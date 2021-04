Préouverture Paris : le CAC40 attendu proche de son niveau de vendredi

Préouverture Paris : le CAC40 attendu proche de son niveau de vendredi









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu assez proche de son niveau de clôture de vendredi ce matin à l'ouverture si on se fie à la tendance affichée par les indicateurs de préséance à trente minutes du début de séance.

La hausse des marchés a été stoppée la semaine passée par la prise en considération de futures hausses d'impôts aux Etats-Unis et aux conséquences sur les anticipations de bénéfices pour l'année 2021. En attendant, en France, les publications du premier trimestre se poursuivent et s'affichent plutôt robustes. Ce soir, c'est Michelin qui se pliera à l'exercice.

Le programme de la semaine prévoit la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale pour mercredi ainsi que la première estimation du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, prévue jeudi. Les deux temps forts de la semaine boursière qui débute!

WALL STREET

La Bourse de New York s'est bien remise vendredi du choc causé la veille par les projets de Joe Biden d'accroître la fiscalité sur les plus-values et les très hauts revenus. Les investisseurs estiment que ces projets auront du mal à franchir la barrière du Congrès, et qu'ils seront sans doute édulcorés avant d'être adoptés. Les marchés apprécient en outre l'annonce d'une hausse de l'indice d'activité PMI composite à son plus haut historique en avril aux Etats-Unis, traduisant une solide reprise économique malgré la résurgence de la pandémie de coronavirus dans certains pays, dont l'Inde et le Japon.

A la clôture, le Dow Jones a repris 0,67% à 34.043 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 1,09% à 4.180 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,44% à 14.016 pts. Sur la semaine, les trois indices américains ont en revanche légèrement fléchi, respectivement de 0,45%, 0,1% et 0,25%, mettant fin à une série de 4 semaines de progression pour le DJIA et le S&P 500, et de 3 semaines pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

VALEURS A SUIVRE

Eramet : Le chiffre d'affaires d'Eramet ressort à 838 ME au T1 2021 en hausse de 8 % par rapport au T1 2020, porté par la forte croissance de la division Mines et Métaux (+ 18 %) dont + 9 % d'effet volume et + 9 % d'effet prix, et malgré le recul des ventes de la division Alliages Haute Performance.

Lagardère : "La fin de la structure de gouvernance en commandite devrait être actée par un conseil d'administration. Rémunéré en actions, Arnaud Lagardère deviendrait le PDG du groupe" selon 'Les Echos'. Arnaud Lagardère pourrait ainsi doubler sa participation, autour de 14% dans le capital du groupe, en échange de ce changement de gouvernance, ce qui se traduirait par une valorisation de la commandite de 210 millions d'euros environ.

Tarkett : Au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires net de est ressorti en baisse de 8,5% et de 3,8% à taux de change et périmètre comparable par rapport au T1 2020, reflétant le lent redémarrage du commercial, compensé en partie par la poursuite de la reprise en résidentiel. L'EBITDA ajusté est de 34 millions d'euros, soit une marge de 6,1%, en recul par rapport à l'année dernière en raison de la baisse des ventes et de la hausse des coûts d'achat à la fin du trimestre.

Icade annonce un CA au T1 2021 de 392,5 ME (+44% versus le T1 2020, +30% versus le T1 2019). Les revenus locatifs en hausse de +1,5% à 171,5 ME à fin mars.

Total : compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado au Mozambique, Total confirme le retrait de l'ensemble du personnel du projet Mozambique LNG du site d'Afungi. Cette situation conduit Total, en tant qu'opérateur du projet Mozambique LNG, à déclarer la force majeure.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Hitechpros, O2i, M2i.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC passe d'achat à 'conserver' sur LVMH en ciblant un cours de 660 euros.

Goldman Sachs est à l'achat sur Pernod Ricard avec une cible qui grimpe à 190 euros.

Jefferies est à 'sous-performance' sur Rémy Cointreau, avec un cours cible qui passe à 145 euros.

Jefferies conserve LafargeHolcim mais avec un cours cible ajusté à 58,40 CHF et JP Morgan remonte son objectif à 65 CHF.

INFOS MARCHES

Tarkett : offre publique d'achat à 20 euros par action !

Wendel s'associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres Tarkett.

SMTPC : l'OPA de Vinci et Eiffage est en bonne voie.

EN BREF

Laurent-Perrier : intrusion sur le réseau informatique.

Prologue : reprise du projet de rapprochement avec 02I et M2I.

Carbios annonce la signature d'une Lettre d'Intention avec un producteur majeur de PET.

Crédit Agricole Italia détiendra 91,17% du capital de CreVal.

Colas réalise un chantier Vegecol.

Eurazeo accord en vue d'investir dans Aroma-Zone.