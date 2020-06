Préouverture Paris : le CAC40 face au record de contaminations au coronavirus et au scandale Wirecard

LA TENDANCE

Le CAC40 va repartir en arrière ce matin à l'ouverture, attendu sous les 4.900 points d'après les indicateurs de préséance.

Les craintes d'une nouvelle vague épidémique liée au coronavirus continuent de freiner les espoirs d'une reprise rapide de l'économie et donc les initiatives vers les actifs à risque. L'OMS a fait état d'une hausse record du nombre de cas de contamination au coronavirus dans le monde lors de la journée de dimanche, avec 183.020 nouvelles infections en 24 heures.

Pour ne rien arranger, le secteur financier pourrait souffrir de nouveau ce matin, alors qu'il fait l'objet d'un véritable scandale en Allemagne où Wirecard, membre du DAX, a reconnu, dans la nuit, la "disparition" de 1,9 Milliard d'Euros, confirmant ainsi les soupçons de fraudes. Point culminant de derniers jours chaotiques pour la "fintech"? Le fondateur en a déjà fait les frais, les actionnaires aussi!

WALL STREET

Après avoir progressé en début de séance, la plupart des actions américaines ont terminé dans le rouge vendredi soir. La volatilité a été élevée pour la "journée des 4 sorcières", où les options et les contrats à terme sur les indices et les actions sont arrivés à échéance simultanément. Par ailleurs, les investisseurs se sont inquiétés d'une seconde vague de coronavirus, l'OMS ayant alerté vendredi d'une accélération de l'épidémie dans le monde. Apple (-0,57%) a annoncé avoir dû refermer 11 magasins aux Etats-Unis pour des raisons sanitaires.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,80% à 25.871 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,56% à 3.097 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini proche de l'équilibre (+0,03%) à 9.946 pts. En début de séance, les indices gagnaient entre 0,5% et 1%, le Nasdaq franchissant même le seuil des 10.000 points, privilégiant les espoirs de reprise économique et les actions de soutien des banques centrales et des gouvernements.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.751$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1196$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,10$.

VALEURS A SUIVRE

Korian est ainsi entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la start-up Technosens et développer avec elle des solutions digitales simples et ergonomiques favorisant le maintien des liens à distance des résidents ou patients avec leurs proches, et améliorant la coordination et le confort de travail des équipe soignantes.

Lagardère a reçu une offre d'achat ferme et définitive de Mediawan portant sur 100% du capital de Lagardère Studios. Le rapprochement avec Mediawan renforce le positionnement du nouvel ensemble en tant qu'acteur européen de référence dans la production audiovisuelle. La cession permettra à Lagardère Studios d'engager une nouvelle étape de son développement avec le support de son nouvel actionnaire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Foncière Volta

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse à 'surpondérer' sur Carrefour en ciblant un cours de 17 euros.

Jefferies 'conserve' Saint-Gobain avec une cible ajustée de 23,10 à 25,40 euros.

AlphaValue est à "alléger" sur Adecco un cours cible augmenté à 43,70 CHF.

INFOS MARCHES

Mediawan : offre publique au prix de 12 euros.

EN BREF

Quadient : Yamato, 1er client de colis Lite.

AudioValley : partenariat entre Jamendo et Adobe.

Fountaine Pajot victime d'une cyberattaque.

Orchestra-Premaman : le Tribunal de Commerce retient l'offre de reprise du fondateur.