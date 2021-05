Préouverture Paris : le CAC40 de nouveau attendu au-dessus des 6.400 points

Préouverture Paris : le CAC40 de nouveau attendu au-dessus des 6.400 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui, hier, aura bouclé une séance relativement morose après un début en fanfare sur un nouveau record de plus de 20 ans à 6.410 points, devrait de nouveau débuter en nette hausse ce mardi. Il est attendu au-dessus des 6.400 points selon les indicateurs de préséance.

Les investisseurs continuent de faire fi de leurs préoccupations concernant une accélération de l'inflation qui pourrait conduire à une resserrement prématuré des politiques monétaires des grandes banques centrales.

Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, a jugé hier qu'il était trop tôt pour parler d'une diminution des achats d'actifs de la banque centrale américaine (120 milliards de dollars par mois) malgré la reprise vigoureuse de l'économie américaine à la faveur de la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Parmi les publications trimestrielles, Iliad et Engie se sont livrés à l'exercice et les titres seront à suivre dès l'ouverture. L'actualité des entreprises est par ailleurs marquée par l'annonce, hier soir, de la fusion TF1/M6 dans les médias.

WALL STREET

La semaine a démarré sur une note prudente lundi à la Bourse de New York, qui reste plombée par les craintes inflationnistes. Les cours des valeurs de croissance, dont les technologiques, les services de communication, et les biens de consommation discrétionnaires ont encore souffert. Dans l'actualité des entreprises AT&T (-2,7%) a confirmé le "spinoff" de sa filiale WarnerMedia dans le cadre d'une fusion avec Discovery Communications (-5%) sur fond de concurrence accrue dans l'univers du streaming vidéo. Le pétrole WTI est remonté au plus haut depuis deux ans, tandis que les taux ont confirmé leur retour au calme et que le dollar a fléchi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,16% à 34.327 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,25% à 4.163 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,38% à 13.379 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Lecture flash de l'emploi en Europe. (11h00)

- PIB flash européen. (11h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2171 ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,70$. L'once d'or se traite 1.870$.

VALEURS A SUIVRE

M6 : L'avenir du groupe de télévision, mis en vente par son principal actionnaire, l'allemand Bertelsmann, est désormais scellé. Bouygues et sa filiale TF1 ont annoncé lundi soir entrer en négociations exclusives avec l'allemand Bertelsmann pour le rachat du groupe de médias M6. Dans un communiqué commun avec TF1 et M6 et RTL Group, Bouygues a précisé qu'il détiendra 30% de la nouvelle entité et que Bertelsmann en conservera 16%, confirmant une information d'abord rapportée par le site internet du 'Figaro'. TF1 était déjà cité la semaine dernière comme favori dans ce dossier.

Iliad : Le chiffre d'affaires services Fixe du groupe s'est établi à 692 millions d'euros au T1 2021, en hausse de 4,4% (contre 5,4% au 4ème trimestre 2020 à base comparable, i.e. en excluant l'impact de l'offre de livres numériques).

L'ARPU Fixe est en hausse de 30 centimes par rapport au 4ème trimestre 2020, à 32,6 euros et en hausse de 60 centimes par rapport au 1er trimestre 2020. La performance du Mobile facturé aux abonnés sur le 1er trimestre 2021 souffre d'une base de comparaison très élevée (+11,6% sur les ventes facturées aux abonnés au T1 2020). Elle reste néanmoins solide avec une hausse de 3,4% du chiffre d'affaires, et ce malgré l'impact négatif de la crise Covid-19 sur les revenus internationaux (appels vers l'étranger et roaming hors France). L'ARPU Mobile est en hausse organique de 2,7% à 10,8 euros.

Engie a enregistré au premier trimestre un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros (+8,3% en données brutes, +10% en organique), un Ebitda de 3,2 milliards (+5,3% en brut, +7,3% en organique) et un chiffre d'affaires de 16,9 milliards (+2,3% en brut, +4,8% en organique). Engie a précisé dans un communiqué qu'il visait un résultat net récurrent de 2,7 milliards à 2,9 milliards d'euros en 2023, à comparer avec un objectif de 2,3 milliards à 2,5 milliards confirmé pour 2021. La perspective pour 2023 n'inclut pas l'entité "Bright", en cours de création autour d'une partie des activités de services d'Engie, dont la cession est envisagée.

ADP : Le trafic total du Groupe a augmenté de 6,8 millions de passagers sur le mois d'avril 2021 par rapport à avril 2020 avec 7,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 25,7% du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019. En avril 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est ressorti en hausse de 1,2 million de passagers par rapport à avril 2020, avec 1,3 million de passagers accueillis. Il représente 13,9% du trafic Paris Aéroport du mois d'avril 2019.

Plastivaloire réalise au premier semestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 373,3 Me en croissance de +1,8%, réalisant ainsi le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire, malgré un contexte toujours pesant sur le plan sanitaire.

Vivendi a annoncé qu'il réfléchissait à une vente de 10% de ses actions Universal Music Group (UMG) à un investisseur américain ou au placement via une offre publique de 5% à 10% du capital de sa filiale. "Préalablement à la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi, le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10% de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital d'UMG", a déclaré le groupe dans un communiqué.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CAFOM, Genomic Vision, freelance.com, Avenir Telecom, Abeo, Geci.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier Euronext en ciblant un cours de 99,80 euros.

Barclays reste positif sur Danone avec une cible inchangée à 65 euros.

INFOS MARCHES

Vinci : émission d'actions réservée aux salariés de filiales étrangères.

Unibail-Rodamco-Westfield : un placement obligataire réussi de 1,25 MdE.

EN BREF

Voltalia va céder 187 mégawatts au brésilien Copel.

GTT : nouvelle décision favorable en Corée.

OSE Immunotherapeutics obtient un nouveau financement public de 10,7 ME.

Global Bioenergies : création d'une nouvelle filière industrielle pour la cosmétique.

Scor : Laurent Rousseau succède à Denis Kessler au poste de DG.

Plastic Omnium : premier contrat de production en série de piles à combustibles pour EKPO Fuel Cell Technologies.

Saint-Gobain : démarrage de la production d'une nouvelle usine de plâtre en Chine.

Advicenne : acceptation par la FDA du protocole modifié de la phase III aux États-Unis avec ADV7103 (Sibnayal).

Spie annonce l'acquisition de Valorel en France.

Hybrigenics : entrée au capital de la biotech Inoviem Scientific.

Argan rachète 3 entrepôts à Carrefour.