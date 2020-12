Préouverture Paris : le CAC40 attendu proche des 5.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'accès de faiblesse du CAC40 depuis la mi-séance d'hier, va se poursuivre à l'ouverture ce matin, l'indice parisien se dirigeant vers les 5.500 points. Les investisseurs se montrent frileux à prendre position, alors qu'on attend le début de la réunion de la Fed et que de nouvelles mesures restrictives, contre la Covid-19, de nature à peser sur les économies, sont prises en Europe : après l'Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé lundi l'entrée en vigueur d'un confinement d'au moins cinq semaines encore plus contraignant que celui instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai. Au Royaume-Uni, Londres et une partie du sud-est du pays ont basculé en niveau d'alerte "très élevé", le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental qui prévoit notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée.

Aux Etats-Unis, où les 300.000 morts ont été atteints, le pays a entamé lundi la campagne de vaccination contre la Covid-19, avec pour objectif de vacciner 100 millions de personnes d'ici la fin du premier trimestre 2021 et au-delà, de vacciner 80% de la population d'ici à la fin juin. Le Canada a lui aussi commencé sa campagne de vaccination lundi, tandis que les autorités de Singapour ont donné leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech.

Il faudra toutefois plusieurs mois pour que les campagnes de vaccination montent en puissance dans de nombreux pays, et permettent enfin un retour à une vie normale. Dans l'intervalle, la pandémie continue de progresser à la faveur de l'hiver aux Etats-Unis et en Europe, avec son cortège de dégâts humains et économiques.

WALL STREET

Après avoir salué le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux Etats-Unis, Wall Street a terminé la séance de lundi en demi-teinte face à la résurgence de l'épidémie... La barre des 300.000 morts du Covid-19 a été symboliquement franchie lundi aux Etats-Unis, et la ville de New York envisage un reconfinement. En outre, les investisseurs s'impatientent des lenteurs du Congrès américain à adopter un nouveau plan de soutien à l'économie, et attendent aussi avec intérêt la prochaine réunion de la Fed, prévue mardi et mercredi

A la clôture, l'indice Dow Jones est passé dans le rouge, cédant 0,62% à 29.861 points, retombant sous les 30.000 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,44% à 3.647 pts. L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, susceptibles de progresser en cas de reconfinements sanitaires, a terminé en hausse de 0,50% à 12.440 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Taux de chômage britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.842$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2148$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 50,01$.

VALEURS A SUIVRE

Solutions 30 a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation ce mardi dès l'ouverture de la séance. La négociation des actions de Solutions 30 avait été suspendue le vendredi à la demande de la société, dans le contexte d'une campagne de déstabilisation via l'utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux , selon la société.

Eurofins dépassera largement ses objectifs financiers pour 2020, lesquels avaient été fixés le 4 mars 2020, avant que les perturbations du COVID-19 ne commencent en Europe et en Amérique du Nord et sont restés inchangés depuis... Compte tenu de la bonne performance à ce jour, le groupe a désormais revalorisé ses objectifs pour 2020 comme suit : chiffre d'affaires FY2020 de 5,3 milliards d'euros (contre 5 milliards d'euros). EBITDA ajusté de l'exercice 2020 de 1,3 milliard d'euros (contre 1,1 milliard d'euros). Flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2020 de 700 millions d'euros (contre 600 ME).

bioMérieux communique des informations sur le relèvement des perspectives 2020. Le groupe attend désormais la croissance de son chiffre d'affaires 2020 à taux de change et périmètre constants autour de 18%. Le résultat opérationnel courant contributif 2020 sera d'environ 600 millions d'euros. Pour rappel, cette performance exceptionnelle en 2020 ne peut être extrapolée aux années futures.

Société Générale vient de se renforcer dans le secteur automobile. La banque française vient ainsi de faire l'acquisition de Reezocar, une des pépites de la vente de véhicules d'occasion, a révélé lundi soir le site internet des 'Echos'. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, a précisé le site du quotidien. La Société Générale avait déjà acquis en 2018 une participation minoritaire dans Reezocar à travers sa filiale CGI Finance. La banque est déjà présente sur le marché automobile à travers ALD, sa filiale dédiée à la location de voiture longue durée.

Plastivaloire : Le chiffre d'affaires 2019-2020 de s'élève à 629,2 millions d'euros en baisse de -13,6%. L'essentiel de cette baisse a été concentré sur le 3ème trimestre de l'exercice. La marge d'Ebitda annuelle s'établit à 7,4% en phase avec l'anticipation annoncée en novembre, soit un recul limité de 3 points. Le groupe est parvenu à atténuer l'impact de la baisse d'activité en réduisant dans la mesure du possible ses coûts et en bénéficiant des mesures d'accompagnement économique. Les dotations aux amortissements et provisions, en hausse, pèsent sur le résultat opérationnel courant qui ressort à l'équilibre (+0,1 ME). La hausse des amortissements s'explique en partie par le démarrage de nouveaux programmes ou sites de production qui avaient nécessité des investissements importants lors des derniers exercices. Le résultat opérationnel affiche une perte de -4,7 ME, intégrant la dépréciation à hauteur de -4,5 ME du goodwill de la filiale turque à la suite des tests de dépréciation (impairment test), déjà enregistrée au 1er semestre. La joint-venture en Slovaquie a été également impactée par le recul d'activité et contribue négativement au résultat net à hauteur de -0,3 ME (+0,3 ME en 2018-2019). Les frais financiers nets ressortent à -6,7 ME et la charge d'impôt à -2,0 ME. Le résultat net affiche ainsi une perte conjoncturelle de -13,7 ME, dont -16,1 ME en part du Groupe.

Worldline a annoncé une alliance stratégique dans les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ, présentée comme l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés en Australie. L'accord prévoit la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour un montant d'environ 485 millions de dollars australiens.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Prismaflex, Catana Group.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan surpondère Rio Tinto avec un cours cible ajusté à 7.130 GBp.

Berenberg est à l'achat sur Rolls-Royce, mais avec un objectif de cours ajusté en baisse à 140 GBp.

INFOS MARCHES

Jefferies est à l'achat sur Eutelsat avec un cours cible ajusté de 18,50 à 18 euros.

Goldman Sachs ajuste son objectif de 121 à 120 CHF sur Nestlé.

EN BREF

Bouygues Construction lance la construction d'un pont ferroviaire aux Philippines.

Nicox : initiation d'une étude de phase 2b pour le NCX 4251.

Erytech Pharma a finalisé le recrutement des patients de la phase 3 TRYbeCA-1.

Rougier fait le point sur ses plans de continuation.

Orano : suspension d'activité au Canada pour des raisons sanitaires.

Tronics dévoile son accéléromètre AXO315.

SpineGuard : une première chirurgicale avec DSG Connect.

Groupe ADP : le trafic global baisse de 58,6% en novembre.

BIC : accord de cession de PIMACO.