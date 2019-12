Préouverture Paris : le CAC40 de nouveau attendu en hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Passé le soulagement de la confirmation officielle de l'accord Chine/USA, vient le temps des questions. Et elles sont finalement assez nombreuses concernant le contenu. Le marché parisien, se les est rapidement posées vendredi et s'est effiloché tout au long de la séance, pour clôturer sur une performance deux fois moindre que celle qui était la sienne à l'ouverture alors euphorique. Ce matin il doit reprendre quelques points et repartir de l'avant.

Il s'agit certes d'un premier accord entre les deux puissances. La première fois qu'en plus de 18 mois de conflit les choses vont dans le bon sens! Mais il faudra connaitre le détail précis, notamment de la baisse des droits de douane que les deux pays s'imposent mutuellement. La signature de cet accord dit de "phase 1" devrait intervenir à Washington au cours de la première semaine de janvier, selon le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

La tendance, positive à Paris, pourrait évoluer après la publication dans la matinée des résultats préliminaires de l'enquête auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans la zone euro en décembre...

WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une hausse timide vendredi, malgré la confirmation par les Etats-Unis et la Chine de la conclusion d'un accord commercial de "Phase 1" entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Les investisseurs avaient déjà largement anticipé cet accord, poussant les indices boursiers à des nouveaux records ces dernières semaines.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,01% à 28.135 points, tout près de son record historique du 27 novembre dernier (28.164 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,01% à 3.168 pts (un nouveau record) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,20% à 8.734 pts, là aussi un nouveau record.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice flash PMI des services. (09h15)

- Indice flash PMI manufacturier. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice flash PMI manufacturier allemand. (09h30)

- Indice flash PMI allemand des services. (09h30)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.466$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1141$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,08$.

VALEURS A SUIVRE

Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, le groupe Lagardère a reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports. Ce projet de cession valorise Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions d'euros. Le Groupe anticipe la reconnaissance d'une dépréciation estimée entre 210 et 240 millions d'euros qui reflète notamment la résiliation unilatérale du contrat avec la Confédération Africaine de Football.

Mauna Kea Technologies annonce un investissement stratégique de 7,5 millions d'euros par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. Conformément à l'accord, JJDC, l'entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera l'acquisition de 5.357.142 actions ordinaires MKEA nouvelles au prix de 1,40 euro par action, représentant un montant total de 7,5 millions d'euros.

Europacorp a annoncé vendredi la prolongation de la période d'observation de la procédure de sauvegarde pour six mois, soit jusqu'au 13 mai 2020.

Vivendi : Canal+, filiale de Vivendi, a signé avec le géant américain Disney un accord de distribution exclusive en France du service de vidéo à la demande Disney+ dont le lancement est prévu d'ici à fin mars, indiquent dimanche les dirigeants des deux groupes dans une interview commune au quotidien Les Echos.

PSA Groupe : Deux des principaux actionnaires, la famille Peugeot et la banque publique BPI, ont demandé des assurances sur la gouvernance du nouvel ensemble qui naîtra de la fusion avec le groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobile (FCA), selon des sources citées vendredi par l'agence 'Reuters'.

Wendel et d'autres actionnaires existants d'Allied Universal ont finalisé la cession d'une part majoritaire de leur participation dans la société à Caisse de dépôt et placement du Québec et un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group... Dans le cadre de la transaction, Wendel a cédé 79% de sa participation pour un produit net de cession de 721 Millions de Dollars, et conservera environ 6% de participation résiduelle dans la société.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

EuropaCorp, CNIM

ANALYSTES

Deutsche Bank redevient acheteur sur SES en ciblant un cours de 18 euros. DB repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Eutelsat en ciblant un cours de 17,30 euros.

Morgan Stanley repasse à 'sous-pondérer' sur Valeo avec un objectif de cours de 28 euros.

Barclays repasse à 'surpondérer' sur LafargeHolcim avec un cours cible ajusté en hausse à 61 CHF.

Jefferies est à 'sousperformance' sur Renault avec un cours cible abaissé de 2 euros, à 38 euros.

EN BREF

Crossject lève 3,2 ME par exercice de BSA.

Auplata Mining Group diffère sa publication semestrielle.

Total annule 2,5% du capital.

Digigram : une suspension de cotation.