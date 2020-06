Préouverture Paris : le CAC40 préfère la Fed au danger de la 2ème vague pékinoise

Préouverture Paris : le CAC40 préfère la Fed au danger de la 2ème vague pékinoise









LA TENDANCE



La Fed a une nouvelle fois "sauvé" les marchés! En mauvaise posture hier, ils ont pris comme une bénédiction les annonces de l'institution monétaire américaine qui a renforcé ses mesures face à la crise du Covid-19, en annonçant son intention d'acheter de la dette obligataire d'entreprises sur le marché secondaire! Jusqu'à présent, la Banque centrale américaine avait uniquement acheté des obligations privées de façon indirecte, via des fonds indiciels (ETF).

Le CAC40 devrait bénéficier à son tour de cette annonce ce matin et se dirige vers une ouverture positive.

Attention toutefois à l'évolution de la situation sanitaire en Chine qui pourrait rapidement faire évoluer les marchés : la mairie de Pékin annonce ce matin que la situation est "extrêmement grave" alors que la résurgence de l'épidémie de Covid-19 est avérée dans la capitale chinoise. Ce regain épidémique suscite la crainte d'une "deuxième vague", l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué suivre "de très près" la situation à Pékin qui s'est engagé dans "une course contre la montre" contre le nouveau coronavirus. La métropole géante de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes.

WALL STREET

Après avoir perdu entre 2% et 3% en début de séance, la Bourse américaine a terminé en hausse, lundi soir, malgré les inquiétudes concernant une hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis et en Chine. Le rebond boursier a été initié par une annonce de la Réserve fédérale, qui a décidé d'acheter de la dette obligataire d'entreprises dans le cadre de ses mesures de soutien face à la crise du Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 25.763 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,83% à 3.066 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,43% à 9.726 pts.

ECO ET DEVISES

L'inflation annuelle allemande est bien tombée sur un niveau plus observé depuis 2016 au mois de mai, à 0,6%, après +0,9% en avril. Selon les données définitives de l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation ont reculé de 0,1% en séquentiel. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteint 0,5%, après 0,8% en avril.

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Intervention de Jerome Powell, président de la Fed. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (10h30)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.723$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1340$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 39,78$.

VALEURS A SUIVRE

Rémy Cointreau est en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont. Le périmètre de l'offre d'acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne.

Gecina accueille dans l'immeuble situé au 27 rue de la Ville l'Evêque, dans le QCA parisien, un Groupe du CAC 40 sur une surface de 1.300 m2. Les plateaux seront mis à disposition fin août 2020 à la suite d'un programme de travaux permettant de repositionner l'immeuble aux meilleurs standards de marché.

Inventiva : Le lanifibranor a atteint le critère principal et les critères secondaires clés de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Ce résultat est obtenu avec une réduction statistiquement significative du score d'activité SAF, combinant inflammation du foie et "ballooning", sans aggravation de la fibrose dans les populations Intention de Traiter (ITT) et Per Protocole (PP).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vergnet, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse à l'achat sur Elior mais redevient neutre sur Sodexo. Citi débute aussi le suivi sur Teleperformance avec un avis neutre en ciblant un cours de 230 euros.

Liberum est toujours à l'achat sur Umicore avec un cours cible ajusté de 45 à 48 euros.

INFOS MARCHES

Saint-Gobain lève des fonds auprès de ses salariés à 23,03 euros.

Genomic Vision prévoit une ligne de financement de 12 ME.

MedinCell lève 11 ME auprès d'investisseurs institutionnels.

EN BREF

Thales : 6 nouveaux véhicules Bushmaster à la Jamaïque.

LDLC : ouverture d'un magasin L'Armoire de Bébé à Orgeval.

Esker enrichit sa suite Procure-to-Pay.

Abivax a obtenu un PGE de 5 ME.

METabolic EXplorer obtient un PGE de 6,2 ME.

ADP : trafic en baisse de... 98% en mai.