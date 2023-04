Préouverture Paris : le CAC40 campe au sommet, le dossier Casino s'agite de nouveau

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats trimestriels tombée la semaine dernière ne va pas s'arrêter dans les prochaines séances, vacances de printemps ou pas ! Le programme est encore chargé dès ce lundi avec Bolloré, Vivendi, Icade et une grosse actualité spéculative autour de Casino...

Côté macroéconomique, les dernières statistiques américaines n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale. Mais les investisseurs veulent toujours voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai... De quoi maintenir les indices boursiers à haut niveau, à l'image du CAC40 qui flirte avec ses sommets, attendu encore en légère hausse ce lundi.

WALL STREET

Wall Street a terminé la semaine dernière en petites foulées : Le S&P 500 a pris +0,09% à 4.133 pts. Le Dow Jones a gagné +0,07% à 33.808 pts. Le Nasdaq est à peine plus ferme en hausse +0,11% à 12.072 pts.

A l'approche de la réunion de la Fed des 2 et 3 mai, l'outil FedWatch montre toujours l'hypothèse dominante d'une hausse de taux d'un quart de point, portant les taux entre 5 et 5,25%, et qui pourrait être la dernière du cycle accéléré de resserrement monétaire destiné à maîtriser l'inflation.

ECO ET DEVISES

Le pétrole se cale sur les 80$ le brent. L'once d'or recule à 1.982$. Le dollar est discuté avec un euro sous les 1,10/$. Le Bitcoin pointe à 27.668$.

VALEURS A SUIVRE

Dans le prolongement du communiqué publié ce jour par Casino relativement au rapprochement avec TERACT et aux discussions avec le Groupement Les Mousquetaires, le groupe Casino annonce avoir reçu une lettre d'intention de EP Global Commerce a.s. (une société tchèque contrôlée par M. Daniel K?etínský, affiliée à VESA Equity Investment S.à r.l., cette dernière étant actionnaire de Casino à hauteur de 10,06% du capital) pour souscrire à une augmentation de capital réservée de la société Casino, Guichard-Perrachon à hauteur de 750 millions d'euros.

EP Global Commerce a.s. souhaiterait offrir à Fimalac, qui est actionnaire de la société, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros...

À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition. S'il devait y donner une suite favorable, la mise en oeuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants.

Le groupe Casino tiendra informé le marché en temps utile de l'évolution des discussions en lien avec TERACT, le Groupement Les Mousquetaires ainsi que, le cas échéant, la proposition de EP Global Commerce a.s.

Bolloré fait état d'une baisse de 11%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 4,43 milliards d'euros. Bolloré Logistics réalise des revenus de 1,355 MdE (-24 % en raison de la contraction des volumes et de la baisse des taux de fret), Bolloré Energy enregistre un CA de 712 ME (-16% avec la baisse des volumes vendus ainsi que le repli des prix des produits pétroliers), Communication (Vivendi) affiche des recettes de 2,290 MdsE (+2% grâce à la progression de Canal+ (+1%), de Havas Group (+1%) et la poursuite de la croissance soutenue de Gameloft (+14%)), et l'Industrie (CA de 74 millions d'euros, -33 % principalement en raison du recul des ventes de bus, malgré la progression des activités Systèmes). En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de 10% sur un an...

Vivendi fait état, au titre de son premier trimestre, d'un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en hausse de 3,3% (+2% à taux de change et périmètre constant). Cette augmentation résulte principalement de l'activité de Groupe Canal+ (+32 millions d'euros) et de Havas (+20 millions d'euros) ainsi que de la performance de Gameloft (+10 millions d'euros). Elle doit être analysée au regard de la base de comparaison élevée du premier trimestre 2022, liée au rebond de l'activité post Covid.

Dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne, Vivendi a conclu le 23 avril une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis. Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives avec IMI annoncée le 14 mars dernier. Ce projet reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

"Concernant le rapprochement entre Vivendi et Lagardère, nous avons présenté des propositions de remèdes à la Commission européenne et attendons désormais sa décision prévue pour la mi-juin 2023. Le bon début d'année que nous venons d'enregistrer nous permet d'envisager 2023 avec confiance tout en demeurant vigilants face au contexte macro-économique et géopolitique", affirment Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire.

