Préouverture Paris : le CAC40 en mesure de franchir à nouveau les 5.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse de vendredi (-0,82%) pourrait être effacée dès l'ouverture avec un CAC40 capable d'effacer les 5.800 points. L'optimisme est de nouveau de mise, notamment sur la question de la reprise économique. Les exportations chinoises exprimées en dollars se sont envolées de 154,9% en février sur un an, une hausse record. Bonne nouvelle aussi aux Etats-Unis, puisque les démocrates du Sénat ont approuvé samedi le plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l'administration Biden.

Attention toutefois aux craintes concernant une remontée de l'inflation alimentée entre autres par la hausse des prix du pétrole. De son côté, l'Euro est désormais sous le niveau de 1,19$ et accuse un vrai coup de mou. Sur le pétrole, le Bret est désormais au-dessus des 70$ revenant sur des niveaux de mai 2019. Goldman Sachs a rehaussé son estimation sur le Brent de 5 dollars et voit maintenant le prix de référence du brut mondial à 80 dollars au troisième trimestre. JP Morgan a augmenté ses prévisions de 2 à 3 dollars et Australia & New Zealand Banking Group a porté son objectif à trois mois à 70 dollars. Enfin Citigroup estime de son côté que le Brent pourrait dépasser les 70 dollars avant la fin du mois.

WALL STREET

La Bourse de New York a vécu une séance volatile vendredi, en réaction à des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu en février aux Etats-Unis. Après une hausse à l'ouverture, les actions américaines ont fléchi à l'annonce du rapport sur l'emploi, qui a entraîné une nouvelle tension sur les taux souverains. Mais ces taux sont rapidement retombés, et la Bourse a terminé en nette hausse, appréciant les signes d'amélioration de l'économie américaine face à la crise du coronavirus. Les cours du pétrole ont continué de grimper, retrouvant leur plus haut niveau depuis la mi-2019, suite à la décision surprise de l'Opep+ de n'augmenter qu'à la marge sa production en avril.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 1,85% à 31.496 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,95% à 3.841 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 1,55% à 12.920 pts. Jeudi, le Nasdaq était tombé brièvement en séance en zone de correction, avec une chute de plus de 10% par rapport à son sommet du 12 février, avant d'entamer un rebond.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande, ajustée des prix, des effets calendaires et saisonniers, est retombée de 2,5% en janvier, annonce l'Office fédéral de la statistique. La production avait progressé de 1,9% le mois précédent. Le consensus tablait sur un repli de 0,4%. En glissement annuel, la production recule de 3,9% après une hausse de 1% en décembre et contre -3,7% attendu.

La parité euro / dollar atteint 1,1895 ce matin. Le baril de Brent se négocie 70,58$. L'once d'or se traite 1.701$.

VALEURS A SUIVRE

Total, au travers de Total Quadran, sa filiale renouvelables en France, a remporté 50 mégawatts (MW) de projets solaires, lors de la 9ème période de l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Total confirme ainsi sa position de numéro 1 du développement solaire en France avec près de 400 MW, soit le volume le plus important remporté sur les 18 derniers mois. La majorité des sites lauréats sera construite sur des sites dégradés et permettra de revaloriser d'anciens sites industriels. Total Quadran assurera la construction, l'exploitation et la mise en service de ces projets d'ici 2022.

Pernod Ricard annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012 par deux membres de la famille Riascos, productrice historique de spiritueux, en compagnie de leur amie Martamaria Carrillo. La famille Riascos évolue dans l'univers du rhum depuis trois générations à travers la société Casa Santana Ron y Licores.

Abivax cesse l'étude miR-AGE de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé, conformément à la recommandation du Data Safety and Monitoring Board (DSMB). Cette étude est arrêtée en raison dun manque d'efficacité. L'étude internationale miR-AGE de phase 2b/3 (ABX464-401) avait d'ores et déjà recruté 500 patients Covid-19 à risque élevé, sur les 1.034 prévus et avait été désignée "Priorité Nationale de Recherche" par le gouvernement français en décembre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Financière de l'Odet, Savencia Fromage & Dairy, Groupe Flo, ST Dupont, Inventiva

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur AXA avec un cours cible ajusté à 26,50 euros et reste aussi acheteur sur Inventiva avec un objectif ajusté à 23 euros.

AlphaValue repasse d''acheter' à 'accumuler' sur Quadient en ciblant un cours de 22,50 euros.

INFOS MARCHES

Freelance.com : réalisation de l'apport en nature du capital de Coworkees.

Groupe EPC : le processus de conversion des parts de fondateurs se poursuit.

Navya : APAM Corporation a converti 5 ORNANE.

EN BREF

Valneva et Pfizer initient une Phase 2 pour leur candidat vaccin contre Lyme.

MedinCell : "pas d'obstacle à la prescription de l'ivermectine contre la Covid-19".

Orano acquiert les activités nucléaires de Daher en Allemagne et en Amérique du Nord.