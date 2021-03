Préouverture Paris : le CAC40 en direction de ses plus hauts annuels

Préouverture Paris : le CAC40 en direction de ses plus hauts annuels









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Selon les indicateurs de préséance, le CAC40 va repartir de l'avant à l'ouverture en direction de ses plus hauts de 2021, qui ont été touchés lundi à 6.089,20 points.

Les investisseurs décident de reprendre du risque suite au discours très rassurant de la Réserve fédérale américaine qui a annoncé mercredi soir, après la clôture, le maintien de ses taux d'intérêts directeurs à leur niveau actuel (entre 0% et 0,25%) et la poursuite au même rythme de ses achats d'actifs, soit 120 milliards de dollars par mois afin de surmonter la crise du coronavirus. La Fed a répété son engagement à utiliser toute la gamme de ses outils pour soutenir l'économie dans ces temps difficiles, en vue d'atteindre le plein emploi et ses objectifs de stabilité des prix.

Mais surtout, sur la question cruciale de l'inflation et de la date de remontée des taux directeurs, qui agite les marchés, l'institution américaine a confirmé dans ses nouvelles projections économiques qu'elle ne comptait pas agir avant la fin 2023. Malgré les signes d'une reprise économique solide et d'une hausse de l'inflation. Les investisseurs sont ravis, beaucoup anticipaient 2022.

WALL STREET

Après des débuts incertains, la Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, le Dow Jones et le S&P 500 signant même de nouveaux records. La Réserve fédérale a rassuré les marchés en maintenant sa politique monétaire ultra-accommodante et en assurant qu'elle ne relèverait pas ses taux directeurs avant la fin 2023, tout en révisant en nette hausse ses prévisions de croissance pour 2021 aux Etats-Unis. Les taux d'intérêts se sont légèrement détendus après ces annonces, tandis que le dollar a chuté et que le pétrole a réduit ses pertes.

A la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,58% à 33.015 points, un nouveau sommet, terminant pour la première fois au-dessus des 33.000 pts. L'indice large S&P 500 a grimpé de 0,29% à 3.974 pts, un nouveau record donc, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 0,4% à 13.525 pts. Peu avant la publication du communiqué de la Fed, le DJIA gagnait 0,15%, mais le S&P 500 cédait 0,46% et le Nasdaq abandonnait un peu plus de 1%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (13h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (15h00)

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1987 ce matin. Le baril de Brent se négocie 67,88$. L'once d'or se traite 1.750$.

VALEURS A SUIVRE

Tikehau Capital : le résultat net part du groupe s'inscrit à -206,6 ME sur l'année, dont un résultat net positif de 34,3 ME au second semestre. Il tient compte des coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le groupe au cours de l'année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques face à un contexte de marché inédit. Hors impact de ces instruments dérivés1, le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME sur l'année, et 129,7 ME au second semestre.

Akka : Le chiffre d'affaires 2020 est en baisse de -16,5% à 1,503 milliard d'euros conséquence directe de la pandémie mondiale et des mesures de confinement. Face au fort ralentissement de l'ensemble de l'activité et à la perte de visibilité constatés au 1er semestre, Akka a engagé des actions immédiates pour protéger la santé de ses employés et partenaires, accroître ses efforts de R&D avec le soutien d'Akka Research et continuer à répondre efficacement aux besoins de ses clients. Le résultat opérationnel d'Akka baisse à -170,5 ME en 2020la perte nette consolidée du Groupe s'élève à -168,8 ME en 2020 (73 ME en 2019).

Bénéteau : le résultat opérationnel courant, traditionnellement négatif à cette période compte tenu de la saisonnalité de l'activité, s'élève à -38,1 ME, en retrait limité de 3,1 ME par rapport au dernier quadrimestre 2019. Sur la période pro forma de 12 mois calendaire (1er janvier-31 décembre 2020), le résultat opérationnel courant s'élève à 27,5 ME (2,5% du CA), homogène entre les deux divisions du Groupe. Le résultat net, part du Groupe, de l'exercice s'établit à -80,9 ME.

Virbac : Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 128,9 ME, en progression par rapport à 2019 (122,4 ME). Hors effet négatif des taux de change qui ont eu un impact à hauteur de 10,5 ME, la croissance ressort à +13,8% en comparaison à 2019. Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant) s'établit à 78,3 ME, en progression de +23,5% par rapport à 2019. Le résultat net - Part du Groupe s'établit à 137,5 ME en 2020 (51,5 ME l'année précédente).

Innate Pharma : Au 31 décembre 2020, le montant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers courants et non courants détenus par la société s'élevait à 190,6 millions d'euros contre 255,9 millions d'euros au 31 décembre 2019. La trésorerie nette au 31 décembre 2020 (trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants moins passifs financiers courants) s'élevait à 149,5 millions d'euros (216,7 millions d'euros au 31 décembre 2019).

Wendel affiche un actif net réévalué au 31 décembre 2020 de 7,11 MdsE soit 159,1 Euros par action, en hausse de 14,8 % depuis le 30 juin 2020 et en baisse de seulement 4,3 % en 2020. "La bonne performance du portefeuille a permis une baisse limitée de l'actif net réévalué en 2020", se félicite le holding. Retraité du dividende de 2,80 Euros par action versé en 2020, l'actif net réévalué par action est en retrait de seulement 2,6 % en 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nanobiotix, Sensorion, Mecelec Composites, Altur Investissement, Reworld Media, Drone Volt, ID Logistics, Orapi, Valbiotis, Sogeclair

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance est à l'achat sur Sogeclair avec un cours cible ajusté de 26,90 à 28 euros.

INFOS MARCHES

Vilmorin place un emprunt obligataire de 450 ME.

Archos conclut un financement en OCA d'un nominal maximum de 25 ME.

EN BREF

Bourse Direct renforce son pôle Epargne avec l'acquisition de Arobas Finance.

bioMérieux reçoit une autorisation de la FDA pour le panel Respiratoire BIOFIRE 2.1.

Manutan : reprises des activités.

Ecoslops : contrat de 5 ME au Cameroun.

Imerys : augmentation de capacité pour répondre à la demande de batteries.