Accor : Par courrier reçu le 18 avril à l'AMF, la société Harris Associates LP, agissant pour le compte de fonds et de clients sous gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 avril, le seuil de 5% des droits de vote de la société Accor. Elle détient pour le compte des fonds et clients, 16.929.028 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 6,44% du capital et 4,93% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché.

Les indicateurs opérationnels d'Icade sont ressortis résilients au T1, reflétant des fondamentaux solides. Le chiffre d'affaires consolidé part du groupe grimpe de 12,2% à 296,6 ME.

Pour la Foncière Tertiaire, les revenus locatifs bureaux et parcs d'affaires ressortent à 83 ME, +2,8% à périmètre constant, portés par les effets positifs de l'indexation. Près de 60.000 m(2) de signatures et renouvellements ont été réalisés sur le T1 2023.

Dans la Promotion, le chiffre d'affaires économique ressort à 227 ME, -14%, vs le T1 2022 particulièrement dynamique. Le marché de promotion résidentiel a ralenti en ce début d'année dans un contexte de taux élevés qui perdurent.

Rappelons qu'Icade et Primonial REIM ont signé le 13 mars dernier un accord d'exclusivité portant sur le désengagement total d'Icade dans les activités de santé. La transaction porte sur un montant total en cash de 3 MdsE, dont 2,6 MdsE au titre de la valorisation de la participation d'Icade dans ses activités de Santé, telle qu'estimée au 31/12/2022. La première étape de l'opération, réalisée au plus tard fin juillet 2023, porte sur 1,4 MdE, soit 64% de sa participation dans Icade Santé, sur la base de l'ANR au 31/12/2022.

Ainsi, Icade applique la norme IFRS 5 dès le 31 mars 2023, en anticipation de la déconsolidation totale des activités de santé au closing de la première étape (perte de contrôle). En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe Icade pour le T1 2023 n'intègre plus la contribution de la Foncière Santé, et le T1 2022 a fait l'objet d'un retraitement en pro forma.

Le désendettement sera significatif post transaction : à fin 2023 et avant redéploiement, le ratio LTV droits inclus est attendu à 31% et le ratio Dette nette/Ebitda est prévu à 8x.

Le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 de 4,33 euros par action a été approuvé, il sera payé intégralement en numéraire.

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration a levé la suspension clinique et autorisé la demande d'investigation d'un nouveau médicament, ou Investigational New Drug application, soumise par la société pour initier aux États-Unis un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 afin de traiter la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) à composante gastro-intestinale en traitement de troisième ligne.

Vinci : Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS - et de Siemens Energy s'est vu attribuer par le gestionnaire de réseaux électriques TenneT un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne.

Installées en mer du Nord, elles permettront de convertir le courant alternatif produit par des parcs éoliens offshore en courant continu haute tension (HVDC : High-Voltage Direct Current). Celui-ci sera ensuite acheminé à terre et reconverti en courant alternatif par des stations terrestres situées à environ 200 km, dans les villes allemandes de Wilhelmshaven et Heide.

La construction de ces plateformes de conversion, d'un poids d'environ 34.000 tonnes chacune, générera plus de 2.000 emplois par plateforme avec une activité jusqu'en 2031.

Ce projet s'intègre dans le cadre du Plan de transition énergétique de l'Allemagne, prévoyant la réalisation d'un important réseau de production d'électricité d'origine éolienne offshore. Dragados Offshore s'est déjà vu confier récemment la réalisation de six autres projets HVDC de même type.

AB Science annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé pour un montant définitif de 15 millions d'euros.

Alain Moussy, Président Directeur Général d'AB Science, indique : "AB Science est satisfaite du succès de cette levée de fonds à travers laquelle les actionnaires historiques d'AB Science ont eu l'occasion de renouveler leur confiance en AB Science et de manifester leur soutien dans le cadre de sa nouvelle stratégie annoncée le 21 avril dernier".