Préouverture Paris : le CAC40 de retour à 4.400 points? Contagion sur les dividendes









LA TENDANCE

Le CAC40 est de nouveau attendu en hausse ce matin à l'ouverture. Il pourrait bien passer à nouveau le niveau des 4.400 points dans les premières minutes de cotations. L'indice parisien qui avait mal débuté la séance d'hier, l'a finalement terminée dans le vert, ce qui lui permet d'afficher 6 hausses lors des 8 dernières séances.

L'épidémie de Covid-19 continue de se répandre à travers le Monde, même si le pic semble envisageable d'ici quelques jours en Italie, pays où il a fait le plus de morts pour le moment.

La sortie de crise est d'actualité en Chine où, bonne nouvelle, l'activité du secteur manufacturier du mois de mars, est repassé au-dessus de la zone d'expansion de l'économie! L'indice PMI manufacturier officiel a en effet progressé à 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les observateurs ne s'attendaient pas à un tel rebond!

Côté entreprises, c'est au tour de L'Oréal de lancer un avertissement sur son chiffre d'affaires. Les annonces de coupes de dividendes, partielles ou totales, se multiplient. Hermès, Vranken-Pommery Monopole figurent parmi les dernières annonces.

WALL STREET

Wall Street a commencé la semaine sur une note positive, les investisseurs continuant de saluer les plans de soutien massifs du gouvernement américain et de la Réserve fédérale pour atténuer les effets récessionnistes de la crise du coronavirus. Le pétrole a cependant poursuivi sa dégringolade, sur les 20$ le baril WTI, sur fond d'excès d'offre et d'effondrement de la demande mondiale. Le dollar a rebondi et les marchés obligataires souverains ont fait du yo-yo.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 3,19% à 22.327 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 3,35% à 2.626 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 3,62% à 7.774 pts. Le titre de Johnson & Johnson (+8%) s'est distingué à la hausse alors que le groupe travaille à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Abbott Laboratories (+6,4%) a progressé aussi, après avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires pour son test de diagnostic rapide du virus.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation. (09h45)

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à l'import. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.617$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1085$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 23,61$.

VALEURS A SUIVRE

Hermès a annoncé lundi qu'il allait ramener sa proposition de dividende de 5 euros par action à 4,55 euros, soit le niveau versé en 2019, et que ses gérants renonçaient à toute augmentation et percevraient cette année une rémunération totale identique à celle de l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

L'Oréal a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 en raison de l'épidémie due au coronavirus et s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Vranken-Pommery Monopole : La progression du résultat opérationnel est de +1,5% à 20,9 ME. Vranken Pommery Monopole enregistre une amélioration sensible de son Ebitda pour un résultat net consolidé de +0,9 ME (1,5 ME en 2018). Le groupe proposera de ne pas distribuer de dividende. Compte tenu de la situation actuelle et des mesures exceptionnelles prises par le groupe avec le soutien de l'Etat, il n'est pas concevable de maintenir le versement d'un dividende, commente le Conseil d'administration de Vranken Pommery Monopole.

Jacquet Metal Services : les centres de distribution français, italiens et portugais (18% du chiffre d'affaires consolidé) se sont arrêtés progressivement, en raison des directives des autorités locales ou des difficultés logistiques rencontrées. Tous les autres centres de distribution du Groupe poursuivent leur activité, avec des taux d'utilisation compris entre 60 et 90%. Compte tenu de la progression de la pandémie, le Groupe s'attend à devoir fermer d'autres centres dans les jours et les semaines à venir, notamment en Espagne (7% du chiffre d'affaires) et en Amérique du Nord (6% du chiffre d'affaires).

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupe EPC, METabolic EXplorer, Augros Cosmetic Packaging, Ecoslops, EasyVista, HF Company, Quadient, Mecelec, Vogo, Actia.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse à l'achat sur le Crédit Agricole en ciblant un cours de 11,90 euros. Goldman Sachs repasse d'achat à 'neutre' sur Natixis en ciblant 4,20 euros.

AlphaValue dégrade son avis d'achat à accumuler sur Peugeot avec un cours cible de 13,60 euros. AlphaValue accumule toujours Arkema, mais avec un cours cible ajusté de 75,50 à 72,20 euros.

Jefferies passe de 'sousperformance' à 'neutre' sur Saint-Gobain avec un cours cible de 24,50 euros. Jefferies reste à 'sousperformance' sur Tarkett avec un cours cible ramené à 6,92 euros.

JP Morgan ramène son cours cible de 19 à 14 euros sur Spie.

INFOS MARCHES

SpineGuard : reprise de cotation aujourd'hui.

EN BREF

Altice Europe : Hot met fin aux discussions sur l'acquisition de Partner Communications.

CNP Assurances coupe son dividende ; AG à huis clos.

JCDecaux : acquisition d'une participation minoritaire dans Clear Media.

Amoeba engage un partenariat avec Certis Europe.

Emova lance une augmentation de capital de 2,7 ME.

EssilorLuxottica reporte son AG et pourrait réduire le dividende.

2CRSI : suspend la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2020-2021.

Robertet s'attend à un impact négatif de la crise sur sa croissance et sa marge.

Carmat n'anticipe pas d'impact de la pandémie sur son activité opérationnelle et son calendrier 2020.

Atari n'a plus aucune dette financière.