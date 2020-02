Préouverture Paris : le CAC40 stabilisé au-dessus des 5.800 points?

Préouverture Paris : le CAC40 stabilisé au-dessus des 5.800 points?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 semble stabilisé au-dessus des 5.800 points, seuil qu'il a sauvegardé en clôture vendredi, en dépit d'un recul marqué (-1,11%). Ce matin, il devrait ouvrir en légère progression, marquant donc une certaine stabilisation, alors que la situation n'a guère évolué sur le front du Coronavirus durant le week-end. L'indice parisien aura finalement lâché -2,87% en janvier, mais -4,97% depuis son plus haut du 17 janvier, au-dessus des 6.100 points. On peut donc dire que le Coronavirus, apparu mi-janvier, pèse pour le moment 300 points sur le CAC40...

De son côté, le bourse chinoise, qui a ré-ouvert ce matin, a terminé en forte baisse (-8%), rattrapant logiquement son retard sur les autres places financières... Hong Kong, qui n'avait pas fermé, a terminé en hausse ce matin.

Selon le dernier bilan fourni par les autorités de Pékin, l'épidémie de coronavirus, qui menace d'amplifier le ralentissement de l'économie chinoise et d'avoir des conséquences sur la croissance mondiale, a fait 361 morts en Chine, où plus de 17.000 personnes ont été contaminées.

La tendance parisienne pourrait évoluer en mâtinée après la publication des indices PMI du secteur manufacturier en Europe.

WALL STREET

La Bourse américaine a lourdement chuté vendredi, pour la dernière séance du mois de janvier, au lendemain de la décision de l'OMS de qualifier l'épidémie de coronavirus 2019-nCov d'"urgence de santé publique de portée internationale". Les craintes sanitaires n'ont toutefois pas empêché l'action Amazon de flamber de plus de 7% après la publication de résultats trimestriels et de prévisions supérieurs aux attentes.

A la clôture, l'indice Dow Jones a abandonné 2,09% à 28.256 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 1,77% à 3.225 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 1,59% à 9.124 pts. Les secteurs de l'énergie (-3,2% pour l'indice S&P sectoriel), des technologues (-2,7%) et de l'industrie (-2,2%) ont été les touchés par la baisse. Parmi les plus fortes baisses du DJIA, l'action Apple a plongé de 4,4% après ses récents sommets historiques.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final français. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Indice ISM manufacturier. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final en Europe. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.584$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1082$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 58,16$.

VALEURS A SUIVRE

Worldline/Ingenico : Worldline a annoncé lundi le rachat amical de son concurrent Ingenico afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. Cette offre représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois. En outre, Ingenico publie ses comptes ce matin : l'EBITDA est de 606 millions d'euros, soit 18% du chiffre d'affaires, avec un solide free cash-flow de 310 millions d'euros, atteignant 51% de taux de conversion. Ceux de Worldline font état d'un Chiffre d'affaires de 2.38 milliards d'euros, en croissance organique de +6,9%.

Viel & Cie : Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles a atteint 861,9 millions d'euros pour l'année 2019, contre 798,5 millions d'euros sur la même période en 2018, en hausse de 7,9% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé affiche une hausse de 4,6%. Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé des filiales du Groupe s'élève à 208,3 millions d'euros, soit une hausse de 2,9% à cours de change courants par rapport à 2018 et une stabilité à cours de change constants.

Nicox : annonce aujourd'hui qu'un brevet de formulation pour le NCX 470 a été délivré par le U.S. Patent and Trademark Office, prolongeant la protection du NCX 470 aux Etats-Unis jusqu'en 2039.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

CRCAM du Morbihan, Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Le Tanneur, Ivalis, Oxatis, Cafom

ANALYSTES

Deutsche Bank débute le suivi de Sodexo avec un avis à conserver en ciblant un cours de 100 euros. DB débute aussi le suivi de Edenred avec un avis à conserver en ciblant un cours de 51 euros.

Berenberg passe à la vente sur BNP Paribas en ciblant un cours de 42 euros. Barclays passe à 'surpondérer' sur EDF en ciblant 14 euros. Barclays passe de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Engie avec un cours cible de 17 euros.

AlphaValue est à l'achat sur SES avec un objectif ajusté en baisse à 16,30 euros. AlphaValue reste à l'achat sur Solocal mais avec un cours cible ajusté à 0,98 euro.

EN BREF

Solvay finalise la cession de Polyamides pour 1,6 MdE.

Novacyt : nouvelle conversion de warrants de la part de Negma Group.

Derichebourg : le dividende sera détaché le 7 févier.

Elis : petite acquisition en Tchéquie.