Préouverture Paris : le CAC40 en direction des 6.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse devrait l'emporter ce matin à l'ouverture, sauf retournement de tendance durant la dernière demi-heure d'avant échanges. Le CAC40, déjà favorisé hier (+1,17%), devrait prendre la direction des 6.700 points désormais plus très lointains...

Les taux d'intérêt en hausse et un pétrole autour de 115$ ne semblent pas inquiéter les investisseurs! Le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint un pic depuis mai 2019 à 2,4170%, toujours soutenu par le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a ouvert la porte à des hausses des taux de plus de 25 points de base si nécessaire afin de lutter contre l'inflation.

Côté militaire, les Occidentaux vont annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a indiqué mardi Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lors d'une conférence de presse.

WALL STREET

Les marchés d'actions ont rebondi mardi à Wall Street, soutenu par les valeurs technologiques et financières. Les tensions obligataires n'ont pas découragé les investisseurs, pour qui la priorité est actuellement de juguler l'inflation. Le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est dit prêt, lundi, a relever plus agressivement les taux directeurs si nécessaire, ce qui a accru les anticipations haussières des marchés. Le pétrole Brent s'est stabilisé autour de 115$ et le rendement du T-Bond à 2 ans est monté à 2,16%.

A la clôture, le Dow Jones a repris 0,74% à 34.807 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,13% à 4.511 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 1,95% à 14.108 pts. Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé à l'exception de l'énergie (-0,6%). La consommation discrétionnaire (+2,45%), les services de communication (+2%), les financières (+1,6%) et les technologiques (+1,4%) ont dominé la séance. Nike a pris 2,2% après des comptes trimestriels meilleurs qu'attendu.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (13h30)

- Intervention de Jerome Powell. (15h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (15h30)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1025$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 115,98$. L'once d'or se traite 1.921$.

VALEURS A SUIVRE

Rallye lance ce jour une offre globale de rachat à un prix fixe sur sa dette non sécurisée. L'Offre de Rachat a pour objectif d'offrir aux porteurs de créances non sécurisées l'opportunité de se faire racheter tout ou partie de leurs créances à un prix fixe et d'améliorer le profil d'endettement de Rallye, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde.

Crédit agricole a annoncé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. La banque indique dans un communiqué avoir pris contact avec les entreprises internationales clientes pour déterminer avec elles les modalités de suspension des services qui leur sont rendus localement par sa filiale de banque de financement et d'investissement, Crédit Agricole CIB, pour une mise en oeuvre dans les semaines qui viennent...

Virbac a dégagé en 2021 un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 173,2 millions d'euros, en très forte progression par rapport à 2020 (127 ME). La marge atteint 16,3% contre 13,6% un an plus tôt. Virbac avait précédemment annonce un chiffre d'affaires annuel de 1.064,1 millions d'euros, soit une évolution globale de +17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe s'établit à 113,2 ME, soit une baisse par rapport à l'année précédente (136 ME), qui s'explique par la cession de Sentinel en juillet 2020. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2021. Le groupe confirme ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%.

TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022. TotalEnergies a déjà annoncé avoir renoncé depuis le 25 février 2022 à toute opération de trading sur les marchés spot portant sur du pétrole ou des produits pétroliers russes. Ceci est également valable pour les opérations de trading spot sur le gaz naturel ou le GNL russe. En revanche, TotalEnergies continue à assurer l'approvisionnement de l'Europe en Gaz Naturel Liquéfié à partir de l'usine de Yamal LNG dans le cadre de contrats longs termes qu'elle se doit d'honorer tant que les gouvernements considèrent que le gaz russe est nécessaire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bastide, EPC, HighCo, Graines Voltz, Poxel, Clasquin, Invibes Advertising

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs ajoute le titre Air Liquide à sa liste de valeurs préférées, mais ajuste en baisse son objectif de cours de 184 à 176 euros.

Jefferies abaisse son objectif de cours sur Arkema à 139 euros, contre 154 euros auparavant, ainsi que son objectif sur Solvay de 115 à 103 euros.

Citigroup abaisse sa cible sur Technip Energies à 15,5 euros, contre 18 euros.

Berenberg relève son objectif sur Eurazeo de 102,50 à 113,50 euros.

INFOS MARCHÉS

L'Oréal : succès de sa première émission obligataire pour 3 MdsE.

Seb : entrée au capital du fonds Lac1 de Bpifrance.

Technip Energies : programme de rachat d'actions pour 29,85 ME.

EN BREF

GTT : sélectionné par Samsung Heavy Industries.