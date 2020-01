Préouverture Paris : le CAC40 en mesure de franchir à nouveau les 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 n'avait plus clôturé sous les 6.000 points en 2020. C'est fait depuis hier soir mais ce matin, un courant acheteur pourrait bien tenter de faire progresser l'indice parisien et par la même occasion l'entraîner non loin des 6.000 points.

Le coronavirus a fait perdre plus de 100 points au CAC40, inquiétant les investisseurs internationaux qui tentent depuis plusieurs jours d'évaluer sa réelle dangerosité. Identifié à Wuhan, dans le centre de la Chine, il a fait 26 morts et infecté 830 personnes dans tout le pays selon le dernier décompte publié par Pékin, mais aucun décès n'est survenu dans les autres pays (7 pour l'instant), où des cas ont été signalés. Le danger étant

La question des conséquences économiques sur la deuxième puissance mondiale se pose... En attendant, la matinée sera rythmée par la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats, des PMI "flash" attendus pour l'essentiel en légère hausse par rapport à décembre.

Côté valeurs, de nombreuses publications ont eu lieu hier soir et devraient contribuer à animer la cote parisienne ce matin. Rémy Cointreau a lancé un avertissement ce matin...

WALL STREET

Les résultats d'entreprise US publiées ce jeudi ont quelque peu déçu, notamment l'assureur Travelers (-5%), ainsi que Procter & Gamble (-0,47%) et le groupe de médias Comcast (-3,7%).

A la clôture, l'indice Dow Jones a fini proche de l'équilibre (-0,09%) à 29.160 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,11% à 3.325 pts (à seulement 4 points de son dernier record) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,20% à 9.402 pts, un nouveau sommet historique.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice flash PMI des services en France. (09h15)

- Indice flash PMI manufacturier en France. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

Europe :

- Indice flash PMI manufacturier en Allemagne. (09h30)

- Indice flash PMI des services en Allemagne. (09h30)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.562$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1047$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,26$.

VALEURS A SUIVRE

Rémy Cointreau : Le chiffre d'affaires s'élève à 814 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019/20, en repli de 4,1%. Alors que les Marques du Groupe progressent de 1,6% sur la période, les Marques Partenaires reculent de 67,5%, suite au désengagement volontaire de certains contrats de distribution en Europe et aux Etats-Unis. Les effets devises sont favorables à hauteur de 2,4% à fin décembre. Remy Cointreau a décidé de suspendre les objectifs annuels et moyen terme indiqués précédemment... Il confirme néanmoins la pertinence de sa stratégie de valeur visant à construire un modèle d'entreprise toujours plus pérenne, résilient et rentable.

Ipsen a annoncé sa décision de suspendre l'administration du traitement aux patients recrutés dans l'étude globale de phase III (PVO-1A-301) destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité du palovarotène chez les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ainsi que dans les études d'extension de phase II (PVO-1A-202/204) en cours.

Saint-Gobain : DBMP LLC, une entité du groupe

aux Etats-Unis, a déposé une requête auprès du tribunal des

faillites avec pour objectif de permettre de parvenir à une résolution certaine, définitive et équitable de l'ensemble des

réclamations actuelles et futures liées aux produits ayant contenu de l'amiante fabriqués ou vendus par l'ancienne entité

CertainTeed Corporation. La décision de DBMP LLC ne devrait pas affecter de manière significative la situation financière du groupe.

STEF a réalisé au quatrième trimestre 2019 un chiffre d'affaires proche de 888 millions d'euros, en légère hausse de 1,6% à périmètre constant. STEF précise que la progression du chiffre d'affaires en France a été impactée par un mois de décembre perturbé. Cela porte le chiffre d'affaires annuel du groupe de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée à 3,441 milliards d'euros, en progression de +5,7% (+3,9% à périmètre constant).

Carrefour revendique une solide croissance du chiffre d'affaires TTC au 4ème trimestre 2019, en hausse de +3,1% en comparable (LFL) à 21,74 MdsE. Le résultat opérationnel courant (ROC) 2019 publié est attendu à environ 2,09 MdsE, soit une progression de +145 ME (environ +7,4%) à changes constants et à périmètre et normes comptables comparables par rapport à 2018. Le ROC 2019 de la France est attendu en croissance à deux chiffres. Le consensus FactSet d'Ebit annuel se situait à 2,03 MdsE et serait donc aisément dépassé.

Econocom a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2.927 ME sur ses activités poursuivies, identique à celui de 2018. Econocom anticipe un Résultat Opérationnel Courant (ROC) des activités poursuivies de 126 ME pour 2019, en phase avec ses prévisions et ce, malgré la baisse de 17 ME environ de la contribution de TMF Italie par rapport à 2018.

Groupe Open : le chiffre d'affaires annuel 2019 de s'élève à 304 ME, en baisse de -3,9%. Cette contre-performance s'explique principalement par la diminution du recours à la sous-traitance soit -7,1 ME sur l'année. Hors sous-traitance, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -1,9%. Groupe Open confirme l'amélioration attendue de ses résultats du 2ème semestre 2019 par rapport au 1er semestre 2019.

Compagnie des Alpes : Le chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 clos le 31 décembre 2019 s'élève à 143,6 ME, en progression de 13,2%, soit +11,1% à périmètre comparable, par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

Boiron : Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de est en baisse de 6,3%, essentiellement en France où les ventes sont en recul de 14,9%. Sur l'année 2019, le chiffre d'affaires est en recul de 7,8%, fortement impacté par la baisse en France de 12,6% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités, dans un contexte de fort dénigrement de l'homéopathie, et d'annonce par le gouvernement de son déremboursement progressif.

Vetoquinol : Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 396 ME, en hausse de +7,6% à données publiées et de +6,1% à changes constants. A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels moteur de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 190,6 ME en croissance de +5,1% à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,1% des ventes du Groupe sur les 12 mois de l'exercice 2019. Au 4e trimestre 2019, Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 112 ME en progression de +12,2% à données publiées et de +10,6% à changes constants par rapport à la même période de l'exercice précédent.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Samse, Fermentalg, GEA, Prismaflex, Agta Record, Exel Industries, UV Germi

ANALYSTES

Citi ajuste en hausse son cours cible sur le dossier Amundi de 70 à 83 euros.

Cowen reste à 'surperformance' sur STM après la publication de comptes meilleurs que prévu, en ciblant un cours de 35$.

EN BREF

Mastrad : exercice de BSA représentant 3,07% du capital.

Medicrea lève 8,5 ME par placement privé à 3,51 euros l'action.

Supersonic : départ de sa DG, Michèle Lesieur.

Les Nouveaux Constructeurs devient Bassac.