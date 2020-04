Préouverture Paris : le CAC40 se stabilise avant des statistiques importantes

Le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable, non loin de son niveau de clôture d'hier soir autour de 4.410 points. S'il connaît encore des séances erratiques, comme celle d'avant-hier (-3,77%), l'indice parisien semble vouloir trouver un certain équilibre, comme en témoigne sa performance depuis le début du mois : +0,36%.

En France, les publications trimestrielles se poursuivent avec plusieurs grands noms de la cote parisienne au rapport : Accor, Renault, Pernod Ricard, Dassault Systèmes... Les investisseurs vont pouvoir établir des scénarios à partir de ces données qui ne prennent en compte que 15 jours de confinement français, mais un début de déconfinement en Chine pour celles qui y sont présentes.

Les investisseurs seront attentifs à la publication, dans la matinée, des indices PMI flash dans la zone euro mais aussi des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Par ailleurs, les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent à nouveau se réunir par visioconférence ce jeudi pour essayer d'élaborer un plan de soutien financer à la crise du coronavirus. Les derniers rendez-vous n'ont pas été à la hauteur. Quid aujourd'hui? Les marchés attendent...

De son côté, la BCE a annoncé mercredi, après une réunion extraordinaire de son conseil des gouverneurs, qu'elle allait laisser les banques utiliser comme collatéral des actifs dégradés en catégorie spéculative durant la crise liée au nouveau coronavirus, dans le but d'éviter un effondrement de la distribution de crédit dans la zone euro.

La Bourse de New York a regagné du terrain mercredi, après deux jours de forte baisse, saluant un rebond du pétrole après son krach des derniers jours. Les marchés apprécient en outre les signes de redémarrage de l'activité dans certains Etats américains ainsi que l'adoption par le Sénat américain, mardi soir, d'un plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars. Enfin, Donald Trump a précisé ses projets de geler l'immigration, qui ne porteront pour l'instant que sur la délivrance de cartes vertes et non sur les permis de travail de court terme utilisés par les entreprises, notamment les "technos" de la Silicon Valley.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 1,99% à 23.475 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 2,29% à 2.799 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rebondi de 2,81% à 8.495 pts. Les trois indices avaient perdu environ 5% sur les deux séances précédentes, les marchés s'inquiétant d'une grave récession mondiale liée au coronavirus Covid-19, sur fond d'effondrement des cours du pétrole.

Le climat général des affaires a connu une dégradation sans précédent en avril dans une France confinée et atteint un plus bas historique selon les données publiées jeudi par l'Insee, qui estime que l'activité économique est amputée de 35% par rapport à son niveau habituel.

France :

- Indice flash PMI des services en France. (09h15)

- Indice flash PMI manufacturier en France. (09h15)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice flash PMI manufacturier allemand. (09h30)

- Indice flash PMI des services en Allemagne. (09h30)

- Indice flash PMI manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.717$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0831$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 22,54$.

Pernod Ricard Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2019/20 s'élève à 7,21 MdsE, en décroissance interne de -2,1%. Le chiffre d'affaires pour le seul T3 s'élève à 1,736 MdE, en décroissance interne de -14,5% (-13,3% en facial).

Renault fait état d'une forte baisse de son activité trimestrielle et souligne, qu'à ce jour, l'impact qu'aura la pandémie de Covid-19 sur les résultats du groupe est toujours impossible à évaluer. Le constructeur a enregistré un chiffre d'affaires de 10,125 milliards d'euros au premier trimestre, en repli de 19,2% et de 18,3% à taux de change et périmètre constants.

Bic : Au 1er trimestre 2020 le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 14,1% en publié et de 13,8% à base comparable à 357 ME (415,4 ME au T1 2019). L'impact défavorable de la variation des devises (-0,4 point) s'explique principalement par la dépréciation du Réal brésilien partiellement compensée par la hausse du dollar américain par rapport à l'euro. Le Résultat net Part du Groupe recule à 25 ME et le Résultat net Part du Groupe par action passe de 0,87 à 0,56 euro.

Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le 1er trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2020. Le Chiffre d'affaires non-IFRS est de 1,14 milliard d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS ressort à 29,2% et la croissance du BNPA non-IFRS s'établit à 9% à 0,95 euro au 1er trimestre. Le Chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS représente 83% du chiffre d'affaires logiciel. Le flux de trésorerie opérationnelle est de 458 millions d'euros. La proposition du Conseil d'administration est de verser un dividende de 0,70 euro au titre de l'exercice 2019. Les perspectives financières non-IFRS 2020 passent par un objectif de stabilité du BNPA annuel d'environ 3,65 euros.

