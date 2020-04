Préouverture Paris : le CAC40 se stabilise

Préouverture Paris : le CAC40 se stabilise









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

La chute d'hier passée, le CAC40 devrait se stabiliser ce matin, et pourrait ouvrir en légère hausse. Les investisseurs demeurent sous le choc de l'effondrement du pétrole américain hier, le WTI. C'est au tour du Brent de céder beaucoup de terrain aujourd'hui. Le contrat à terme de juin sur le baril de Brent a chuté de 24% mardi et il plonge encore de plus de 15% ce matin, autour de 16 dollars le baril.

Les investisseurs ont aussi pris connaissance de nouvelles mesures fortes de soutien à l'économie américaine, le Sénat américain ayant voté mardi le déblocage de près de 500 milliards de dollars supplémentaires pour aider les petites et moyennes entreprises et soutenir les hôpitaux face à la crise issue de la pandémie de coronavirus.

En France, les publications trimestrielles se poursuivent avec plusieurs grands noms de la cote parisienne au rapport, dont certains n'avaient pas encore renoncé à leurs objectifs et qui le font, à l'image d'Atos...

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, pour la 2e séance consécutive, alors que le krach pétrolier s'est poursuivi et que le secteur technologique a souffert de l'annonce par Donald Trump d'un gel temporaire de l'immigration aux Etats-Unis. Après l'effondrement lundi des cours du pétrole WTI pour livraison en mai, le contrat à terme de juin sur le brut américain s'est écroulé à son tour. Du côté des valeurs, IBM (-3%) a donné le ton des résultats d'entreprises technologiques en suspendant ses prévisions pour l'exercice 2020 en raison de l'impact du coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,67% à 23.018 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 3,07% à 2.736 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 3,48% à 8.263 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix de l'immobilier de la Federal Housing Finance Agency (FHFA). (15h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.684$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0855$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 16,23$.

VALEURS A SUIVRE

STM a publié un chiffre d'affaires net de 2,23 milliards de dollars, une marge brute de 37,9%, une marge d'exploitation de 10,4% et un résultat net de 192 millions de dollars, soit 0,21 dollar par action après dilution. La situation financière nette au premier trimestre est de 668 millions de dollars.

Ipsen a poursuivi une solide croissance des ventes du Groupe de 9,6% (ventes publiées) au premier trimestre 2020, soit 8,7% à taux de change constant à 654,6 ME. Les ventes de Médecine de spécialité ont progressé de 12,5%.

Latécoère a enregistré un volume d'activité total de 149,8 millions d'euros, représentant une baisse de 15,9% sur une base organique par rapport aux trois premiers mois de 2019 (-17,9% en données courantes).

APRR : Le chiffre d'affaires consolidé hors Construction s'établit à 567,3 millions d'euros au 31 mars 2020 (602,3 ME au 31 mars 2019) soit une baisse de -5,8%.

GL Events a subi au 1er trimestre 2020 une forte baisse de son chiffre d'affaires à 213,3 ME 5(-37,3%, dont -0,7% d'impact lié au change).

Kering publie un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 de 3,20 milliards d'euros, en retrait de 15,4% en données publiées et de 16,4% en comparable. Le groupe évoque un trimestre marqué par de fortes disparités, avec un démarrage exceptionnel de l'activité en janvier avant la propagation de l'épidémie, puis un mois de février "plus contrasté" compte tenu des fermetures de boutiques en Asie-Pacifique, et un mois de mars "très affecté" par la forte dégradation de la situation du fait des fermetures graduelles de boutiques en Europe et aux États-Unis, de l'interruption des flux touristiques et de la mise à l'arrêt partiel de l'appareil productif et logistique en fin de période.

Pierre et Vacances : Au 1er semestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires des activités touristiques de s'élève à 547,4 ME, en croissance de +0,7% par rapport au 1er semestre 2018/2019. Cette stabilité résulte de bonnes performances opérationnelles pour l'ensemble des marques, réalisées sur le semestre en amont de la crise, avec une croissance du chiffre d'affaires de location de +6,7%. L'incidence de la crise du Covid 19 qui se traduit par un manque à gagner de 31 ME lié à la fermeture de la quasi-totalité de nos sites sur la deuxième quinzaine de mars. Au 1er semestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires du développement immobilier est de 148,6 ME.

Atos : Le chiffre d'affaires du T1 s'est établi à 2 834 millions d'euros, en baisse de -0,8% en organique. Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mise en place en mars dans la plupart des pays où le Groupe est implanté, le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d'activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS). Atos vise désormais une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% (par rapport à environ +2% pre Covid-19) et un taux de marge opérationnelle allant de 9% à 9,5%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lysogene, Implanet, Gévelot, Somfy, Osmozis, Microwave Vision, Poxel, Envea, Witbe, Focus Home Interactive, Verimatrix .

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse d'acheter à 'neutre' sur Carrefour en ciblant un cours de 14 euros.

La SG repasse d'acheter à 'conserver' sur CGG en ciblant un cours de 1,13 euros.

AlphaValue est toujours à l'achat sur Airbus mais avec un cours cible abaissé à 74,90 euros. AlphaValue reste aussi à l'achat sur Bolloré avec un objectif de cours ajusté à 3,39 euros.

INFOS MARCHES

Vivendi a pris 10,6% du capital de Lagardère

Noxxon doit lever des fonds supplémentaires d'ici fin juin.

EN BREF

Icade conclut un premier RCF Green.

Total remporte plus de 135 MW lors du dernier appel d'offres solaire de la CRE.