques, Latécoère a soumis deux lettres d'offre juridiquement non contraignantes en vue d'acquérir 100% de deux sociétés distinctes, toutes deux basées en Amérique du Nord, actives dans les solutions d'Aérostructures. Au total, elles ont généré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2021. L'une de ces offres, relative à la plus importante des deux sociétés cibles, a été approuvée par chacun des Conseils d'administration de Latécoère et de la cible en vue du rapprochement envisagé. Les parties sont entrées, ce 5 avril, en négociations exclusives jusqu'au 29 avril 2022, pour parvenir à la finalisation d'une documentation juridique définitive. La seconde offre est en cours d'examen par le Conseil d'administration de la plus petite des deux cibles, et reste notamment soumise à l'approbation du Conseil d'administration de Latécoère ainsi qu'à la finalisation de la documentation définitive relative à l'opération. Dans le cas où ces opérations se concrétiseraient, elles nécessiteraient un investissement total maximal en numéraire d'environ 95 millions d'euros (réparti sur une base d'environ 70/30 si les deux opérations étaient réalisées), qui serait entièrement financé par le produit de l'augmentation de capital d'août 2021. La réalisation de ces opérations devrait auquel cas intervenir dans les 12 prochains mois. Il n'y a cependant aucune certitude que ces projets d'acquisition aboutissent à ce stade.

EDF annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant brut de l'Augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 3,16 MdsE. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1er avril 2022, la demande totale s'est élevée à environ 4,1 milliards d'euros, correspondant à un taux de souscription de 129,01%. Conformément à son engagement, l'Etat français a souscrit à l'Augmentation de capital à hauteur d'environ 2,7 milliards d'euros, soit environ 83,88% de l'Augmentation de capital, et détient environ 83,88% du capital social de la société après réalisation de l'Augmentation de Capital. La demande de marché totale (hors Etat français) s'est élevée à environ 1,4 MdE, soit 280% du montant non souscrit par l'Etat français (510 ME).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

TheraVet, Hunyvers, Barbara Bui, Augros, Vogo, Sidetrade, Eurobio Scientific

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JPMorgan abaisse sa recommandation sur Klepierre à "sous-pondérer" contre "neutre", mais relève son objectif de cours de 20 à 21 euros.

Barclays ajuste son objectif de cours de 55 à 40 euros sur Faurecia.

Goldman Sachs repasse à 'vendre' sur Aéroports de Paris en ciblant un cours de 110 euros.

Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 50 euros.

INFOS MARCHÉS

Néovacs : levée de fonds de 2 ME par tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA.

Amoéba diffère la 5e émission obligataire.

EN BREF

Edenred s'associe avec ChargePoint.

Saint-Gobain : cède son activité de distribution de plomberie en Pologne.

GTT obtient une commande du chantier naval Jiangnan.

Advicenne : un cas clinique met en lumière l'intérêt d'un traitement au long cours par ADV-7103 dans l'ATRd.