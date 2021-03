Préouverture Paris : le CAC40 au-dessus des 6.000 points pour la première fois depuis plus d'un an?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La dernière fois que le CAC40 a débuté une séance au-dessus des 6.000 points remonte au 21 février 2020. Ce pourrait être le cas ce matin si on en croit les indicateurs de préséance. Ce faisant, l'indice parisien tournerait la page d'une année de crise sanitaire qui l'aura fait tomber à 3.632 points mi-mars 2020.

S'il parvient à débuter au-dessus de ce niveau, le CAC40 devrai s'y maintenir et cela dépendra beaucoup de la teneur de la réunion de la Banque centrale européenne à la mi-journée. On parle là de l'événement de la semaine sur les marchés financiers... Une nouvelle fois, Christine Lagarde sera très attendue lors de la conférence de presse suivant la décision de politique monétaire de l'Institution. Les propos de la dirigeante en lien avec la récente remontée des rendements obligataires et les poussées inflationnistes seront particulièrement scrutés.

Aux Etats-Unis, le plan de soutien de Joe Biden face au coronavirus, doté de 1.900 milliards de dollars (1.600 MdsE), a enfin été approuvé mercredi par la Chambre des représentants, après avoir été voté samedi par le Sénat. Le texte a été voté par 220 voix contre 211, sans le soutien des Républicains, qui ont dénoncé un projet qu'ils jugent surdimensionné et ressemblant davantage à un plan de relance qu'à un plan de sauvetage face à la pandémie. Il n'empêche que les marchés l'attendaient et que cette échéance est derrière eux.

WALL STREET

Les actions américaines ont progressé mercredi soir, l'indice Dow Jones signant même un nouveau record historique en clôture, tandis que le Nasdaq a marqué le pas. Les investisseurs ont salué l'adoption ce mercredi soir par la Chambre des représentants du plan de relance de Joe Biden contre le Covid-19, qui devrait doper la croissance. Les rendements obligataires ont continué de se détendre, après la publication d'une inflation maîtrisée en février, et le pétrole a fini en hausse après une séance en dents de scie.

A la clôture, le Dow Jones a bondi de 1,46% à 32.297 points, un nouveau record après celui du 24 février dernier. L'indice large S&P 500 a avancé de 0,60% à 3.898 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini quasi-stable à 13.068 pts (-0,04%), après un rebond de 3,7% mardi. Lundi, le Nasdaq était tombé au plus bas depuis la mi-décembre 2020, et inscrivait une perte de 10,5% par rapport à son sommet du 12 février à 14.095 pts, entrant dans une zone de correction.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1933 ce matin. Le baril de Brent se négocie 68,16$. L'once d'or se traite 1.734$.

VALEURS A SUIVRE

JCDecaux SA publie ce jour ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires ajusté ressort en baisse de 40,6% à 2.311,8 millions d'euros. La Marge opérationnelle ajustée est de 141,6 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, ressort à -352,9 millions d'euros et le résultat net part du groupe s'inscrit à -604,6 millions d'euros, incluant une charge de dépréciation de 211,3 millions d'euros.

Eurazeo annonce une poursuite de la forte croissance de la gestion d'actifs après une année de levée de fonds record, en hausse de +19% à 2,9 MdsE. Les actifs sous gestion (AUM) sont en progression de 16% à 21,8 MdsE. Les commissions de gestion grimpent de 13% à 243 ME. L'ANR par action s'inscrit à 85,4 euros, son plus haut niveau historique, en hausse de 6,3% sur l'année et de +21% par rapport à fin juin 2020. Le résultat net part du groupe s'est établi à -160 ME sur l'année, avec un rebond sur le 2ème semestre (+230 ME). Le groupe disposait de 354 ME de trésorerie au 5 mars 2021 et d'aucune dette au niveau d'Eurazeo SE. De quoi proposer le versement d'un dividende unitaire de 1,50 euro par action.

Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires cumulé 2020 de 439,6 ME, contre 610,8 ME en 2019, soit une diminution de 27% (à taux de change constant) entre les deux périodes. Sur l'année, le groupe affiche finalement un résultat opérationnel courant à +11,9 ME(hors gains et pertes de change) soit +2,7% du chiffre d'affaires, en recul de 67% par rapport à 2019. L'amélioration observée au second semestre s'explique principalement par une meilleure maîtrise des coûts fixes, sans restructuration ni impact sur les projets stratégiques du Groupe. Malgré cela, dans la continuité des résultats publiés au premier semestre, le résultat net s'établit à -27,4 ME.

Nexans rembourse par anticipation de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 280 millions d'euros en date du 25 février, et l'émission obligataire à taux fixe assortie d'un coupon annuel de 3,25% de 250 ME, émise le 26 mai 2016 et à échéance 26 mai 2021 (ISIN : FR0013176294), en date du 10 mars 2021.

Boiron : le résultat opérationnel de l'année s'élève à 38,1 ME en baisse de 28,7 ME par rapport à 2019. Le résultat net se replie de 35,5% à 26,2 ME. L'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de l'activité en France ont déclenché une profonde réorganisation qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes. Sur la base des informations disponibles à ce jour, son coût global est estimé à 63,7 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Monsieur Bricolage, Groupe Partouche, Verimatrix, Transgène, Altamir, TFF Group, Infotel, SQLI, Damartex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Engie avec un cours cible de 15,30 euros.

Jefferies repasse d'achat à 'conserver' sur Aviva en ciblant un cours de 425 GBp.

INFOS MARCHES

Onxeo lance une augmentation de capital à 0,71 euro.

EN BREF

Edenred : Sage et Corporate Spending Innovations étendent leur partenariat.

Dassault Aviation : succès du vol inaugural du Falcon 6X.

Adocia initie une étude clinique de Phase 2.

Transgene poursuit l'étude de Phase II de TG4001.