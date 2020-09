Préouverture Paris : le CAC40 devrait ouvrir en hausse

(Boursier.com) — Après sa petite progression de vendredi (+0,20%), le CAC40 va poursuivre ce matin : il est attendu dans le vert, toujours au-dessus des 5.000 points.

Pour autant, le Marché devrait rester loin de l'euphorie, la prudence s'impose avant le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine, mercredi.

La motivation des marchés provient ce matin de la reprise des essais cliniques du vaccin considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme le plus avancé. Ces essais avaient été suspendus en début de mois en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à l'étude au Royaume-Uni.

La Bourse de New York a vécu une fin de semaine volatile, les principaux indices boursiers américains terminant en ordre dispersé. Les "technos" ont poursuivi leur correction vendredi, tandis que les valeurs cycliques, les financières et certaines valeurs de consommation ont entamé un rattrapage. Les marchés restent nerveux face à la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, un facteur qui pourrait freiner le rythme de la reprise économique. Le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que la campagne électorale pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre rendent aussi les marchés volatils ces jours-ci...

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,48% à 27.665 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini proche de l'équilibre (+0,05%) à 3.340 pts et que le Nasdaq Composite a reculé de 0,61% à 10.853 pts.

- Production industrielle européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.947$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1845$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 39,99$.

Euronext a confirmé lundi le dépôt d'une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa italiana, en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque Intesa Sanpaolo.

Veolia / Suez : L'offre de rachat de Suez ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot, PDG de Veolia , dans un entretien accordé aux Echos à paraître lundi.

Sanofi : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de Breakthrough Therapy (traitement innovant) à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients âgés de 12 ans et plus. Cette désignation se fonde sur les résultats positifs de la partie A d'un essai clinique de phase III mené chez des patients souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

Valneva a annoncé la signature d'un partenariat avec le gouvernement britannique pour son vaccin inactivé contre le COVID-19, VLA2001. Selon les termes de l'accord, en cas de développement réussi du vaccin, Valneva fournira au gouvernement britannique 60 millions de doses au second semestre 2021. Le gouvernement britannique dispose par ailleurs d'une option pour 40 millions de doses supplémentaires en 2022 ainsi que de la possibilité de commander 30 à 90 millions de doses supplémentaires pour la période de 2023 à 2025. Le chiffre d'affaires provenant de l'exercice de ces options pourrait approcher 900 millions d'euros.

AB Science : annonce aujourd'hui avoir présenté en première mondiale les principaux résultats de son étude de phase IIB/III (AB07002) évaluant son produit phare, le masitinib, dans les deux formes progressives de la Sclérose en Plaques. "Ces résultats d'efficacité constituent les prémices d'une possible révolution dans la prise en charge de la maladie car c'est la première fois qu'un traitement montre une efficacité dans les deux formes progressives de cette pathologie" commente le Professeur Patrick Vermersch.

CS Group, Poujoulat, Delfingen

HSBC repasse à conserver sur Altice.

Berenberg conserve SES avec une cible abaissée à 6,80 euros.

AlphaValue est à l'achat sur Casino avec un cours cible relevé à 32,70 euros et sur CGG avec un cours ajusté de 1,09 à 1,02 euro.

Jefferies est à l'achat sur Nanobiotix avec un objectif ajusté de 13 à 15 euros.

Medicrea : le Conseil émet un avis favorable à la proposition de Medtronic.

Compagnie du Bois Sauvage prend une participation significative dans le groupe immobilier Eaglestone.

AwoX finalise la cession d'Awox Lighting.

GeNeuro et l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet présentent l'étude ProTEct-MS avec temelimab.