Préouverture Paris : le CAC40 sous le choc de l'évolution du pétrole cette nuit

Préouverture Paris : le CAC40 sous le choc de l'évolution du pétrole cette nuit









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Le CAC40 pourrait céder une centaine de points à l'ouverture ce matin. Les marchés d'actions vont subir le contre-coup de l'effondrement du contrat à terme de mai du brut américain hier... Ce dernier est tombé en terrain négatif, à la veille de son expiration mardi. Ce krach témoigne de la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole, alors que la demande mondiale de pétrole est en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

Le cours du contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI s'est ainsi écroulé lundi pour terminer à -37,63$ le baril (contre +18,27$ vendredi soir !), à la veille de son expiration, mardi sur le marché américain Nymex. Le baril pour livraison en juin a quant à lui cédé 18% à 20,43 dollars, tandis que le Brent de mer du Nord à même échéance a fini en baisse de 5,22% à 29,93 dollars traduisant le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande.

Le contrat du WTI pour livraison en mai, qui arrive à échéance ce mardi, rebondit mardi de plus de 100% pour revenir à 1,38 dollar et celui pour livraison en juin gagne plus de 5% à 21,51 dollars.

WALL STREET

La Bourse de New York a reculé lundi, face à un effondrement des cours du pétrole WTI en terrain négatif, du jamais vu... Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain a ainsi fini à -37,63$, à la veille de son expiration mardi, témoignant de la panique des opérateurs face à des stocks de pétrole pléthoriques et à une demande en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 2,44% à 23.650 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,79% à 2.823 pts, mais le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a baissé de 1,03% à 8.560 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement 2,2%, 3% et 6,1%, remontant à leurs plus haut niveau depuis 6 semaines.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (08h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.691$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0843$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 25,04$.

VALEURS A SUIVRE

Groupe PSA vient de dévoiler des revenus en retrait mais supérieurs aux attentes au premier trimestre et prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe cette année, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Peugeot et Opel a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE, en repli de 15,6% avec des revenus de la seule division Automobile en baisse de 15,7% à 11,9 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un chiffre d'affaires global de 14,6 MdsE. Avec un total de 627.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse de 29,2%, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

FDJ : La Française des Jeux annonce ses mises et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 et précise les effets de l'épidémie de Covid-19 sur son activité. Au 1er trimestre 2020, la FDJ a enregistré des mises en recul de 5%, à 4,1 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en baisse de 1%, à 0,5 milliard d'euros. La bonne dynamique du début d'année a été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19. Depuis le 16 mars, début du confinement, les mises affichent un recul de près de 60%. Sur un mois de confinement, la tendance se traduit aujourd'hui par un impact mécanique proche de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 50 millions d'euros sur l'EBITDA. A l'issue du confinement, l'entreprise s'inscrit dans l'hypothèse d'une reprise de l'activité progressive.

Plastic Omnium : Le chiffre d'affaires de Compagnie Plastic Omnium SE s'établit au 1er trimestre 2020 à 2.137 millions d'euros, en baisse de -4,4% par rapport au 1er trimestre 2019 et de -4,8% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.029 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de -2,2% et de -2,7% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2019. Le Groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que la visibilité sera suffisante sur le calendrier de reprise des chaînes de production de ses 93 clients automobiles dans le monde.

Danone publie un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de 6.242 millions d'euros, en hausse de +1,7% en données publiées. La croissance des ventes est de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe confirme malgré tout le retrait de ses objectifs pour l'année 2020 compte tenu du manque de visibilité lié au COVID-19 "tout en restant confiant grâce à la force de ses marques, la résilience de sa chaîne de valeur, et la solidité de son bilan".

Vivendi : les actionnaires ont approuvé lundi l'augmentation de 20% du montant du dividende pour l'année 2019, en dépit des appels à la modération lancés par le gouvernement français en pleine crise du COVID-19.

Carrefour : le Conseil d'administration a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé le 27 févier 2020. Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu.

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Valbiotis, GenSight, Wedia, Bel, Mercialys, Kalray, AST Groupe, Mecelec, DMS, La Française de l'Énergie, Awox, Balyo, Unibel.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- HSBC divise par deux son objectif sur Fnac Darty, de 70 à 35 euros, mais reste à l''achat'.

- RBC revalorise Faurecia de 27 à 33 euros ('performance de marché').

- La SocGen dégrade Faurecia à 'conserver' avec un objectif ajusté de 32 à 34 euros.

- La Deutsche Bank réduit sa cible sur Faurecia de 60 à 40 euros ('acheter').

- La SocGen dégrade Europcar à 'conserver' avec une cible de 1,7 euro.

- Citigroup abaisse son objectif sur Bureau Veritas de 22 à 19 euros.

- La SocGen dégrade GTT à 'conserver' en visant 70 euros.

INFOS MARCHES

Sodexo a finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 1,5 milliard d'euros.

JCDecaux SA, a placé ce jour 1 milliard d'euros d'obligations sur des maturités de 4,5 ans et 8 ans.

EN BREF

Erytech Pharma fait le point sur l'étude pivot de phase 3 dans le cancer du pancréas métastatique.

Poxel : deux études mettent en évidence le profil de sécurité et de tolérance favorable de l'Imeglimine.

Total Gabon : réduit ses dépenses d'exploitation et investissements, mais maintient son dividende.