Préouverture Paris : le CAC40 en mode pause, Danone au rapport

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après LVMH la semaine passée, un autre poids lourd de la cote parisienne a publié ses comptes du troisième trimestre : Danone. Le titre est à surveiller ce matin, alors que les objectifs annuels ont été confirmés.

De façon plus globale, la Bourse de Paris est attendu sur une note relativement stable à l'ouverture, la prudence devant modérer la prise de risque alors que les préoccupations liées à la croissance économique et à l'inflation restent de mise. Un léger biais haussier apparaît toutefois sur l'indice parisien, mais il apparaît bien faible à ce stade. L'accalmie sur le marché pétrolier, les matières premières et sur le marché des emprunts d'Etat devrait permettre aux actions de se stabiliser.

WALL STREET

Malgré un début de séance poussif, les valeurs technologiques ont été recherchées lundi, ce qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq de terminer en terrain positif, alors que le Dow Jones a fini en léger repli. Les investisseurs ont retrouvé le goût du risque à la faveur d'un léger répit sur le front du pétrole, qui a subi quelques prises de bénéfices. Les derniers chiffres en provenance de Chine ont montré que la croissance avait nettement ralenti, à 4,9% au 3e trimestre, dans la 2e économie mondiale, tandis qu'aux Etats-Unis, la production industrielle a baissé en septembre.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,1% à 35.258 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,34% à 4.486 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,84% à 15.021 pts. La semaine dernière, les indices américains avaient affiché des gains respectifs de 1,6%, 1,8% et 2,2%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1655$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,66$. L'once d'or se traite 1.777$.

VALEURS A SUIVRE

Virbac a réalisé 288,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en fort progression de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +21%. Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre ressort à 817,7 ME, soit une évolution globale de +19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel). Virbac rehausse à nouveau ses prévisions 2021 et anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel). La prévision précédente était comprise entre 14% et 17%, soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel. La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

Nicox : Au 30 septembre, le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 32,7 ME, contre 36,5 ME au 30 juin 2021 et 47,2 ME au 31 décembre 2020.

Danone publie un chiffre d'affaires net de 6.158 Millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 3,8% en données comparables et de +5,8% en données publiées. La direction parle d'un nouveau trimestre centré sur l'exécution et la performance. Les objectifs 2021 sont réitérés avec un retour à la croissance rentable au S2 et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Obiz, Bourrelier Group, Bastide

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est vendeur sur Air France-KLM avec une cible ramenée à 3,50 euros.

JP Morgan surpondère toujours JCDecaux avec un cours cible ajusté de 25 à 26,50 euros.

Exane BNP Paribas conseille Ipsen à 'neutre' en ciblant 90 euros.

INFOS MARCHES

Mercialys : un acompte sur dividende d'ici la fin de l'exercice?

Voluntis : succès de l'OPA d'Aptar.

Rubis annule 1,5 million d'actions.

EN BREF

Technip Energies s'associe à TÜV Rheinland.

Groupe Partouche cède ses parts du casino de Crans-Montana.

Reworld Media en négociation exclusive pour acquérir meltygroup.

Abivax : nouveaux résultats concluants dans la rectocolite hémorragique.

AB Science : autorisation de l'ANSM pour une étude avec AB8939 dans le traitement de la LMA.

Ecoslops : partenariat avec Mercuria Energy Group.