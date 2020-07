Préouverture Paris : le CAC40 sujet aux prises de bénéfices?

LA TENDANCE

L'indice CAC40 est attendu en baisse à l'ouverture aujourd'hui. Des prises de bénéfices légitimes après la belle séance d'hier (+1,49%). Ce matin on apprend que la production industrielle allemande rebondit moins que prévu en mai avec une hausse de 7,8% contre un consensus voisin de 11%. Une petite déception qui valide sans doute aussi les prises de bénéfices de début de séance.

Sur le plan sanitaire, alors que plusieurs régions ou villes reconfinent en Europe, aux Etats-Unis, le nombre de décès liés au coronavirus a dépassé 130.000 lundi, à la suite d'une vague de nouvelles contaminations. La gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump est plus que jamais pointé du doigt dans la mesure où cette résurgence menace de faire dérailler la reprise de l'activité économique.

WALL STREET

La cote US a nettement progressé ce lundi soir après de solides indices des services publiés cet après-midi outre-Atlantique, le DJIA prenant 1,78% à 26.287 pts et le Nasdaq 2,21% à 10.434 pts, contre une hausse de 1,59% sur le S&P500 à 3.180 pts. De retour d'un long week-end de trois jours pour cause de fête nationale américaine, le Nasdaq a inscrit au passage un nouveau record historique... Le baril de brut WTI reste ferme sur le Nymex à 40,70$, alors que le Brent prend 0,6% à 43$.

Les opérateurs veulent toujours ignorer les risques persistants relatifs à la pandémie du nouveau coronavirus, en préférant miser sur un prochain vaccin "promis" par Donald Trump avant la fin de l'année et sur une reprise de l'activité en "V".

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande rebondit moins que prévu en mai avec une hausse de 7,8% contre un consensus voisin de 11%. La production, ajustée des prix, des variations saisonnières et des effets calendaires, avait décroché de 17,5% en avril. En glissement annuel, elle affiche une baisse de 19,3% contre un recul de 16,9% attendu par le marché.

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.783$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1305$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,53$.

VALEURS A SUIVRE

Sodexo : Le chiffre d'affaires du Groupe au 3e trimestre de l'exercice 2019-2020 s'est élevé à 3.910 millions d'euros, en baisse de 31,2%. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de -1,7% et la contribution des fusions/acquisitions est de +0,3%. La croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à -29,9%, plus favorable que l'hypothèse initiale de -33 % annoncée en avril. Alors que les services de restauration sont en retrait de -44%, les services de Facilities Management ne baissent que de -2%. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses diminue de -22,8%. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de -30,1%, reflétant l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 qui s'est propagée dans le monde entier sur les activités du Groupe, entraînant la fermeture totale ou partielle de nombreux sites.

EDF plancherait sur un plan d'économies pour contrebalancer l'impact de la crise sanitaire sur ses comptes... Ce plan nommé "Mimosa", qui n'est pas encore finalisé, devrait ressortir entre 2 et 3 milliards d'euros selon certaines rumeurs.

Cellectis annonce que l'essai clinique MELANI-01 a été suspendu par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Cette suspension, qui concerne un des trois produits candidats de Cellectis actuellement en étude clinique, intervient suite à la soumission d'un rapport de sécurité concernant un patient atteint de myélome multiple récidivant et réfractaire inclus dans l'étude clinique MELANI-01 au palier de la dose 2.

Soitec a annoncé ce jour la signature d'un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse.

Bouygues Construction implantée au Royaume-Uni, a signé les accords avec ses partenaires pour la troisième phase de Hallsville Quarter, l'important programme de régénération à Canning Town, entrepris avec la municipalité londonienne de Newham. Le montant global du projet est de 240 M£ (264 ME).

Bic a annoncé la nomination, à compter de ce lundi 6 juillet, de Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Inventiva, Upergy, Cogra

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC ajuste son objectif en baisse à 540 euros sur Kering.

Goldman Sachs est neutre sur Air Liquide avec un cours cible ajusté de 125 euros.

Barclays ajuste son cours cible à 11,5 euros sur Eutelsat, vise un cours relevé à 15 euros sur Getlink (en ligne), réhausse sa cible à 95 euros sur Safran et de 66 à 76 euros son objectif sur Ubisoft.

INFOS MARCHES

Aures Technologies : des fonds gérés par Moneta AM descendent à 4,88% du capital.

Europlasma : première cotation des actions regroupées.

Euromedis Groupe : prépare son transfert sur Euronext Growth.

Ubisoft : des fonds gérés par BlackRock franchissent en hausse le seuil des 5%.

EN BREF

Cellectis : André Choulika se retire du Conseil d'Administration de Calyxt.

CGG : Sercel entre au capital d'AMBPR.

Artea : cession d'un immeuble de 27 logements à Meyreuil pour 5,5 ME.

Pharmagest Interactive : Grégoire de Rotalier est nommé DG délégué.

Mercialys a allongé la maturité moyenne de sa dette tirée à 3,9 ans.

Amoéba : émission de la 4e tranche d'obligations convertibles.

Icade cède pour 109 ME un ensemble immobilier en VEFA à Primonial REIM.

Voltalia conclut un partenariat avec Ikea pour proposer ses panneaux solaires aux particuliers.