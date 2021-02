Préouverture Paris : le CAC40 plafonne













LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu en légère baisse ce matin, les investisseurs demeurant prudents durant cette période de publication de résultats plus propice aux arbitrages qu'aux achats ou ventes massifs. La séance d'hier aura été symbolique en la matière avec des écarts marqués entre titres de sociétés ayant publié leurs comptes. L'attentisme sur les marchés en général, n'a pas empêché le S&P 500 (+0,17%) de signer un nouveau record, ainsi que le Nasdaq Composite à 14.025 pts (+0,38%).

Sur les devises, l'Euro revient sur les 1,21$ face au Dollar qui se dirige vers son premier repli hebdomadaire en trois semaines, le billet vert ayant été pénalisé par des indicateurs inférieurs aux attentes sur le front de l'emploi aux Etats-Unis. La spéculation demeure forte sur le Bitcoin qui a signé un nouveau record à 49.000 dollars après la décision de Bank of New York Mellon de créer une nouvelle unité destinée à aider les clients à détenir, transférer et délivrer des actifs numériques.

A Tokyo, le Nikkei a rouvert après une journée fériée la veille pour reculer de 0,28%. Les places chinoises sont toujours fermées, jusqu'au 17 février.

WALL STREET

La valse-hésitation s'est poursuivie à Wall Street pour la 3e séance consécutive, jeudi, dans l'attente d'avancées concrètes du plan de soutien de Joe Biden, en négociation au Congrès américain. Par ailleurs, Joe Biden a parlé pour la première fois à son homologue chinois Xi Jinping au téléphone, un entretien qui ne semble pas avoir apaisé les tensions entre les deux puissances mondiales. Par ailleurs, le marché de l'emploi américain continue de se redresser modestement, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a prévenu qu'il faudra sans doute "des années" pour retrouver le plein emploi.

A l'issue d'une séance fluctuante, les actions ont fini en légère hausse, et le Nasdaq comme le S&P 500 ont signé des nouveaux records. Le Dow Jones a cédé un petit 0,02% à 31.430 points, au lendemain d'un record absolu, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,17% à 3.916 pts, un nouveau record, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,38% à 14.025 pts, là aussi un nouveau sommet.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice final français des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00 : Lecture préliminaire.)

Europe :

- PIB préliminaire britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2125 ce matin. Le baril de Brent se négocie 60,58$. L'once d'or se traite 1.819$.

VALEURS A SUIVRE

FDJ : Le chiffre d'affaires recule de 6%, à 1.920 millions d'euros. L'EBITDA s'inscrit à 427 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires de 22,2%. Il a été préservé, notamment grâce à la mise en oeuvre d'un plan d'économies de plus de 80 millions d'euros. Le résultat net ressort à 214 millions d'euros. Il est à comparer à un résultat net 2019 de 202 millions d'euros retraité, net d'impôts, du nouveau cadre fiscal et réglementaire effectif depuis début 2020, de l'impact des cycles longs exceptionnels loterie, de Sporting Group en année pleine, ainsi que des charges liées à la privatisation du Groupe.

Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 195,4 millions d'euros moyennant un prix de rachat total d'environ 39,1 ME, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 156,3 ME.

Tikehau Capital a poursuivi son développement en maintenant un rythme de croissance élevé, malgré un contexte sanitaire et macro-économique dégradé. Animées par une forte culture d'entreprise et un esprit entrepreneurial, les équipes du Groupe sont restées entièrement mobilisées et ont permis à Tikehau Capital de réaliser de solides performance. Au total, l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital progresse de +15,7% (+3,7 MdsE) avec 27,4 MdsE d'actifs sous gestion. Le portefeuille d'investissements atteint 2,4 MdsE à fin 2020 (2,3 MdsE à fin 2019), dont 1,6 MdE investis dans les fonds et stratégies gérés par le Groupe, soit 65,8% du portefeuille (vs. 61% fin 2019).

L'Oréal a accéléré sa croissance au quatrième trimestre, renforcé ses parts de marché, et préservé sa rentabilité annuelle à 18,6%. Le groupe publie ainsi un chiffre d'affaires annuel de 27,99 milliards d'euros, en retrait de 4,1% à données comparables, de 3,6% à taux de change constants et de 6,3% à données publiées, mais l'activité se redresse au dernier trimestre. Le résultat d'exploitation annuel se situe à 5,20 milliards deuros, soit 18,6% du chiffre d'affaires, pour un bénéfice net par action de 7,30 euros. Le cash-flow opérationnel est de 5,48 milliards d'euros, en progression de +8,9%. Le groupe fait également état d'un dividende de 4 euros, en augmentation de 3,9%. Le résultat net part du groupe hors éléments non récurrents s'élève à 4.099 millions d'euros sur l'année. Le Bénéfice Net Par Action, à 7,30 euros est en retrait de 5,7%. Les éléments non récurrents part du groupe se sont élevés à 535 millions d'euros net d'impôts. Le résultat net part du groupe ressort à 3,56 MdsE. Le cash-flow opérationnel est ressorti à 5,48 MdsE, en augmentation de 8,9%.

Akwel a enregistré sur l'année 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 937,2 ME, limitant le recul annuel à -14,9% et -10,9% à périmètre et taux de change constants. La reprise entamée en septembre s'est confirmée au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 288,1 ME en hausse de +4,8%. Les résultats annuels du groupe sont anticipés en progression, avec un résultat opérationnel courant prévu à plus de 100 ME, supérieur aux attentes.

Eutelsat : Le chiffre d'affaires total du premier semestre de l'exercice fiscal 2020-21 d' est ressorti à 629 millions d'euros, en baisse de 1,3% sur une base publiée et de 1,6% sur une base comparable. Le chiffre d'affaires des Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 613 millions d'euros, en baisse de 2,1% sur une base comparable compte tenu d'un effet de périmètre positif d'environ 0,4 point (consolidation de Bigblu Broadband Europe au 1er Octobre 2020) et d'un effet de change négatif d'environ 1,8 point. L'EBITDA s'élève à 482 millions d'euros, contre 496 millions d'euros un an plus tôt, en baisse de 2,7%. La marge d'EBITDA s'établit à 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an plus tôt. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 137 millions d'euros, comparé à 141 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 2,3%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Poxel, Inventiva, Société Foncière Lyonnaise, Fiducial Real Estate, SuperSonic Imagine, Innelec, Kerlink, Bastide, X-FAB, Wallix, Delta Plus, SII, Cogelec, Guerbet, Rubis, Keyrus, Lacroix, Marie Brizard Wine & Spirits

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Aperam avec un cours cible ajusté de 35 à 37 euros et est acheteur sur Sodexo avec un objectif relevé à 89 euros.

JP Morgan remonte son objectif de cours à 200 euros sur Dassault Systèmes et à 18 euros sur Rexel.

RBC est à l'achat sur Schneider avec un cours cible ajusté à 135 euros et Berenberg reste aussi acheteur avec un objectif de cours relevé à 145 euros.

Credit Suisse est 'sous-performance' sur L'Oréal mais avec une cible ajustée en hausse à 242 euros.

INFOS MARCHES

Filae : reprise des cotations.

MedinCell : vif succès de son augmentation de capital.

Spir Communication : Sofiouest lance son offre de retrait.

EN BREF

Akka Technologies : provisionne 80 ME de coûts de restructuration.

Gecina : cession d'actifs non stratégiques.

Spineway : poursuite du développement en Asie.

2CRSi : sélectionné par un groupe bancaire français.

BIC : cession du siège social de Clichy.