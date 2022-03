Préouverture Paris : le CAC40 toujours bien disposé

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est annoncé en hausse à l'ouverture dans la foulée d'une séance positive hier (+0,54%). Il est attendu au-dessus des 6.600 points, niveau symbolique autour duquel il a évolué hier et au-dessus duquel il n'a finalement pas réussi à clôturer.

La remontée des rendements obligataires ralentit et le pétrole poursuit son repli après l'annonce du confinement en deux phases à Shanghaï, qui fait craindre une baisse de la demande chinoise. Sur le front militaire, les délégations ukrainienne et russe doivent se retrouver dans la journée à Istanbul pour une session de discussions en face à face dont Kiev espère qu'elles aboutiront à un accord de cessez-le-feu.

Les investisseurs surveilleront ce mardi les résultats des enquêtes sur le moral des ménages en Allemagne et en France et les chiffres des offres d'emploi aux Etats-Unis (JOLTS).

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, soutenue par les valeurs de consommation et les technologiques. La cote a profité d'un repli de l'ordre de 7% des cours du pétrole, qui a un peu allégé les inquiétude sur l'inflation. La perspective de nouveaux pourparlers sur l'Ukraine, à partir de mardi en Turquie, a aussi rassuré les marchés. Les investisseurs restent toutefois nerveux face au cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, qui pourrait provoquer une récession dans sa hâte de juguler l'inflation.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,27% à 34.955 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,71% à 4.575 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,31% à 14.354 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait gagné 0,3%, le S&P 500 avait grimpé de 1,8% et le Nasdaq avait pris près de 2% en 5 séances, la 2e semaine de rebond d'affilée pour la cote américaine.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs (INSEE). (08h45)

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0993$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 111,89$. L'once d'or se traite 1.922$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi et IGM Biosciences Inc. annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration exclusif en vue de la création, du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'anticorps IgM agonistes dirigés contre trois cibles en oncologie et trois cibles en immunologie/inflammation.

EDF a indiqué qu'il prévoyait de revoir prochainement ses estimations de coût ainsi que le calendrier du projet de construction de la centrale nucléaire Hinkley Point C en Grande-Bretagne en raison du conflit ukrainien, du Covid-19, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de l'inflation. "Une nouvelle revue complète visant à mettre à jour les estimations des coûts et du calendrier annoncées en janvier 2021 est en cours et doit être finalisée d'ici l'été", a précisé l'électricien public français. Parmi les facteurs ayant affecté ces projets, EDF cite l'impact persistant de la crise sanitaire, une performance du génie civil plus faible que prévu, des tensions sur les marchés mondiaux des matériaux de construction, ainsi que les répercussions du Brexit. Des travaux offshore ont été également ralentis en raison de retards dans l'obtention des permis.

Carmat confirme ainsi pouvoir disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022. En parallèle, la société poursuit son dialogue avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la Food & Drug Administration aux Etats-Unis), dont l'autorisation est nécessaire pour reprendre les implantations. Ces éléments permettent à Carmat de confirmer son objectif de reprise des implantations dans les cadres commercial et clinique au mois d'octobre 2022. Du fait du manque de solutions thérapeutiques disponibles, auquel sont confrontés les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée, Carmat constate une demande soutenue des cardiologues pour le système Aeson, portée en particulier par le retour positif des médecins ayant déjà implanté ce dispositif.

Quadient : Le résultat opérationnel courant s'est établi à 135 ME en 2021 (132 ME en 2020). Le résultat opérationnel a atteint 116 ME en 2021, en forte augmentation par rapport aux 96 ME réalisés en 2020. Au total, le résultat financier net s'est établi à -9 ME en 2021 (-32 ME en 2020). Après un taux d'imposition de 18% en 2021 (36% en 2020), le Résultat net part du Groupe s'élève à 88 ME en 2021 (40 ME en 2020), soit une hausse de c.120%. Le Résultat net par action ressort à 2,32 euros (0,92 euro en 2020), tandis que le résultat net dilué par action atteint 2,17 euros (0,92 euro en 2020).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Actia Group, Balyo, genOway, Kalray, AST Groupe

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est toujours à l'achat sur Esker, mais avec un objectif de cours ajusté en baisse de 400 à 300 euros.

AlphaValue 'allège' toujours Thales, mais avec une cible qui remonte de 113 à 126 euros.

INFOS MARCHÉS

EN BREF

Valbiotis : résultats positifs de TOTUM-070 contre l'hypercholestérolémie.

Navya et Electromin signent un accord pour la distribution en Arabie Saoudite.

Pixium Vision : approbation par la FDA de l'extension de l'étude de faisabilité du Système Prima.

Solutions30 sélectionné par LightSpeed Broadband.

Bone Therapeutics redéfinit ses priorités stratégiques.

Plastic Omnium : en négociation exclusive avec Actia pour l'acquisition d'ACTIA Power.

Mersen : signe un contrat avec Velo3D.

CNIM : l'identité du repreneur sera connue le 5 avril.

Voltalia : lance la construction de la centrale solaire SSM3-6 au Brésil.

MaaT Pharma : premier patient dans l'étude pivotale de Phase 3 Ares.

Adocia finalise la cession de son ensemble immobilier lyonnais.