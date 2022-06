Préouverture Paris : le CAC40 devrait rester au-dessus des 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les premières données de préséance indiquent que le CAC 40 devrait débuter dans le vert soutenu par la progression de Wall Street la veille, bien que les investisseurs restent prudents face aux préoccupations sur l'inflation et le resserrement des politiques monétaires.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée mardi par le Sénat, a déclaré que les Etats-Unis sont confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et a plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Les investisseurs anticipent un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

WALL STREET

Après quelques hésitations, la Bourse de New York a opté pour le vert mardi soir, balayant les craintes liées aux tensions sur les taux d'intérêts, les prévisions moroses de la Banque Mondiale pour l'économie, et un "profit warning" de Target (-2,3%), qui fait craindre pour la consommation aux Etats-Unis. Le pétrole Brent a fini la journée au-dessus de 120$ le baril, tandis que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est revenu sous 3%, à 2,98%.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,8% à 33.180 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,95% à 4.160 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,94% à 12.175 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- PIB européen final du premier trimestre. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0693$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 121$. L'once d'or se traite 1.849$.

VALEURS A SUIVRE

DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que son étude pivot de phase 3 EPITOPE (EPIT in TOddlers with PEanut Allergy), qui évaluait la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut pour le traitement des jeunes enfants allergiques à l'arachide âgés de 1 à 3 ans, a atteint à son critère d'évaluation principal. Viaskin Peanut a démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif, avec 67% des sujets du groupe Viaskin Peanut 250 µg répondant aux critères de réponse au traitement après 12 mois de thérapie, par rapport à 33,5 % des sujets du groupe placebo (différence des taux de réponse = 33,4% ; IC à 95% = 22,4% à 44,5%).

ID Logistics annonce son implantation en Italie, un nouveau pays à fort potentiel. Eric Hémar, Président Directeur Général a commenté : "Cette nouvelle implantation géographique est un succès pour ID Logistics et démontre notre capacité à accompagner nos grands clients dans leur développement partout en Europe. Elle constitue également une base solide pour la poursuite de notre croissance sur un marché à fort potentiel. L'Italie est aujourd'hui le 18ème pays dans lequel nous nous établissons. Notre volonté est de devenir rapidement un acteur de référence dans le pays".

Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion d'énergie et des automatismes industriels, a conclu un accord avec Watlow Electric Manufacturing Company, un producteur mondial de systèmes thermiques industriels complets, en vue de lui céder son activité Eurotherm.

Korian revient, dans un communiqué, sur une diffusion de Le Parisien, dans son édition du 8 juin, se faisant le relais d'un certain nombre de plaintes qui seraient déposées par Maître Sarah Saldmann pour le compte de familles. "A aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts. Si tel était le cas, Korian en prendra connaissance avec la plus grande attention. En l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire", explique le groupe.

Quadient annonce un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros au T1 2022, en hausse de 2,5% en données publiées et en baisse organique de -0,6% vs T1 2021, en ligne avec les attentes de Quadient.

SII a dégagé un résultat opérationnel de 79,1 ME sur l'exercice 2021-2022, soit plus du double de l'exercice précédent. La marge opérationnelle atteint un niveau inégalé depuis plus de 15 ans à 9,5%, en hausse significative de 4,2 points. En France, la marge opérationnelle ressort en hausse de 5,6 points à 7% (1,4% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,7%, contre 8,9% à fin mars 2021 portée par la performance de la Pologne, le rebond de l'activité en Espagne, le retour de la croissance en Allemagne et le bon développement des activités dans les autres filiales.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Grolleau, Obiz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste acheteur sur Pernod Ricard en visant un cours de 241 euros.

INFOS MARCHÉS

SES : succès du placement obligataire de 750 ME.

Rougier : la cotation devrait reprendre fin 2022 ou début 2023.

EN BREF

Sanofi : la FDA approuve Dupixent.

FIEM : la cession des actifs se conclut à 20,5 ME.

Entech : partenariat sur la seconde vie des batteries de véhicules électriques.

SES-imagotag : contrat aux Etats-Unis avec Mattress Firm.

Gaussin : Metalliance enregistre une commande de 12 véhicules en Australie.

AB Science : publication des résultats de son étude positive du masitinib dans l'asthme sévère.

Spie acquiert PTC Telecom GmbH.

Riber : commande majeure !