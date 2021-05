Préouverture Paris : le CAC40 pourrait buter sur les 6.300 points

Préouverture Paris : le CAC40 pourrait buter sur les 6.300 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est annoncé bien orienté en préséance. La performance ne devrait pas être significative, l'indice parisien pourrait en effet de nouveau buter sur les 6.300 points. Il ne bénéficie pas de l'élan asiatique puisque les marchés sont fermés en Chine et au Japon. Même chose au Royaume-Uni.

Les investisseurs balancent toujours entre espoirs de reprise économique et inquiétudes quant à un prochain resserrement monétaire.

A suivre aujourd'hui les indices PMI et ISM manufacturiers en Europe et aux Etats-Unis, qui donneront le coup d'envoi d'une série de statistiques attendues tout au long de la semaine.

WALL STREET

La Bourse de New York a subi quelques prises de bénéfices vendredi, au lendemain d'un nouveau record du S&P 500. Les investisseurs étaient partagés entre les bonnes nouvelles sur le front économique (hausse des dépenses et du moral des ménages US) et les signes d'inflation qui pourraient amener la Réserve fédérale à réduire son soutien. Les résultats d'entreprises ont globalement dépassé les attentes de Wall Street cette semaine, notamment ceux des GAFAM, mais vendredi, les comptes des majors pétrolières Exxon Mobil (-2,8%) et Chevron (-3,6%) ont été fraîchement accueillis.

A la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,54% à 33.874 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,72% à 4.181 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, fléchit de 0,85% à 13.962 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier final espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier final italien. (09h45)

- PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- PMI manufacturier final européen. (10h00)

- PMI manufacturier britannique. (10h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,2023 ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,28$. L'once d'or se traite 1.775$.

VALEURS A SUIVRE

AB Science Le résultat opérationnel correspond à une perte de -14,75 ME (-17,47 ME au 31 décembre 2019, soit une baisse du déficit opérationnel de 2,72 ME (15,6%). Le résultat financier au 31 décembre 2020 est une perte de -289 kE (-4,27 ME un an plus tôt). Cette évolution est principalement liée à la comptabilisation de la variation de juste valeur des passifs financiers (440 KE). Cette variation engendre une perte non récurrente et sans effet sur la trésorerie. La perte nette, au 31 décembre 2020, est de -15,04 ME (-21,75 ME au 31 décembre 2019), en diminution de -30,8%. La trésorerie s'établissait à 20,66 ME au 31 décembre 2020

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Acheter-Louer.fr, Foncière Volta, Safe Orthopaedics, ADC SIIC, Encres Dubuit, Uniti, Baccarat, DBT, NSE Industries, Barbara Bui, DMS, Predilife, SuperSonic Imagine, Travel Technology Interactive, DLSI, Coil.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur Orange, mais avec une cible ajustée de 13 à 12,80 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Vinci avec un cours cible ajusté de 100 à 105 euros.

INFOS MARCHES

Carbios : lance une augmentation de capital d'environ 105 ME.

Boostheat : reprise de cotation ce matin.

Noxxon Pharma : Kreos Capital s'est renforcé par conversion de BSA.

Voyageurs du Monde renforce son capital.

EN BREF

Neovacs : publication annuelle 2020 différée.

Boostheat : Eric Lambert nouveau DG.

Groupe Bel / Unibel : acquiert 17,56% supplémentaires du Groupe MOM.