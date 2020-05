Préouverture Paris : le CAC40 sur sa lancée

LA TENDANCE

Tous les feux sont au vert sur les marchés boursiers! Revenu à une encablure des 4.500 points hier en clôture, à la faveur d'une hausse de plus de 5%, le CAC40 doit franchir ce niveau ce matin et poursuivre sur sa lancée.

L'initiative franco-allemande a positivement surpris hier. L'enveloppe de 500 MdsE annoncée s'inscrit dans l'idée d'un redémarrage coordonné de l'économie européenne, notamment concernant les pays les plus touchés. Elle devra toutefois être validée par l'ensemble des autres pays, ce qui fait dire à certains qu'on est encore loin de l'aboutissement.

Le Marché est aussi porté par l'espoir d'un vaccin. Il provient de Moderna qui a flambé de 20% ce lundi à Wall Street pour terminer à 80$. Le groupe a fait le "buzz" en annonçant des résultats jugés prometteurs d'une étude préliminaire de Phase 1 sur un possible vaccin contre le coronavirus Covid-19.

Les investisseurs seront aujourd'hui attentifs à l'audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, et de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, par la commission bancaire du Sénat à Washington.

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé la semaine sur les chapeaux de roues, les marchés pariant sur un redémarrage de l'économie mondiale et saluant des résultats positifs d'un essai clinique sur un vaccin anti-Covid par la biotech américaine Moderna (+20%). Le pétrole a poursuivi son rattrapage, tandis que le déconfinement s'accélère dans le monde, entraînant un rebond de la demande pétrolière. Dimanche, le président de la Fed Jerome Powell a évoqué une reprise progressive, mais a aussi appelé à "ne pas parier contre l'économie américaine à moyen terme".

A la clôture, l'indice Dow Jones a grimpé de 3,85% à 24.597 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 3,15% à 2.953 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a bondi de 2,44% à 9.234 pts. La semaine dernière, les trois indices américains avaient reculé respectivement 2,6%, 2,2% et 1,2% sur 5 séances dans la crainte d'une reprise économique lente et incertaine face au coronavirus.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.735$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0925$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 33,20$.

VALEURS A SUIVRE

Genfit après l'échec de sa molécule phare, le groupe divulgue aujourd'hui une trésorerie et équivalents de trésorerie de 252 millions d'euros, contre 314,1 millions d'euros au 31 mars 2019 et 276,7 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Eurazeo publie un chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au 1er trimestre 2020, à périmètre Eurazeo constant, à 1.321 ME.

Plastivaloire réalise au premier semestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 366,7 ME en croissance de +1,7%. Cette croissance intègre TransNav sur 6 mois sur la période au lieu de 5 mois en 2018-2019. À périmètre constant, l'activité est stable. La zone Amériques a contribué pour 12,2% au chiffre d'affaires contre 10,8% au 1er semestre 2018-2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Freelance.com, Invibes.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse d'achat à neutre sur Rémy Cointreau.

Barclays ajuste son objectif de cours de 57 à 44 CHF sur LafargeHolcim.

Oddo repasse à l'achat sur TF1 en ciblant un cours de 6,50 euros.

INFOS MARCHES

2CRSI accompagne Gamestream dans son augmentation de capital.

Europlasma vers un regroupement des actions cotées sur Euronext Growth.

Dedalus France fait l'objet d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée.

EN BREF

Bio-UV Group : lancement de BIO-SCAN.

Theradiag : approbation d'un premier test Covid-19, 'RT-PCR'.

CIS consolide ses positions dans le secteur minier au Kazakhstan.

Ekinops obtient un prêt garanti par l'Etat de 12 ME.

Implanet : négociation exclusive pour la cession des activités de prothèses de genou.

Visiomed : 20 ME de commandes "Covid-19";