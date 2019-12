Préouverture Paris : le CAC40 devrait lâcher quelques points

Préouverture Paris : le CAC40 devrait lâcher quelques points









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore une preuve que le conflit économique pèse! Les exportations chinoises ont contre toute attente connu en novembre un déclin pour un quatrième mois consécutif : les livraisons à l'étranger ont diminué en novembre de 1,1% en rythme annuel, après un recul de 0,9% en octobre, alors que le consensus anticipait en moyenne une hausse de 1%.

Mauvaise nouvelle donc pour la croissance : cette guerre commerciale sino-américaine, longue de dix-sept mois désormais, accentue les risques d'une récession mondiale. Le marché aime aussi à se rassurer en misant aussi sur l'hypothèse que Pékin engage un nouveau train de mesures de soutien.

Les investisseurs redoutent désormais l'approche de la date butoir du 15 décembre pour la mise en oeuvre par l'administration Trump de nouveaux droits de douane

sur quelque 156 milliards de dollars (141 milliards d'euros) de produits chinois. Pour l'instant ces taxes sont toujours prévues...

Ce matin, le CAC40 devrait abandonner quelques points selon les indications des données de préouverture.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini la semaine en hausse, vendredi, saluant la publication de créations d'emplois nettement supérieures aux attentes en novembre aux Etats-Unis, assortie d'une nette amélioration du moral des ménages en décembre. Des chiffres qui ont rassuré sur la santé économique des Etats-Unis. Par ailleurs, Donald Trump a répété que les négociations commerciales entre Américains et Chinois avançaient bien, ce qui a entretenu les espoirs d'un accord. Le pétrole a progressé, alors que les pays de l'Opep+ se sont accordés pour réduire davantage leur production en 2020.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,22% à 28.015 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grimpé de 0,91% à 3.145 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est apprécié de 1% à 8.656 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.459$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1062$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,23$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi et Synthorx, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements visant à prolonger et améliorer la vie des personnes atteintes de cancer ou de troubles auto-immuns, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Sanofi se portera acquéreur de la totalité des actions en circulation de Synthorx à raison de 68 dollars par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée 2,35 milliards de dollars. Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de Sanofi et de Synthorx. Le prix d'acquisition de 68 dollars par action représente une prime de 172 % par rapport au cours de clôture des actions de Synthorx le 6 décembre 2019. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible.

Orange a signé un prêt de 700 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour financer une partie du déploiement du réseau de Très Haut Débit en France dans les zones "d'Appel à manifestation d'intentions d'investissements" (AMII).

PSA Groupe Dongfeng réfléchit à une réduction de sa participation dans PSA Groupe, au moment où ce dernier est en cours de fusion avec le constructeur italo-américain Fiat Chrysler, selon des sources citées vendredi par l'agence 'Reuters'. Dongfeng, partenaire de longue date de PSA, détient actuellement 12,2% de son capital et 19,5% des droits de vote, une présence qui a fait tiquer les autorités américaines, qui seraient réticentes à donner leur feu vert à la fusion PSA-Fiat Chrysler, si un groupe chinois en devient un des principaux actionnaires... Selon les sources citées par l'agence de presse, Dongfgeng pourrait réduire sa part de façon à abaisser sa présence dans la future entité PSA-FCA à un niveau qui soit jugé acceptable par le CFIUS, le comité américain chargé de la validation de certaines transactions impliquant des investissements étrangers aux Etats-Unis.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Moulinvest, Catana

ANALYSTES

JP Morgan ajuste sa cible sur Orange ('neutre') de 15,5 à 14,7 euros.

EN BREF

Verimatrix a perçu 45 M$ de la cession de sa division Silicon IP.

Carmat implante un 12ème coeur artificiel en République tchèque.

April cède sa filiale de portage de risque.

Stentys : retrait d'une marque d'intérêt d'un investisseur.