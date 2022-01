Préouverture Paris : le CAC40 pourrait stopper son rebond...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs devraient faire une pause après deux séances de rebond : le CAC40 est attendu en légère baisse dans les premiers échanges du jour, à trente minutes du coup d'envoi de la séance.

Après Jerome Powell mardi, c'est au tour de la gouverneure de la Fed Lael Brainard d'être auditionnée, ce jeudi, devant le Sénat américain. Ce dernier doit se prononcer sur sa nomination par Joe Biden au poste de vice-présidente de la Fed, ainsi que sur la reconduction de Jerome Powell à un 2e mandat de président de la banque centrale américaine.

Dans des remarques préparées en vue de cette audition, publiées mercredi soir par la Fed, Mme Brainard a affirmé que le contrôle de l'inflation est la mission "la plus importante" à laquelle fait face actuellement la Réserve fédérale américaine. La hausse des prix a atteint 7% sur un an en décembre aux Etats-Unis, un pic depuis près de 40 ans, en 1982. Mercredi soir, le Livre Beige de la Fed a signalé que les entreprises ont transféré en fin d'année leurs hausses de coûts vers de "solides hausses" de leurs prix de vente aux consommateurs, y compris dans les services.

James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré que quatre hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre l'inflation élevée. Son homologue à Philadelphie, Patrick Harker, a indiqué de son côté qu'il était favorable à trois hausses des taux à partir de mars et qu'il était ouvert à d'autres relèvementq si l'inflation s'aggravait.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, soutenue par les valeurs technologiques, qui ont confirmé leur rebond pour la 2e séance consécutive. Les marchés ont gardé leur sang-froid malgré l'annonce d'une inflation de 7% sur un an en décembre aux Etats-Unis, au plus haut depuis près de 40 ans... Le chiffre était toutefois anticipé, et les investisseurs semblent faire le pari que la Fed parviendra à juguler la flambée des prix courant 2022, sans pour autant provoquer une récession.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,11% à 36.290 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,28% à 4.726 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,23% à 15.188 pts. Lundi, le Nasdaq était brièvement tombé en zone de correction en cours de séance (-10,3% sur ses plus hauts), avant d'entamer un rapide rebond technique.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1446$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,27$. L'once d'or se traite 1.826$.

VALEURS A SUIVRE

Fountaine Pajot : à l'issue des salons nautiques d'automne 2021, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'élève à 195,3 ME à fin décembre 2021, en progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé : 50,3 ME de facturations réalisées et 145 ME de commandes à livrer. Le volume de commandes, supérieur au niveau d'avant crise sanitaire, traduit la confiance de la clientèle dans la qualité de ses produits et de ses marques. Ainsi, le Groupe anticipe un nouvel exercice de croissance, tout en restant prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

Safran Engineering Services coopère avec Sonovision pour constituer un partenariat stratégique et privilégié avec Airbus, portant sur différentes activités d'ingénierie. L'avionneur vient de renouveler son contrat-cadre avec le consortium, réaffirmant sa confiance dans la performance et les capacités d'innovation des deux entreprises.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SQLI, Ekinops, Société Fermière du Casino Municipal de Cannes.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur

Vinci en ciblant un cours de 113 euros et reste à 'en ligne' sur ABB avec un objectif cible qui remonte de 33 à 36 CHF.

Barclays toujours relève son objectif à 120 euros, contre 107 euros, sur Legrand et à 200 euros, contre 172 euros, sur Schneider.

Société Générale repasse à l'achat sur Henkel en ciblant un cours de 88 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Stellantis avec une cible ajustée de 22 à 25 euros.

Crédit Suisse entame le suivi de SoiTec avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 304 euros.

Morgan Stanley relève son objectif de cours à 175 euros sur Remy Cointreau, contre 150 euros.

Morgan Stanley relève son objectif de cours à 22 euros sur OVH, contre 21,5 euros.

INFOS MARCHES

Unibel : mise en oeuvre du retrait obligatoire des actions Bel.

Icade : émission d'un nouveau Green Bond de 500 ME.

EN BREF

Sopra Steria : Cyril Malargé succède à Vincent Paris comme DG.

Theradiag : contrat de distribution avec Biosynex pour leur test PCR.

Vallourec écope d'une amende de 45 ME au Brésil.

Vinci Airports reprend l'exploitation de l'aéroport de Manaus (Brésil).

Verimatrix a cédé ses brevets NFC historiques à Infineon.