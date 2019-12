Préouverture Paris : le CAC40 devrait boucler sa plus belle année depuis 1999!

Le CAC40 clôturera à 14h05 aujourd'hui et ne rouvrira que vendredi 27 décembre pour une séance complète. Il ne restera ensuite que lundi 30 et mardi 31, là encore jusqu'à 14h05. Autant dire que les volumes seront restreints aujourd'hui à Paris pour cette demi-séance. L'indice parisien devrait se maintenir au-dessus des 6.000 points à l'ouverture ce matin pour un CAC40 quasi stable par rapport à son cours de clôture d'hier.

Ce dernier matérialise plus de 27% de gains depuis le 1er janvier. Avec une telle performance, le CAC40 n'est plus très loin de boucler une superbe année. Affichant d'ailleurs sa meilleure performance depuis 1999! Le CAC40 "Total return", dividende réinvesti, bien plus proche de la réalité des gains touchés par les investisseurs, dépasse pour sa part les 30% de performance.

WALL STREET

Wall Street a poursuivi son ascension en ce début de semaine de Noël, sur de nouveaux sommets ! La place américaine reste portée par l'amélioration des perspectives sur l'économie mondiale après l'annonce de l'accord de Phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine...

L'indice Dow Jones gagne 0,34% à 28.552 points, tandis que l'indice large S&P 500 progresse de 0,09% à 3.224 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, grimpe de 0,23% à 8.946 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.482$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1087$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,52$.

VALEURS A SUIVRE

Latecoere : On connait les résultats de l'offre publique d'achat déposée le 16 septembre par la société Searchlight Capital Partners. Entre le 9 et le 20 décembre, un total de 1.793.364 actions Latécoère a été apporté à l'offre.

Searchlight Capital Partners a par ailleurs acquis 851.123 actions sur le marché, lui permettant de détenir 62.152.806 actions, représentant 65,55% du capital et 64,75% des droits de vote à l'issue de l'opération close au 20 décembre 2019.

Iliad : Conformément à l'accord signé le 7 mai 2019, Iliad annonce avoir finalisé la mise en oeuvre de son partenariat stratégique avec Cellnex au travers de la cession à ce dernier de 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en France, de ses infrastructures passives de télécommunications mobiles en Italie. Le montant reçu par Iliad dans le cadre de ces transactions s'élève à 2 Milliards d'Euros.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

-

ANALYSTES

AlphaValue conseille toujours d'accumuler le titre Repsol, mais ne vise plus qu'un cours de 16 euros.

EN BREF

Pixium Vision : dilué, Bpifrance passe sous les 15% du capital.

Lumibird : signature d'un accord pour l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex.

Biocorp : Éric Dessertenne devient DG. Jacques Gardette conserve son mandat de Président du Conseil d'administration.