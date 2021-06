Préouverture Paris : le CAC40 en mesure de repousser encore ses plus hauts de 20 ans

Préouverture Paris : le CAC40 en mesure de repousser encore ses plus hauts de 20 ans









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est en mesure de repousser à nouveau le plus haut de plus de 20 ans touché hier en séance, à 6 560,39 points... Peut-être pas à l'ouverture, attendue assez mitigée, mais cela paraît évidemment possible au cours de la séance. Les investisseurs ne sont toujours pas disposés à vendre et prendre des bénéfices sur les actifs à risque et les indices poursuivent bon an mal an leur chemin haussier. Hier en clôture, le CAC40 affichait ainsi un gain de +17,87% depuis le 1er janvier.

L'approche de la réunion de la Banque centrale européenne et de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux pour jeudi, devrait toutefois limiter l'ampleur de la prise de risque aujourd'hui et demain. Dans l'immédiat, on prendra connaissance de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands et du nouveau chiffre de l'évolution du PIB de la zone euro au premier trimestre.

HIER A WALL STREET

La Bourse américaine a débuté la semaine sur une note hésitante, lundi, alors que les investisseurs digèrent la perspective d'une taxe mondiale minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales, notamment les Gafa. L'inflation et la crainte d'une politique monétaire moins accommodante d'ici à la fin de l'année continuent aussi d'inquiéter les marchés. Les opérateurs prendront notamment connaissance cette semaine des chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,36% à 34.630 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,08% à 4.226 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé légèrement de 0,49% à 13.881 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement de 0,7%, 0,6% et 0,5%.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale française. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

- Chiffres finaux européens de l'emploi. (11h00)

- Chiffres révisés du PIB européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2178 ce matin. Le baril de Brent se négocie 71$. L'once d'or se traite 1.895.

VALEURS A SUIVRE

Getlink : L'amélioration du trafic se confirme pour même si ce dernier reste fortement affecté par les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la pandémie. En mai, Le Shuttle Freight a transporté 112.772 camions, soit une hausse de 25% sur un an. Sur la même période, Le Shuttle a transporté 45.841 véhicules de tourisme (+10%). Malgré la comparaison positive par rapport aux niveaux de trafic observés pendant les premiers confinements du printemps 2020, le marché passagers reste donc toujours fortement pénalisé par les restrictions de voyage.

Navya lance de nouvelles expérimentations en Allemagne, premier marché de la Société avec 16 navettes commercialisées, dont 9 en 2020. L'Allemagne représente l'un des principaux marchés pour les véhicules autonomes au plan mondial. Désirant se positionner en tant que pionnier des solutions de mobilité autonome, l'Allemagne est le premier pays au monde à adopter un cadre juridique dédié aux véhicules autonomes de niveau 4, ouvrant la voie à de nombreuses applications commerciales.

Ces nouvelles dispositions législatives adoptées au mois de mai 2021, qui autorisent la circulation de véhicules sans conducteur en service régulier sur route ouverte vont permettre d'accélérer le développement du secteur.

TotalEnergies : La Municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques au géant français. Dans le cadre de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, TotalEnergies étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue ne vise plus qu'un cours de 11,40 euros sur Vallourec.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres.

Sanofi lance son plan d'actionnariat salarié 2021.

EN BREF

Abionyx premier patient dans l'étude clinique de phase 2a avec CER-001.

Metalliance : commande de 3 trains sur pneus aux USA.

Groupe Partouche : participe à un consortium désigné pour développer un Resort au Japon.

Voluntis : nouvelle homologation.