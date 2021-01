Préouverture Paris : le CAC40 en mode pause

Préouverture Paris : le CAC40 en mode pause









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu en léger retrait ce matin, potentiellement sous les 5.700 points au-dessus desquels il a réussi à terminer vendredi. Une pause après la belle première semaine de l'année qui a vu l'indice parisien progresser de 2,80%. L'absence de nouveau catalyseur à la hausse empêche toute nouvelle progression dans l'immédiat, alors que les marchés attendent des détails sur les mesures supplémentaires de soutien à l'économie de américaine que doit dévoiler dans quelques jours Joe Biden. Ce plan se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a-t-il promis.

Concernant les événements du Capitole de la semaine dernière, les Démocrates de la Chambre des représentants comptent voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions pour avoir incité ses partisans à s'introduire au Capitole, avant de lancer une procédure de destitution contre le président républicain sortant. Les Marchés vont garder un oeil sur la situation au sommet de l'Etat américain, jusqu'au 20 janvier date de la passation de pouvoir. Trump a rassuré, expliquant souhaiter une passation de pouvoir dans le calme, mais de nouvelles manifestations de ses partisans sont annoncées les 17 et 20 janvier.

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, Wall Street a terminé vendredi sur de nouveaux records, saluant la promesse du président-élu Joe Biden d'injecter des "milliers de milliards de dollars" pour soutenir l'économie américaine face à la crise du coronavirus. Les investisseurs continuent d'affluer malgré les valorisations boursières élevées et la résurgence de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,18% à 31.097 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,55% à 3.824 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,03% à 13.201 pts. Sur cette première semaine de 2021, les trois indices ont engrangé des gains respectifs de 1,6%, 1,8% et 2,4%.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.909$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2190$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54,72$.

VALEURS A SUIVRE

Orange : Le PDG, Stéphane Richard, déplore le retard pris dans le déploiement de la 5G en France. "La France part avec près d'un an et demi de retard dans le déploiement de la 5G", regrette le patron du groupe dans une interview au 'JDD'.

"Il est difficile de savoir aujourd'hui si elle le rattrapera", ajoute-t-il.

Genfit : l'AG extraordinaire se tiendra le 13 janvier et devra se prononcer sur la nouvelle configuration de la dette. L'échéance serait reportée de 3 ans, à 2025. Sa taille serait réduite de près de moitié, avec une annulation d'environ 85 ME de dette liée aux OCEANEs, en contrepartie d'un paiement de moins de 50 ME. En particulier, l'aménagement des principaux termes de la dette s'accompagne d'une baisse effective du prix de conversion des OCEANEs de 29,60 euros à 5,38 euros.

Airbus, le leader aéronautique européen, prévoit une "réunion au sommet" avec ses plus grands fournisseurs dans les prochains jours, face aux rumeurs selon lesquelles l'avionneur repousserait la hausse de sa production d'avions en raison de la nouvelle vague de l'épidémie.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, Vente-unique.com

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Air Liquide en ciblant un cours de 142 euros.

JP Morgan repasse à 'surperformance' sur Airbus en visant 100 euros.

Jefferies conserve LafargeHolcim avec un cours cible ajusté à 50,20 CHF et Saint-Gobain en visant 41,40 euros.

AlphaValue allège Aperam mais déplace son curseur en hausse à 35,10 euros

INFOS MARCHES

Winfarm va exercer l'option de surallocation à hauteur de 90% et lance un programme de rachats d'actions.

EN BREF

Eurofins : VIRSeek SARS-CoV-2 approuvée.

Global EcoPower se dit victime de détournement de projets.

Cybergun fait le point sur son programme de désendettement.

Tessi : cessions finalisées en Espagne.

Nextedia : constitution d'Almavia CX.