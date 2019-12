Préouverture Paris : le CAC40 de retour sur les 6.000 points dès aujourd'hui?

Préouverture Paris : le CAC40 de retour sur les 6.000 points dès aujourd'hui?









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Un CAC40 au-dessus de 6.000 points! Pas arrivé depuis le 23 juillet 2007 en clôture et le 24 juillet 2007 en séance. Record de 12 ans et près de 5 mois! L'indice parisien aura toutefois clôturé sous ce niveau symbolique hier. Et ce matin il devrait y rester selon les indicateurs de préséance qui le font baisser de quelques points.

Mais de façon plus générale, l'année semble devoir bien se terminer, après un Brexit qui s'est clarifié vendredi et un accord préliminaire entre la Chine et les USA dégageant l'horizon d'investisseurs ne semblant plus trouver de motifs d'inquiétudes! D'autant que les derniers indicateurs économiques publiés hier sont ressortis plutôt conformes aux attentes. Et l'accord entre les deux premières puissances économiques mondiales comprend un début de démantèlement des barrières douanières érigées depuis 18 mois, susceptibles de stimuler à nouveau le commerce international.

D'ici vendredi et la séance des 4 sorcières qui va permettre de déboucler beaucoup de positions, les investisseurs pourraient surfer sur la vague d'optimisme ambiante et mettre à profit tout indicateur favorable pour se positionner encore sur les actifs à risque et gonfler ainsi la performance annuelle qui dépasse désormais les 25% pour le CAC40!

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les trois principaux indices signant de nouveaux records historiques à la clôture.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,36% à 28.235 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,72% à 3.191 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a bondi de 0,91% à 8.814 pts. Depuis le 1er janvier, le DJIA affiche une hausse de 21%, le S&P 500 gagne 27% et le Nasdaq grimpe de 33% !

ECO ET DEVISES

La dégradation de l'environnement économique international a porté lundi la Banque de France a revoir en baisse ses prévisions de croissance pour la France en 2020. La croissance du PIB français devrait ainsi se tasser l'an prochain à +1,1%, selon la Banque de France (BdF) contre +1,3% attendu jusqu'ici.

La croissance devrait néanmoins rester soutenue par le dynamisme de la demande intérieure et elle devrait ensuite remonter à 1,3% en 2021 (contre 1,4% précédemment attendu) puis à nouveau à 1,3% en 2022, grâce au redressement du commerce extérieur, poursuit la BdF.

Etats-Unis :

- Production industrielle. (15h15)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Taux de chômage britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.477$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1146$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,38$.

VALEURS A SUIVRE

Safran a souffert hier alors que le CAC40 vient de renouer avec la barre des 6.000 points. Ce flux vendeur sur le dossier est à relier aux dernières informations en provenance des Etats-Unis, et plus précisément de Seattle. Boeing va suspendre la production de son 737 MAX. A l'issue d'un conseil d'administration, le management a indiqué qu'il suspendrait en janvier, pour la première fois en plus de vingt ans, la production de ses 737 alors qu'on ne sait toujours pas quand le best-seller de l'avionneur américain sera autorisé à voler de nouveau.

Accor a annoncé la cession à Accorinvest de sa participation de 85,8% dans Orbis et la distribution aux actionnaires de 1 milliard d'euros dans les deux ans.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

-

ANALYSTES

Jefferies est toujours acheteur sur Sanofi avec un cours cible ajusté de 95 à 110 euros.

Cantor débute le suivi du dossier Nicox avec un avis à 'surpondérer'.

EN BREF

Amoeba annonce l'émission de la douzième tranche de 26 obligations convertibles en actions.

Veolia retrouve avec succès le marché du Panda Bond.

Oceasoft : succès de l'offre publique d'achat simplifiée.

Selectirente : succès de son augmentation de capital.