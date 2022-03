Préouverture Paris : le CAC40 compte repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 pourrait bien repartir de l'avant à l'ouverture si les indicateurs de préséance maintiennent leur tendance actuelle jusqu'à 9 heures.

L'incertitude demeure cependant toujours aussi forte, entraînant une importante volatilité sur le marché parisien qui sort de deux séances à fortes secousses (+7,13% et -2,83%). Les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et aux signes d'accélération de l'inflation, confortent le scénario d'un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales.

L'annonce d'une hausse de 7,9% en rythme annuel des prix à la consommation en février aux Etats-Unis préoccupe les investisseurs à moins d'une semaine de la probable première hausse de taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs doivent en outre digérer les dernières décisions de la Banque centrale européenne, qui a fait le choix d'accélérer l'arrêt de ses achats d'actifs et de laisser la porte ouverte à un relèvement de taux cette année malgré l'impact récessif de la guerre.

Sur le front des sanctions contre Moscou, les Etats-Unis, les autres pays du G7 et l'Union européenne devraient annoncer dans la journée qu'ils retirent à la Russie le statut de "nation la plus favorisée" dans leurs échanges commerciaux, ce qui conduira à un relèvement des droits de douane sur de nombreux produits russes.

WALL STREET

Wall Street a réduit ses pertes jeudi soir, mais est resté déprimé après l'échec des dernières négociations entre la Russie et l'Ukraine, et alors que l'inflation a grimpé à 7,9% sur un an aux Etats-Unis en février, attisant les craintes de stagflation. En Europe, la BCE a surpris en maintenant le cap d'un retrait de son soutien aux marchés en 2022, malgré les incertitudes géopolitiques. Les taux d'intérêts ont bondi, celui du "10 ans" américain repassant au dessus de 2%. Les cours du pétrole, très volatils, ont finalement reculé pour la 2e séance, sous 110$ pour le baril de Brent.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,34% à 33.174 points, après un gain de 2% la veille, et affiche un recul de 9,8% sur son sommet de début janvier. L'indice large S&P 500 a perdu 0,43% à 4.259 pts (après +2,57% mercredi), et perd 11,2% sur son record du 3 janvier. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a rechuté de 0,95% à 13.129 pts, après un bond de 3,59% la veille et perd désormais 18% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Indice espagnol final des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1006$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 110,80$. L'once d'or se traite 1.996$.

VALEURS A SUIVRE

Spie annonce une production de 6.970,9 millions d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à 2020 (+3,2% en organique) et en ligne avec le niveau de 2019 (+0,1%). Le groupe fait part d'un fort rebond de l'EBITA à 426,7 millions d'euros, en hausse de 25,7% par rapport à 2020. La Marge d'EBITA est à 6,1%, en progression de 100 pb par rapport à celle de 2020 et supérieure de 10 pb à celle de 2019.

Le Résultat net ajusté est de 243,1 millions d'euros (+38%) ; le résultat net part du groupe s'inscrit à 169,1 millions d'euros (+217,9%). Le dividende recommandé est de 0,60 euro par action, en hausse de 36,4%.

Valneva : prévoit désormais de recevoir une recommandation positive du CHMP pour une autorisation conditionnelle de VLA2001 pour la primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans en avril 2022. Après cette autorisation conditionnelle, la société devrait commencer à livrer les doses prévues de VLA2001 aux pays européens au cours du deuxième trimestre de 2022.

EssilorLuxottica y compris GrandVision (variation d'une année sur l'autre à taux de change constants) annonce un Chiffre d'affaires publié du Groupe de 17,85 MdsE en 2021, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020.

La croissance du chiffre d'affaires comparable est de 11% au quatrième trimestre et de 7,4% sur l'exercice par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce a franchi la barre des 1,5 milliards d'euros sur l'année, +62% à la fois par rapport au quatrième trimestre et à l'année 2019.

Le ROP grimpe à 3,03 MdsE, contre 2,8 MdsE en 2019. Le RN pdg s'établit à 2,06 MdsE, contre 1,94 MdE en 2019. La génération de cash-flow libre ressort à 2,8 Milliards d'euros. Le dividende proposé est de 2,51 euros par action, en numéraire ou en actions.

