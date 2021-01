Préouverture Paris : le CAC40 pas prêt pour un rebond

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance ne devrait pas s'améliorer ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris alors que le CAC40 reste sur un fort recul (-1,57%) lundi. Il est de nouveau attendu en baisse ce matin, mais dans des proportions moindres que celles vues en clôture hier...

Les doutes sur l'efficacité des campagnes de vaccinations sèment le trouble alors que les producteurs de vaccins semblent de plus en plus en difficulté et plus vraiment en mesure de faire face aux commandes. Et ce alors que les niveaux de contaminations sont toujours aussi élevés, plus de 175.000 cas quotidiens détectés aux Etats-Unis, plus de 20.000 en France.

Aux Etats-Unis justement, les discussions trainent et le plan de relance de 1.900 milliards de dollars proposé par l'administration Biden, n'est toujours pas voté. Joe Biden a pour sa part lancé une politique du "buy American" aux forts relents "trumpistes" et favorable aux produits fabriqués aux Etats-Unis, quitte à crisper ses alliés, notamment européens, mais aussi la Chine... Il compte s'appuyer sur les commandes publiques pour soutenir la production nationale.

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé la semaine sur une note mitigée, les investisseurs s'interrogeant sur l'évolution de la situation sanitaire et sur l'adoption rapide du plan de soutien de 1.900 milliards de dollars présenté par Joe Biden. Les "technos" ont cependant permis au Nasdaq d'inscrire un nouveau record, avant une salve de résultats d'entreprises : quelque 120 sociétés du S&P 500, dont Apple, Facebook ou Microsoft sont attendues cette semaine. La Fed est aussi attendue en réunion mardi et mercredi, tandis que la première estimation de la croissance du PIB au 4e trimestre aux Etats-Unis sera publiée jeudi.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,12% à 30.960 points, alors que l'indice large S&P 500 a gagné 0,36% à 3.855 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,69% à 13.635 pts, signant un 4e record d'affilée en clôture. Apple (+2,77%) et Tesla (+4%) ont signé de nouveaux records, tandis que le titre du distributeur de jeux vidéo Gamestop (+18,1%) a encore fait l'objet d'une folles spéculations.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.855$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2125$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,57$.

VALEURS A SUIVRE

Nacon : Au 3e trimestre 2020-2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2020), le groupe affiche un chiffre d'affaires de 48,7 millions d'euros, en hausse de +20,3%, porté par la performance des casques RIG et la hausse des ventes du back catalogue. Sur les 9 premiers mois de l'exercice (du 1er avril au 31 décembre 2020), le chiffre d'affaires ressort en progression de 29,9% à 135,3 ME. Cette performance est tirée par la forte croissance du back catalogue à 24,9 ME (7,5 ME sur la même période en 2019-2020) et par la dynamique des casques premium de l'activité accessoires. Nacon est confiant dans la réalisation de ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 160 et 170 ME dans le haut de la fourchette des prévisions annoncées avec un taux de ROC de 18%. L'objectif de chiffre d'affaires sera probablement revu à la hausse lors de la publication des résultats annuels du 31 mai prochain.

Genfit peut procéder au rachat partiel de 2.895.260 OCEANEs que certains des porteurs se sont engagés à lui vendre à terme, au prix de 16,40 euros incluant les intérêts courus d'une valeur de 0,30 euro, (sur 6 081 081 OCEANEs initialement émises et en circulation) représentant un montant nominal de 85.699.696 euros, soit 47,6% des OCEANES en circulation (sur un montant nominal total de 179.999.997,60 euros) pour un montant total cumulé de 47,48 millions d'euros. Donc Genfit effacera près de 50% de sa dette obligataire, soit environ 85,7 ME, en dépensant seulement 47,48 ME dans le rachat partiel.

ID Logistics a connu une accélération de sa croissance au 4ème trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 454,1 ME, en hausse de +12% par rapport à 2019 (+9,1% à données comparables).

Interparfums dévoile des ventes annuelles supérieures aux attentes du marché et rehausse son objectif de marge opérationnelle. La société, qui exploite des noms de marques de luxe tels que Jimmy Choo, Coach ou encore Montblanc, a réalisé sur l'exercice clos un chiffre d'affaires de 367,4 millions d'euros, contre une prévision 'supérieure à 340 millions' et 344,1 ME de consensus. Les revenus affichent ainsi un repli de 24,1% et de 23,5% à change constant. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 117 ME, en progression de 3% à change constant, signe d'un retour de l'activité à la normale. Interparfums anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 11% contre une fourchette précédente comprise entre 7% et 8%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Egide, Spineway, Acteos, Augros Cosmetic Packaging, Bigben Interactive, GEA,Lumibird, Eurobio Scientific, Sword Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC dégrade Accor à 'conserver' et abaisse sa cible de 31 à 28 euros.

Le Credit Suisse abaisse sa recommandation sur Arkema à 'sous-pondérer'.

HSBC passe à l''achat' sur Elior et remonte son objectif de 5 à 6,7 euros.

HSBC dégrade Europcar à 'alléger'.

Exane BNP Paribas dégrade la FDJ à 'neutre'.

Berenberg redevient 'acheteur' de Groupe ADP et relève son objectif de 85 à 110 euros.

Citigroup dégrade Neoen à 'vendre'.

JP Morgan revalorise Hermès de 540 à 635 euros.

Berenberg relève son objectif sur L'Oréal de 280 à 304 euros.

HSBC vise désormais 93 euros sur Sodexo contre 81 euros précédemment.

INFOS MARCHES

1000mercis va lancer son projet de rachat d'actions à 20 euros.

Noxxon a déjà bouclé sa levée de fonds de 6,4 ME.

BREF

GeNeuro reçoit un financement pour sa recherche dans la COVID-19.

Nanobiotix : Curadigm signe un accord de collaboration avec Sanofi.

Engie EPS : signature des accords pour la JV avec FCA Italy.

Adocia : des résultats positifs confirmant le profil ultra-rapide de BC Lispro.

Valneva accord final pour un vaccin à dose unique contre le chikungunya.

Delta Plus Group rachète Alsolu.