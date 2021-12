Préouverture Paris : le CAC40 prêt à reprendre le terrain perdu hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 doit signer un rebond ce matin à l'ouverture. D'après les indicateurs de préséance, il doit lui permettre de regagner le terrain perdu hier à la clôture (-0,82%), finalement moins important qu'en début de séance où il cédait plus de 2%. Le rebond, même s'il s'annonce net, reste soumis à toutes les incertitudes entourant l'impact du variant Omicron sur la croissance mondiale.

De son côté, le Nikkei a repris plus de 2% ce matin et les Bourses en Chine sont en hausse, tirées par les valeurs immobilières. Pékin a exhorté les grandes sociétés immobilières privées et publiques à acheter des projets immobiliers auprès de promoteurs en difficulté afin de réduire le risque de déstabilisation de l'économie, a rapporté lundi le quotidien officiel China Securities Journal.

WALL STREET

La cote américaine a poursuivi sa correction ce lundi, sur sa lancée de la fin de semaine dernière. Les incertitudes demeurent nombreuses, concernant notamment le variant Omicron, les pénuries, l'inflation ou encore le plan Biden, dans un contexte de 'tapering' accéléré de la Fed... Le Dow Jones recule de 1,23% à 34.032 pts, tandis que le S&P 500 régresse de 1,14% à 4.568 pts. Le Nasdaq perd 1,24% à 14.981 pts. Le baril de brut WTI retombe sur le Nymex à 69$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1279$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,20$. L'once d'or se traite 1.797$.

VALEURS A SUIVRE

Bolloré a annoncé avoir reçu une offre du groupe suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 Milliards d'euros. Le groupe de Vincent Bolloré a accordé une exclusivité à MSC jusqu'au 31 mars 2022 en vue d'une promesse éventuelle d'achat. Le groupe Bolloré est présent depuis plus d'un demi-siècle en Afrique, où sa filiale Bolloré Africa Logistics est le leader du transport et de la logistique. Elle emploie près de 21.000 personnes dans 47 pays. Bolloré exploite ainsi des terminaux, via des concessions, dans pas moins de 42 ports du continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo. Il dispose aussi d'agences maritimes.

Casino : GreenYellow, filiale du groupe et expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, fournira de l'électricité renouvelable pour les activités d'Amazon. Amazon Web Services (AWS) va accompagner le groupe Casino dans sa transformation numérique.

DBV estime que la réalisation d'une nouvelle étude clinique pivot de phase 3 contrôlé par placebo, similaire à PEPITES (V712-301), constitue le moyen le plus direct et efficace pour la progression et l'avancement de la voie réglementaire de Viaskin Peanut. DBV considère également que cette approche est la plus directe pour démontrer l'efficacité, la sécurité et l'amélioration de l'adhérence in vivo du système Viaskin Peanut modifié. La FDA a confirmé que le changement de stratégie de DBV était acceptable dans ses échanges oraux et écrits. DBV a commencé à travailler sur un protocole pour l'étude d'efficacité de phase 3 contrôlé par placebo avec le mVP, et veillera à s'accorder avec la FDA avant le l'initiation du nouvel essai. La Société est en train de finaliser le nouveau protocole de l'étude pivotale de phase 3 et a l'intention de soumettre ce protocole à la FDA avant la fin de février 2022.

TotalEnergies a mis en service le plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France. Situé au sein de l'Etablissement des Flandres à Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l'industrie.

Covivio annonce la cession à Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 325 ME, de sa quote-part dans deux immeubles de bureaux : Carré Suffren, immeuble de 25 000 m(2) situé dans le 15e arrondissement de Paris, et le Campus Eiffage, ensemble de 33 000 m(2) localisé à Vélizy-Villacoublay. Avec cette opération, Covivio aura signé pour plus de 880 ME de nouveaux engagements de ventes depuis le début d'année, avec une marge moyenne de +3,4% sur les dernières valeurs d'expertise. Avec cette transaction, Covivio a signé depuis le début d'année pour 880 ME de nouvelles ventes, dépassant ainsi son objectif fixé à plus de 600 ME pour l'année 2021. Réalisé avec une marge moyenne de +3,4% sur les dernières valeurs d'expertises, ce succès traduit l'attrait des investisseurs pour des immeubles de bureaux de qualité.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Geci International

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

UBS repasse de 'neutre' à 'achat' sur la Deutsche Börse en ciblant un cours de 165 euros.

INFOS MARCHES

Société Générale achève le programme de rachat d'actions pour un montant total de 467,7 ME.

Carbios : la BEI accorde un prêt de 30 ME.

EN BREF

Latécoère investit dans le spécialiste de la respiration Caeli Nova.

Safe Orthopaedics : premiers bénéfices cliniques à 3 mois et lancement mondial de Sycamore.

Sanofi va acquérir Amunix pour son portefeuille en immuno-oncologie.

SEB renforce sa présence en Afrique.