Renault : Le redressement de Renault ne sera pas compromis par la crise provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré jeudi le président du groupe automobile. "Le redressement de Renault est bien engagé, c'est une stratégie de long terme (...) qui va bien au-delà de la situation actuelle en Russie", a dit Jean-Dominique Senard à l'agence 'Reuters', en marge d'une conférence organisée par l'école d'ingénieurs des Mines ParisTech. Au cours de cette conférence sur les défis d'un monde moins global pour les entreprises, Jean-Dominique Senard a refusé d'en dire davantage sur les options dont il dispose en Russie.

Orpéa est le grand perdant de la sélection indicielle parisienne. Le spécialiste de la dépendance sort du CAC Next 20 et du CAC Large 60. En revanche, le titre intègre le CAC Mid 60 et le CAC Mid & Small. Avec le départ d'Orpéa, les indices CAC Next 20 et CAC Large 60 accueillent Rexel et Scor SE. Interparfums et Altarea intègrent le SBF 120.

Stellantis annonce la suspension de toutes ses exportations et importations de voitures en Russie, pays ciblé par des sanctions occidentales en raison de son offensive militaire en Ukraine. Stellantis explique qu'il respecte scrupuleusement toutes les règles internationales et s'efforce d'adapter ses activités à toutes les sanctions et à tous les contrôles sur les exportations.

Rubis a délivré en 2021 une croissance de son résultat opérationnel courant de 7% à 392 ME, à peine 5% en deçà du niveau record de 2019. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 4% par rapport à 2020 et se situe 5% en deçà du niveau atteint en 2019 lequel intégrait 100% de Rubis Terminal. En prenant en compte les changements de périmètre intervenus (cession de 45 % de Rubis Terminal en avril 2020) ainsi que les éléments non récurrents significatifs, le résultat net ajusté (288 ME) est en hausse de 16% par rapport à 2020 et quasiment stable par rapport à 2019 (291 ME).

Bolloré réalise un chiffre d'affaires 2021 de 19,771 milliards d'euros en croissance de +18% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +19%, compte tenu de +254 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement l'acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de -111 ME d'effets de change (appréciation globale de l'euro, notamment par rapport au dollar). Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 1,339 MdE en hausse de +77% à périmètre et taux de change constants. Après prise en compte d'un impôt de -409 ME (-301 ME en 2020), le résultat net consolidé s'établit à 20,224 MdsE (1,563 MdE en 2020). Il comprend 19,9 MdsE de plus-value de déconsolidation de 70% d'Universal Music Group (UMG). Ce résultat n'intègre pas les plus-values de cession des 20% d'intérêts minoritaires cédés en 2021 au consortium mené par Tencent et à Pershing Square ; ces opérations ont donné lieu à un encaissement de plus de 6 MdsE. Le résultat net part du Groupe ressort à 6,062 MdsE (426 ME en 2020).

Showroomprivé : le chiffre d'affaires ressort à 724 ME, en croissance de +3,8% par rapport à 2020. L'EBITDA 2021 enregistre une progression importante de 14,7% à 48,2 ME contre 42 ME en 2020. Le résultat opérationnel avant produits et charges opérationnels s'établit à 32,2 ME contre 25,4 ME sur l'exercice précédent. Le résultat net du Groupe ressort à 27,3 ME, soit un quasi doublement par rapport à 2020. Dans un contexte de marché dégradé depuis début 2022, Showroomprivé anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

STEF, ISPD, Bassac, Gaumont, Savencia, i2S, Intrasense, SQLI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Renault en visant un cours de 29,60 euros.

HSBC repasse à l'achat' sur Adidas en ciblant un cours de 270 euros.

Société Générale passe d'acheter à 'conserver' sur Haulotte en ciblant 4,80 euros.

Berenberg est à l'achat sur Korian avec un objectif de cours ramené de 39 à 35 euros, conserve LNA Santé avec un objectif réduit de 49 à 38 euros et est toujours à l'achat sur Orpea avec un objectif de cours ajusté de 110 à 70 euros.

Exane BNP Paribas repasse à surperformance sur Shell en ciblant un cours de 2800 GBp.

Barclays repasse à 'surpondérer' sur Vivendi en ciblant un cours de 12,80 euros.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole annule 2,8% de capital auto-détenu.

Fnac Darty : extension de la maturité de sa ligne de crédit RCF de 500 ME.

INEA signe un financement à impact de 120 ME.

EN BREF

Pherecydes Pharma et BIOASTER s'unissent dans le traitement des bactériémies.

Soitec étend ses moyens de production à Bernin.

Wendel détient 98% d'ACAMS.

Neoen remporte 92,5 MWc de projets solaires en France.