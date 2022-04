Préouverture Paris : le CAC40 en recherche de supports

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Il va falloir que le CAC40 trouve des supports! Annoncé de nouveau en baisse par les indicateurs de préséance, après la glissade d'hier (-2,21%), l'indice parisien semblait vouloir se stabiliser, voire se redresser, une demi-heure avant le début de la séance, rendant le tout début de parcours assez indécis.

Les Minutes de la Fed, publiées mercredi soir, ont confirmé que la banque centrale américaine va relever ses taux et réduire son bilan simultanément pour lutter contre l'inflation. Le compte-rendu de la réunion monétaire des 15 et 16 mars dernier montre que la Réserve fédérale américaine prévoit de commencer à réduire son bilan sur un rythme de 95 milliards de dollars par mois, soit près du double du rythme de son précédent cycle entamé en 2017 (50 Mds$ par mois). Selon les Minutes, les responsables de la Fed sont tombés d'accord à l'unanimité sur ce rythme, et ont estimé que cette réduction du bilan pourrait commencer dès mai prochain.

De son côté, le marché pétrolier efface une partie de ses lourdes pertes de mercredi, qui l'ont fait tomber à son plus bas niveau depuis trois semaines après la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de puiser 60 millions de barils dans leurs réserves, en plus de 180 millions de barils annoncés par les Etats-Unis, pour freiner la hausse des prix à la pompe. Le Brent regagne du terrain au-dessus de 102 dollars le baril.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, pour la 2e séance de baisse consécutive, les investisseurs cédant au pessimisme face à la remontée des taux d'intérêts et à l'intention affichée par la Fed, dans les Minutes de sa dernière réunion, de resserrer sa politique monétaire plus vite et plus fort que prévu pour combattre l'inflation. Le pétrole WTI a rechuté sous les 100$ le baril, plombé par l'annonce de la libération de réserves stratégiques par les pays de l'AIE.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,42% à 34.496 points (après -0,8% mardi), tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,97% à 4.481 pts (-1,26% mardi), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a encore perdu 2,2% à 13.888 pts (-2,26% mardi).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0924$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 103,16$. L'once d'or se traite 1.924$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi La Commission européenne (CE) a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne. Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée, chez les enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont inadéquatement contrôlés par des corticoïdes inhalés à doses moyennes à élevées associés à un autre traitement de fond de l'asthme.

Vinci Highways annonce l'acquisition des 70% qu'elle ne détenait pas dans TollPlus Inc, société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité. Actionnaire de TollPlus à hauteur de 30 % depuis 2016, VINCI Highways s'est ainsi développée sur le marché du péage en flux libre (freeflow), aux Etats-Unis (Texas et Californie, deux Etats à la pointe en matière d'innovation technologique), en Europe (République d'Irlande) et en Inde.

TollPlus, qui sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe Vinci, emploie plus de 350 personnes. Grâce à cette acquisition, Vinci Highways devient un acteur de premier plan de la collecte électronique des péages (ETC). Ce marché est en forte croissance, particulièrement aux Etats-Unis.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

HiPay, Gévelot, Fleury Michon, AdVini, Onxeo, Cogra, Bio-UV, Energisme, Forsee Power, Biophytis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse entame le suivi d'Euronext avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 96 euros.

INFOS MARCHÉS

Sopra Steria indexe sa ligne de crédit de 1,1MdE sur un objectif de réduction de son empreinte carbone.

Onxeo : augmentation de capital de 8 ME et émission d'obligations convertibles en actions de 4 ME.

Rallye : succès de l'offre de rachat de dette non sécurisée.

Delta Drone : le regroupement d'actions débutera le 22 avril.

EN BREF

Erytech : résultats positifs de la phase 2 évaluant eryaspase dans la LAL hypersensible.

Abionyx : résultats intermédiaires positifs de la phase 2a évaluant CER-001.

Onxeo : nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de PDG.

2MX Organic et InVivo vont constituer un leader européen de la distribution responsable.

Voltalia remporte un projet solaire flottant de 33 mégawatts au Portugal.

Paref : Antoine Castro devient PDG.

Abivax : excellents résultats d'efficacité et de tolérance dans la phase 2b d'ABX464.

Hybrigenics : obtient le marquage CE du dispositif Macrofill vacuum.