Préouverture Paris : le CAC40 attendu sans grand changement avant l'inflation européenne

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Tendance incertaine en pré-séance à Paris (les futures sont stables) au lendemain d'un repli de 1% qui faisait suite à 5 séances consécutives dans le vert. Wall Street a également terminé en retrait hier soir après la publication de ventes au détail sans relief et des 'Minutes' de la dernière réunion de la Fed. Le compte rendu de ce rendez-vous a montré que les membres de la Réserve fédérale américaine comptent encore augmenter les taux directeurs tant que l'inflation n'aura pas fortement diminué. Ils estiment toutefois que le rythme des futures hausses dépendra des prochaines statistiques économiques alors que l'économie américaine montre des signes de faiblesse.

Le procès-verbal a également montré que les responsables de la Fed ont vu "peu de preuves" lors de leur dernière réunion que les pressions inflationnistes s'atténuaient et qu'il faudrait peut-être plus de temps que prévu pour que l'inflation se dissipe.

La Banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 225 points de base au total depuis le début de l'année et les marchés estiment aujourd'hui à 59% la probabilité d'un relèvement limité à 50 points de base lors de la réunion de septembre, contre 41% pour une hausse de trois quarts de point, selon le baromètre FedWatch.

L'actualité entreprises étant toujours aussi maigre en cette mi-août à Paris, les opérateurs seront attentifs aux chiffres définitifs de l'inflation de juillet pour la zone euro. Aux Etats-Unis, plusieurs indicateurs de conjoncture sont au programme tout comme quelques publications trimestrielles dans la distribution (Kohls, Ross Stores ou encore Estee Lauder).

Sur le marché des changes, le dollar progresse de 0,24% face à un panier de devises et de 0,18% face à l'euro (1,0162$). Le bitcoin abandonne pour sa part 3,7% sur 24 heures à 23.340$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre remonte de 0,2% à 88,3$ dans les échanges électroniques sur le Nymex après ses plus bas de six mois touchés mardi. L'once d'or prend 0,1% à 1.763$.

WALL STREET

La bourse de New York a clôturé en baisse mercredi soir, malgré une légère embellie dans la foulée de la publication du dernier compte-rendu de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le document montre que les membres de la Banque centrale sont déterminés à relever les taux directeurs jusqu'à ce que l'inflation diminue fortement, mais ils précisent que le rythme dépendra aussi des prochaines statistiques économiques. A la clôture de Wall Street, le Dow Jones perd 0,50% à 33.980 points et le S&P 500 cède 0,72% à 4.274 points. Le Nasdaq chute de 1,25% à 12.938 points.

ECO ET DEVISES

L'Indice final européen des prix à la consommation sera surveillé de près à 11 heures dans le contexte inflationniste actuel. Aux Etats-Unis, l'Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (14h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), les reventes de logements existants (16h00) et l'Indice des indicateurs avancés (16h00) sont au programme.

VALEURS A SUIVRE

* Bouygues. Martin, Olivier Bouygues et leurs familles se sont renforcés au capital de leur entreprise. Dans un avis AMF, les deux frères ont déclaré avoir franchi en hausse, le 11 août, le seuil de 25% du capital de la société et détenir 95.700.494 actions Bouygues représentant 152.205.737 droits de vote, soit 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

* Valneva annonce que le Département américain de la Défense a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) IXIARO. Compte tenu de l'impact passé et actuel de la pandémie de Covid-19 sur les opérations du DoD, le DoD considère que ses niveaux d'approvisionnement existants en IXIARO sont suffisants pour répondre à ses besoins actuels. Le DoD a fait part de son intérêt pour la négociation d'un nouveau contrat d'approvisionnement en 2023, une fois que les stocks reviendront à des niveaux normaux. La Société ne prévoit aucun impact de cette décision sur ses prévisions financières pour 2022 et continuera à livrer IXIARO jusqu'au quatrième trimestre 2022, conformément aux termes de la première option annuelle, que le DoD a exercée selon des termes précédemment amendés. Le DoD s'appuie sur IXIARO depuis 2010 pour aider à protéger le personnel déployé dans des régions où l'EJ est endémique et pour lequel le vaccin contre l'EJ est recommandé. La valeur minimale totale du contrat d'approvisionnement existant était d'environ 118 millions de dollars, en supposant l'exercice de la deuxième option annuelle, qui avait une valeur minimale d'environ 36 millions de dollars pour 250.000 doses.

* Onxeo indique que l'Assemblée générale mixte du 17 août a adopté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment approuvé le retrait des actions de la société de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser ce dernier. La société demandera formellement, dans les prochains jours, le retrait de la cote du Nasdaq First North à l'opérateur boursier danois.

* Eurobio Scientific a va acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d'euros (net de la trésorerie ajustée). Cette opération permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA (Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains) pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.

* Parrot a conclu un accord avec AeroVironment, un leader mondial des systèmes robotiques intelligents et multi-domaines, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems Inc., une société américaine (San Diego, Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016. Dans le cadre d'une convention globale d'achat d'actif, Planck, qui développe et intègre des solutions de navigation et d'autonomie pour les micro-drones, fusionnera avec le segment commercial des systèmes d'aéronefs sans pilote de taille moyenne (MUAS) d'AeroVironment. Pour Parrot, la transaction prévoit un paiement d'environ 3,2 M$ dont environ 1,2 M$ en remboursement de créances (prêts convertibles). Planck était consolidée par mise en équivalence.