Préouverture Paris : le CAC40 plus calme que Wall Street...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le MSCI monde au plus haut, tout comme le Nasdaq, records sur Apple, Tesla... La configuration ne change pas sur les marchés : les valeurs technologiques de croissance continuent de pousser vers le haut l'ensemble de la cote. A Paris, le CAC40 est attendu sur une note stable à l'ouverture.

La détente sur le front du conflit commercial a installé une tendance de fond favorable et la décision de Washington de retirer son accusation de manipulateur de devises contre la Chine ajoute encore au climat positif déjà installé avant la signature de l'accord commercial, prévue demain.

Dans ce contexte apaisé, la saison des résultats d'entreprises pour le 4e trimestre 2019, qui est sur le point de démarrer avec les comptes des grandes banques US, pourrait s'avérer déterminante quant à l'orientation des marchés et jouer le juge de paix de ce début d'année. Les analystes financiers prévoient un léger recul des profits du S&P 500 par rapport à la même période de 2018, mais ils anticipent ensuite un net redressement en 2020.

Le coup d'envoi des comptes du 4e trimestre sera donné dès ce mardi par trois grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo. Elles seront suivies mercredi de Bank of America, Goldman Sachs et du gestionnaire de fonds BlackRock, puis jeudi, de Morgan Stanley, Charles Schwab, Bank of New York Mellon et SunTrust.

WALL STREET

La semaine a commencé en hausse, lundi, les investisseurs saluant par anticipation la signature mercredi à Washington, de l'accord commercial de Phase 1 entre les Etats-unis et la Chine.

A la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,29% à 28.907 points, frôlant son dernier record (28.956 pts le 9 janvier). L'indice large S&P 500 a progressé de 0,70% à 3.288 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 1,04% à 9.273 pts, inscrivant tous deux de nouveaux records. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement de 0,66%, 0,95% et 1,75% malgré un léger recul vendredi après la publication de chiffres de l'emploi décevants en décembre.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.549$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1140$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,29$.

VALEURS A SUIVRE

Fountaine Pajot A l'issue des salons nautiques d'automne 2019, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'établit pour l'exercice en cours à 169 ME à fin décembre 2019, en progression de 32% par rapport à la même période l'an passé. Le niveau de commandes atteint à ce stade de l'année, reflète les anticipations positives du marché et la confiance de la clientèle dans la stratégie déployée.

Renault : "Avec les sujets que nous avons sur la table, ça va bien... Cette alliance est bien solide et robuste. Elle est tout sauf morte !" a déclaré dans une interview accordée au quotidien belge 'L'Echo' Jean-Dominique Senard, le président du groupe Renault. Nissan a indiqué de son côté qu'il "n'envisageait nullement de dissoudre l'alliance" qui est "la source de la compétitivité" du groupe... "A travers cette alliance, pour atteindre une croissance durable et rentable, Nissan cherchera à continuer de produire des résultats gagnant-gagnant pour toutes les sociétés membres". Selon plusieurs témoignages anonymes rapportés hier par le 'Financial Times', certains plans dans les cartons du constructeur nippon envisageraient une scission pure et simple de l'ingénierie et de la fabrication, ainsi que des changements profond au sein du conseil d'administration de Nissan...

Legrand a annoncé la signature d'un nouvel accord d'amendement et d'extension de son contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis modifié en juillet 2014, avec l'ensemble des banques y ayant précédemment souscrit. Aux termes de cet accord, la maturité maximum de cette ligne de crédit revolver de 900 millions d'euros est allongée de 5,5 ans, soit jusqu'en décembre 2026, avec des conditions financières améliorées par rapport à celles de juillet 2014.

Peugeot : Le constructeur automobile allemand Opel, filiale du groupe français PSA, se prépare à supprimer jusqu'à 4.100 emplois sur fond de baisse mondiale des ventes de voitures et de bouleversement technologique du secteur, rapporte lundi soir l'agence de presse Bloomberg.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Upergy

ANALYSTES

Bernstein passe à 'sous-performance' sur TechnipFMC avec un cours cible de 15,20 euros et reste à 'sous-performance' sur Vallourec avec un objectif à 1,30 euro.

HSBC passe à 'acheter' sur Vinci en ciblant un cours de 108 euros et passe à 'conserver' sur Vivendi avec un objectif de 28,50 euros.

La Société Générale passe à la vente sur Danone en ciblant un cours de 69 euros.

EN BREF

Bluelinea annonce le lancement d'une offre de visio-assistance.

Innate Pharma : l'agence réglementaire française autorise la reprise du recrutement dans l'essai TELLOMAK avec lacutamab.

Noxxon Pharma annonce une augmentation de capital de 0,5 ME par placement privé.