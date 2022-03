Préouverture Paris : le CAC40 en a t-il encore sous la pédale ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Au lendemain d'une franche hausse (+3,68%) et trente minutes avant le début de la séance, c'est une petite hausse qui se dessine sur le CAC40. Une tendance encore fragile et susceptible d'évoluer durant la dernière demi-heure d'avant séance. Les déclarations russes et ukrainiennes laissent espérer une issue négociée au conflit entre les deux pays. Les discussions entre les deux belligérants ont ainsi montré hier un début d'avancées, même si l'on est loin d'un accord de paix. Les deux parties restent en désaccord sur la majeure partie des points, mais les positions russes semblent s'ouvrir quelque peu.

De son côté, Jerome Powell a réussi la première hausse de taux de la FED depuis 2018, les marchés américains ayant terminé largement dans le vert. Il a expliqué qu'il ne prévoit pas de récession aux Etats-Unis malgré le cycle de hausse des taux directeurs entamé ce mercredi par la banque centrale pour juguler la flambée de l'inflation.

L'économie "n'a plus besoin d'une politique très accommodante", et elle "peut supporter un resserrement de la politique monétaire", a-t-il estimé, lors de la conférence de presse suivant l'annonce par la Fed d'une hausse d'un quart de point de son principal taux directeur, première étape d'un cycle haussier visant à juguler l'inflation pour la ramener vers l'objectif de 2% de la Fed. "De mon point de vue, la probabilité d'une récession dans la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il ajouté.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi après la décision de la Fed de relever le taux des "fed funds" d'un quart de point, à 0,25%-0,50%, première étape d'un cycle haussier face à une forte inflation. Par ailleurs, l'Ukraine et la Russie ont évoqué des pistes de compromis, même si la guerre se poursuit.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,55% à 34.063 points, tandis que l'indice large S&P 500 a bondi de 2,24% à 4.357 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a flambé de 3,77% à 13.436 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (13h30)

- Production industrielle américaine. (14h15)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1039$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 99,81$. L'once d'or se traite 1.916$.

VALEURS A SUIVRE

Veolia dit entamer l'année dans de "très bonnes conditions" grâce à un portefeuille de contrats largement protégé contre l'inflation et aux synergies attendues du rapprochement avec Suez. Le CA a grimpé sur l'exercice écoulé à 28,508 MdsE (+9,6%) avec une forte croissance de l'EBITDA, À 4,234 MdsE, +16%, supérieure à l'objectif relevé en cours d'année. 382 ME d'économies ont été réalisées, au delà de l'objectif annuel de 350 ME. L'EBIT courant ressort en forte hausse lui aussi de 42%, A 1.766 ME. Le RN courant pdg monte à 896 ME, +133%, avec un free cash flow net record de 1.341 MdE. Le groupe propose un dividende de 1 euro.

EDF annonce avoir conclu des lignes de crédit bilatérales pour un montant total de 10,25 Milliards d'euros (dont une partie en dollars). Ces lignes ont une maturité de 3 ans et ne comportent pas de pénalité de remboursement anticipé. Ces financements ont été conclus avec un groupe de 9 banques. Cette opération permet d'accroître la flexibilité financière du groupe pour les années à venir.

Latecoere publie un chiffre d'affaires 2021 de 379,8 millions d'euros (-8% par rapport à 2020). L'EBITDA récurrent de l'exercice 2021 s'améliore à -31,2 millions d'euros (+13% par rapport à 2020) malgré la baisse des ventes. L'EBITDA récurrent du second semestre 2021 montre une forte amélioration par rapport au premier semestre 2021 (-8,2 ME contre -23,1 ME).

Gaussin annonce le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes. Ces nouveaux véhicules complètent la gamme GAUSSIN de véhicules à hydrogène suite au lancement de l'ATM et de l'APM à hydrogène.

Eramet annonce que son projet de recyclage des batteries lithium-ion a franchi une nouvelle étape clé vers son industrialisation en France. Le projet a ainsi démontré avec succès sa capacité à recycler en boucle fermée l'ensemble des métaux de valeur contenus dans les batteries lithium-ion avec de très hauts rendements, adaptés aux exigences de la future réglementation européenne. Eramet a décidé de lancer début 2022 les études d'industrialisation d'une solution intégrée de recyclage, depuis le démantèlement des batteries jusqu'à la production de sels de nickel, de cobalt et de lithium adaptés à la fabrication de nouvelles batteries.

ID Logistics : Le chiffre d'affaires 2021 de s'établit à 1.910 ME, en hausse de +16,3% et de +17% à données comparables. Le résultat opérationnel courant est en croissance de +25% à 75,6 ME soit une marge opérationnelle courante de 4%, en progression de 30 points de base. Le résultat net 2021 intègre des charges non courantes de 9,8 ME dont 7,2 ME de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne. Au total, le résultat net consolidé ressort à 35,7 ME en 2021, en hausse de +26,6% par rapport à 2020.

Atos : Airbus s'intéresserait à cette division cybersécurité du groupe de services informatiques Atos. Le colosse aéronautique européen aurait étudié le dossier, sa direction affichant des ambitions dans le digital. Néanmoins, Airbus ne devrait pas évaluer de rachat de l'ensemble du groupe Atos. Rappelons que Thales avait précisé en février réfléchir à une acquisition de ces activités cybersécurité d'Atos. Ce dernier avait alors indiqué que la division en question, la pépite du groupe, n'était "pas à vendre". "On est concentré sur notre plan de 'turnaround' et on est convaincu du potentiel de retournement considérable du groupe", avait précisé Atos.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NextStage, Orapi, 1000mercis, Drone Volt, Entreparticuliers.com, Abivax, Mr.Bricolage, Prodways, Infotel, Transgene, Sogeclair

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à l'achat sur Vinci en ciblant un cours de 113 euros.

INFOS MARCHES

Enertime : financement de 2 ME avec le fonds d'investissement YA II PN.

EN BREF

Elis finalise l'acquisition de Textilservice Jöckel en Allemagne.

Sensorion fait le point sur SENS-401.

Bastide Le Confort Médical : acquisition en Amérique du Nord.

2CRSi : remporte un gros marché.

OSE Immuno annonce une réponse mémoire positive à long terme avec CoVepiT.