Préouverture Paris : le CAC40 toujours bien disposé

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien demeure bien disposé ce matin, dans la foulée du gain d'hier (+1,38%) l'ayant porté au-dessus des 6.600 points. Ce matin il est attendu de nouveau hausse, alors que Tokyo vient de prendre 1,23%.

Le Livre beige a confirmé mercredi que les entreprises restaient confrontés à une inflation élevée et à des pénuries de main d'oeuvre et Mary Daly, la présidente de l'antenne de San Francisco, a jugé "solides" les arguments en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point le 4 mai.

La séance du jour sera animée par les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro et par des interventions de Jerome Powell, le président de la Fed, et Christine Lagarde, son homologue de la Banque centrale européenne, à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Côté résultats, de nombreux groupes se sont pliés à l'exercice de la publication du premier trimestre depuis la clôture d'hier. De premier abord, les données sont encourageantes! Hier, la séance a déjà été marquée par de bonnes surprises...

WALL STREET

Après le vif rebond de la veille, la cote américaine s'est montrée plus hésitante ce mercredi dans un marché coupé en deux avec un secteur technologique sous pression. Fait du jour, la déception Netflix (-35%) a plombé les valeurs du compartiment streaming. Le groupe média a fait part de la première perte d'abonnés en une décennie, signalant les "vents contraires" du partage de mot de passe, de la concurrence agressive, de la macro et de facteurs indépendants de sa volonté, y compris l'adoption de la télévision connectée...

Le Dow Jones a gagné 0,71% à 35.160 pts, le S&P 500 termine en repli de 0,06% à 4.459 pts, mais le Nasdaq cède 1,22% à 13.453 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI hésite à 102,40$. L'indice dollar cède 0,6% face à un panier de devises avec un euro à 1,0850/$. Le bitcoin pointe à 41.425$. Sur le marché obligataire, légèrement accalmie ce jour avec un rendement du T-Bond à 10 ans en retrait sous les 2,90%. Rappelons que les rendements à 10 ans ont déjà presque doublé cette année, se heurtant au niveau de 3% depuis hier...

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0855$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 108,36$. L'once d'or se traite 1.953$.

VALEURS A SUIVRE

Edenred a enregistré au premier trimestre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, qui témoigne de la pertinence de sa stratégie d'innovation digitale et de ses succès commerciaux avec un chiffre d'affaires opérationnel en progression de +17,3% en données publiées (+15,3% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021, à 426 millions d'euros. La croissance organique de l'activité est à deux chiffres dans toutes les zones géographiques et dans les deux principales lignes de métier. Portés par un fort volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt dans certaines régions, les autres revenus progressent de près de 30%, passant de 10 à 13 millions d'euros. A l'arrivée, le revenu total est de 439 millions d'euros, en croissance de +17,6% en données publiées (+15,7% en données comparables).

Rexel : Les ventes du groupe sont de 4.377,4 ME au T1, en hausse de +16% à jours constants avec des tendances positives dans toutes les géographies, confirmant la demande croissante de produits électriques et le rôle clé des distributeurs dans la transition énergétique. La croissance reste soutenue à la fois par la hausse des volumes (contribution de 283 bps) et par celle des prix de vente (contribution de 405 bps sur les câbles et de 910bps sur les produits hors-câbles). "L'impact des reports de prix devrait cependant s'atténuer au cours des prochains trimestres en raison d'effets de base plus difficiles pour les produits câbles et hors-câbles" selon la direction.

Getlink publie une hausse de 46% de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à l'allégement des restrictions sanitaires, à 227,8 millions d'euros. Le trafic sous la Manche s'est redressé de façon spectaculaire grâce à la levée des restrictions imposées aux voyageurs, le trafic passagers ayant affiché un bond de 154% en glissement annuel sur la période allant de janvier à mars. Le trafic camions a quant à lui grimpé de 23%. "Le fort rebond des trafics passagers et les niveaux atteints aux vacances de Pâques montrent que nos clients étaient impatients de reprendre leurs voyages", a commenté le directeur général Yann Leriche dans un communiqué.

Groupe Crit : Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 est ressorti à 523,5 ME en hausse de 19,7%. A périmètre et change constants, la croissance ressort en hausse de 18,4%. En France, l'amélioration continue de l'activité se confirme avec un chiffre d'affaires trimestriel de 393,4 ME, en croissance de 19,3%. Les activités internationales (près de 25% de l'activité totale) participent également à cette croissance avec une hausse de 15,9% à périmètre et change constants.

LISI a réalisé un chiffre d'affaires de 342,4 ME au 1er trimestre 2022, en progression de 10,7% par rapport à 2021. LISI AEROSPACE : +20,5%, croissance soutenue depuis le S2 2021, portée par la hausse du carnet de commandes de la division ainsi que par la hausse du dollar. LISI AUTOMOTIVE : +0,6%, gains de parts de marché dans un contexte toujours perturbé par la pénurie mondiale de composants électroniques chez l'ensemble des constructeurs et équipementiers, LISI MEDICAL : +12%, progression des ventes portée par la hausse de la demande. A périmètre constant et retraité de l'effet des devises, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,5% sur les trois premiers mois de l'année.

Verallia annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires au T1 2022 à 750 ME, soit +24% (+23,9% à taux de change et périmètre constants). L'EBITDA ajusté ressort en hausse à 183 ME par rapport à 152 ME au T1 2021. La Marge d'EBITDA ajusté est à 24,4%, en léger recul par rapport au T1 2021 à 25,1%. La direction souligne la baisse du ratio d'endettement net à 1,7x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 2,1x au 31 mars 2021 et 1,9x au 31 décembre 2021.

Carrefour : Sur le T1 2022, la progression du chiffre d'affaires est de 9% en données publiées, incluant la hausse des ventes d'essence et un effet de change favorable.

La croissance est de +3,4% en données comparables. On constate ainsi la poursuite des gains de parts de marché dans les principaux pays du groupe, notamment en France, en Espagne et au Brésil. En France, Carrefour surperforme le marché avec un chiffre d'affaires stable en Like For Like, après une forte croissance de +3,5% LFL au T1 l'an dernier.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mercialys, Voltalia, Maurel & Prom, Groupe SFPI, Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée, Altheora, Foncière 7 Investissement, Hitechpros, Invibes Advertising, DMS Group, Visiativ, Cabasse, Grolleau, SergeFerrari Group, Courtois, Drone Volt, GenSight

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur TotalEnergies.

INFOS MARCHÉS

Atari : L'AG approuve le transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

Verimatrix retenu par Megacable pour renforcer sa sécurité.

Theraclion : déjà 1 000 patients traités avec Sonovein.

2CRSI : partenariat de distribution pour l'Amérique du Nord.

Medesis Pharma : des résultats positifs avec le candidat-médicament NanoManganèse.

Biosynex a pris 23,31% du capital de Primadiag.

Alstom : contrat de 700 ME pour 100 tramways à Melbourne.