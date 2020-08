Préouverture Paris : le CAC40 de nouveau dans le rouge ?

Préouverture Paris : le CAC40 de nouveau dans le rouge ?









LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Après le fort reflux de vendredi et le passage sous les 5.000 points (-1,58%), le CAC40 est attendu sur une nouvelle note négative à l'ouverture. Il devrait céder quelques points supplémentaires si on en croit les indicateurs de préséance à 30 minutes du 'gong' en Bourse de Paris.

Paris a fortement reculé vendredi dans un climat d'aversion au risque toujours entretenu par les craintes concernant l'évolution de la situation sanitaire et les doutes qui en découlent sur les perspectives économiques.

La séance s'annonce calme avec comme seul rendez-vous macroéconomique majeur la publication à 12h30 de l'indice d'activité manufacturière dans la région de New York.

WALL STREET

Finalement les indices ont terminé en ordre dispersé ce vendredi à Wall Street, témoignant parfaitement bien d'une séance dominée par l'indécision... Le DJIA gagne finalement 0,12% à 27.931 pts alors que le S&P500 redonne 0,1% à 3.369 pts. Une fois n'est pas coutume... Le Nasdaq se tasse également de 0,21% à 11.019 pts après un bref passage en territoire positif dans les premières heures de cotations. Après quelques hésitations, les opérateurs ont préféré la prudence, sur fond de craintes économiques et sanitaires.

La production industrielle américaine pour le mois de juillet 2020 a progressé de 3%, comme prévu, en comparaison du mois antérieur, après un bond de 5,7% en juin. La production manufacturière s'est améliorée de 3,4% en juillet contre +3% de consensus. Le taux d'utilisation des capacités s'est établi à 70,6% contre 70,3% de consensus, alors qu'il était de 68,5% en juin.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'août est ressorti à 72,8, contre 71,9 de consensus et 72,5 en juillet 2020.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis

Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York.

(14h30)

Indice du marché immobilier américain de la NAHB.

(16h00)

Europe

Ventes britanniques de détail.

(10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.946$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1861$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,11$.

VALEURS A SUIVRE

Getlink : Eurotunnel a dû faire face à une forte affluence, en plus du trafic déjà intense de l'un des week-ends les plus chargés de l'année. Alors que les Britanniques se pressaient aux frontières pour rentrer en urgence chez eux avant la mise en place de la quarantaine, le Shuttle a augmenté de 30% ses capacités sur la journée en ajoutant 22 départs supplémentaires et transportant plus de 30.000 passagers dans la journée.

Sanofi et Principia Biopharma, entreprise biopharmaceutique cotée sur le Nasdaq et spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Principia au prix de 100 dollars l'action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de Sanofi et de Principia.

Total et ses partenaires ont pris la décision d'investissement permettant de lancer la troisième phase du projet Mero, situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien du bassin de Santos.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GEA, Baccarat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Pernod Ricard : Barclays relève sa recommandation à "surperformance" contre "pondération en ligne", relève son objectif de cours à 174 euros contre 138 euros.

LVMH : Jefferies relève son objectif de cours à 455 euros contre 380 euros.

INFOS MARCHES

Agta record : feu vert pour le rachat des 54% d'Agta Finance par Assa Abloy.

Solocal émet l'obligation de 17,78 ME.

EN BREF

LDLC : un nouveau magasin à Valenciennes.