TechnipFMC : Le chiffre d'affaires global s'établit à 3,13 milliards de dollars au 31 mars 2020. La perte nette atteint -3,256 Mds$, soit -7,28 dollars par action diluée. Sont inclus dans ce résultat -3,207 Mds$ de charges et produits après impôts, soit -7,17$ par action diluée. La perte nette ajustée s'établit à -49,1 millions de dollars, soit -0,11$ par action diluée. L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et les produits avant impôts, atteint 220,2 M$ et la marge d'Ebitda ajusté ressort à 7%.

SoLocal : Au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 126 millions d'euros, en baisse de -11,5% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 (142,4 ME). L'impact de la baisse d'activité sur les mois de mars, avril et mai et d'une reprise très progressive se traduiront mécaniquement par une baisse d'au moins 20% de chiffre d'affaires sur l'année et impacteront négativement 2021. Cette baisse sera partiellement compensée par des réductions de coût et le bénéfice des mesures de soutien à l'économie annoncées par le gouvernement, pour un montant cumulé de l'ordre de 40 ME. Solocal précisera ses nouvelles perspectives dès que la date et les modalités de sortie du confinement seront connues et les impacts quantifiables, au plus tard fin juillet 2020 lors de l'annonce des résultats semestriels 2020.

Air France-KLM et l'Etat français seraient proches d'un accord sur un plan de secours de 10 milliards d'euros sous forme de prêts bancaires en grande partie garantis par l'Etat. Selon plusieurs sources citées mercredi soir par l'agence 'Reuters', l'Etat aurait accepté de revoir à la hausse ses garanties sur les prêts qui doivent permettre au groupe de surmonter la crise du coronavirus.

Soitec : Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020 de atteint 204 ME, en hausse de 45% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique des ventes s'établit à +40% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019. Le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 atteint 598 ME, en hausse de 35%, soit +28% à périmètre et taux de change constants. L'objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020 confirmé autour de 30%.

Accor a réalisé un chiffre d'affaires de 768 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 17% en données publiées et de 15,8% en données comparables. Le RevPAR est en baisse de 25,4%. Ce repli traduit la détérioration brutale de l'environnement, liée à la propagation à l'échelle mondiale de l'épidémie de Covid-19, d'abord en Asie-Pacifique (-33,7%) puis dans d'autres régions notamment en Europe (-23,2%) et en Amérique du Nord (-22,2%). Au cours du premier trimestre, Accor a ouvert 58 hôtels correspondant à 8.000 chambres. A fin mars 2020, le Groupe disposait d'un parc hôtelier de 746.903 chambres (5.085 hôtels). Au 22 avril 2020, 62% des hôtels du groupe sont fermés, soit plus de 3.100 établissements.

Maurel & Prom, Actiplay, Covivio, Groupe Crit, Passat, Courtois, CIFE, Riber, Compagnie Lebon, Groupe SFPI, Dalet, Theraclion, Pharnext, Visiativ, Umanis, Cibox, Voltalia, Entreparticuliers.com, Cogelec, Euromedis, Micropole, Aubay, Le Bélier.

Credit Suisse repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur Safran avec objectif ramené de 158 à 84 euros.

Morgan Stanley ajuste son avis de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer' sur Air France-KLM en ciblant un cours de 4 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Danone avec un cours cible ajusté de 68,75 à 70 euros et reste à conserver sur EssilorLuxottica avec un objectif ajusté à 110 euros.

Jefferies conserve Ingenico avec un cours cible ajusté de 102 à 106 euros.

HSBC repasse à acheter sur Vicat en ciblant 35 euros. HSBC est aussi de nouveau acheteur sur Wendel en ciblant un cours de 90 euros. HSBC repasse enfin à l'achat sur LafargeHolcim en ciblant 43 CHF.

Riber va demander son transfert vers le marché Euronext Growth.

Vallourec regroupe ses actions.

NRJ Group : pas de dividende.

Lagardère finalise la cession de Lagardère Sports à HIG Capital.

Sanofi : résultats encourageants dans la sclérose en plaques.

Spineway : accord de distribution exclusif au Japon.

Valneva et Dynavax Technologies Corporation vont collaborer pour développer un vaccin contre le COVID-19.

Amoéba signe un contrat de transfert de matériel avec Bayer.