Préouverture Paris : le CAC40 attendu sur une note prudente

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préouverture annoncent une très légère hausse sur le CAC40. Une tendance fragile qui peut encore évoluer durant la dernière demi-heure avant 9h. Quoiqu'il en soit, la prudence semble toujours de mise pour le marché parisien.

Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son deuxième mois, le marché semble désormais dans une phase plus calme où les investisseurs vont essayer de digérer tout ce qui s'est passé en très peu de temps. Hier, les pays occidentaux se sont engagés à Bruxelles à renforcer leur aide à l'Ukraine tout en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les cours pétroliers baissent légèrement, l'Union européenne s'étant abstenue d'imposer un embargo sur les hydrocarbures russes en raison de la dépendance de certains pays aux énergies fossiles de Russie.

WALL STREET

La Bourse de New York est repartie de l'avant jeudi, les marchés saluant la publication de statistiques "macro" solides aux Etats-Unis, qui laissent espérer que la première économie mondiale sera capable de résister à un resserrement monétaire rapide de la Réserve fédérale. Dans la crise ukrainienne, les Occidentaux ont annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions contre la Russie, qui ne visent toujours pas directement les livraisons d'énergie russe à l'Union européenne. Le pétrole a reflué de plus de 2%, tandis que les taux, le dollar et l'or étaient en hausse.

A la clôture, le Dow Jones a repris 1,02% à 34.707 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,43% à 4.520 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a regagné 1,93% à 14.191 pts. Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, à l'exception de l'énergie (-0,04%). Les technologiques (+2,7%) et les services de communication (+1,7%) ont mené la hausse, avec les matériaux de base (+1,9%), suivis des financières (+0,7%) et de la santé (+1,15%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (15h00)

- Promesses de ventes de logements. (15h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- PIB final espagnol. (09h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1027$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 119,41$. L'once d'or se traite 1.958$.

VALEURS A SUIVRE

Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 382,5 ME, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net 2021 atteint 104 ME (multiplié par 3,3 par rapport à 2020) et fait ressortir une marge nette de 27,2%. Compte-tenu du niveau de performance élevé en 2021, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 24 mars, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 9 mai le versement d'un dividende unitaire de 2 euros par action contre 0,20 euro au titre de l'exercice 2020.

Cegedim : le résultat opérationnel courant de en 2021 a reculé de 4,4% pour s'établir à 39,9 ME. Ce recul résulte principalement d'un impact négatif de 4,5 ME dû à une moindre capitalisation de R&D et à une hausse des amortissements de R&D. Le résultat net part du Groupe s'établit à 26,2 ME en 2021 contre 10,8 ME en 2020. Lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 0,50 Euro par action. Cegedim anticipe en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. Le Résultat opérationnel courant devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Guillemot, Crossject, VIEL & Cie, TotalEnergies EP Gabon, Foncière ATLAND, Wedia, Burelle, Gascogne, Agripower, Evolis, Ateme, Esker, Wallix, Afyren, Memscap

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve McPhy avec un cours cible ramené de 22 à 19 euros, reste à l'achat sur Poxel mais avec un objectif ajusté à 4,50 euros et positif sur Tikehau avec un objectif réhaussé à 34 euros.

INFOS MARCHÉS

Valeo : Rachat d'actions pour les plans d'actions de performance.

Carmila : rachats d'actions pour 10 millions d'euros.

EN BREF

Dassault Aviation : La Grèce acquiert 6 Rafale neufs additionnels.

Abionyx Pharma : résultats cliniques positifs pour CER-001 dans le traitement de la COVID-19.

Medesis Pharma : brevet validé aux États-Unis.

Hoffmann Green Cement lance la construction de sa centrale à béton 'R&D'.

Plastic Omnium s'offre l'activité AMLS d'ams OSRAM.