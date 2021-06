Préouverture Paris : le CAC40 attendu proche de ses niveaux de vendredi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu de mouvement à attendre à l'ouverture ce matin en Bourse de Paris. Le CAC40 devrait débuter assez proche de son niveau de clôture de vendredi, autour de 6.620 points. En l'absence de statistiques macroénomiques et de résultats d'entreprises, il est difficile de trouver des éléments capables de motiver les prises de risque, surtout sur ces niveaux élevés pour les indices.

Vendredi, le CAC40 s'était montré quelque peu hésitant en fin de séance suite à la publication d'un indice des prix de base "core PCE" aux Etats-Unis s'affichant sur une hausse inférieure aux attentes bien que toutefois en progression de 3,4% sur un an. L'inflation et ce qu'elle sous-tend en termes de politique monétaire de la part de la Fed et de la BCE, demeure "le" sujet sur les marchés.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini la semaine sur une note globalement positive, la rotation sectorielle profitant vendredi aux valeurs cycliques au détriment des technologiques, au lendemain d'un accord bipartisan sur le plan infrastructures de Joe Biden. Le Nasdaq a marqué le pas, mais le S&P 500 a signé un nouveau record en clôture. Les taux sont remontés après une nouvelle accélération de l'inflation (mesure "core PCE"), tandis que le pétrole s'est encore raffermi à l'approche de la réunion de l'Opep+ la semaine prochaine.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,69% à 34.433 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,33% à 4.280 pts, un nouveau record après celui de jeudi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a cédé un petit 0,06% à 14.360 pts, après trois jours de records consécutifs.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,1927 ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,12$. L'once d'or se traite 1.783$.

VALEURS A SUIVRE

Solutions 30 : Le Directoire, avec l'approbation du comité d'audit réuni le 25 juin, a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 30 juin la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises, en remplacement du cabinet EY dont le mandat s'achèvera à cette date.

Ipsen et Exelixis Inc annoncent que COSMIC-312, l'étude pivotale de Phase III en cours évaluant le cabozantinib (CABOMETYX) en association avec l'atézolizumab par rapport au sorafénib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire avancé (CHC) non traité précédemment, a atteint l'un des critères d'évaluation principaux, à savoir l'amélioration significative de la survie sans progression (SSP), lors de l'analyse primaire prévue.

Renault et STMicroelectronics ont annoncé leur coopération stratégique dans les domaines de la conception, du développement, de la fabrication et de la fourniture à Renault Group de produits et de solutions de packaging de STMicroelectronics, pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides.

McPhy a été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur qui s'est produite le jeudi 24 juin à la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen en Allemagne, exploitée par EnergieDienst. Une formation de fumée a déclenché le système d'alarme incendie. Ce déclenchement a entraîné l'arrêt automatique des installations et l'activation du mode sécurité de l'unité. Personne n'a été blessé lors de cet événement et il n'y a eu aucun dommage sur l'environnement. La cause de l'incident reste inconnue à ce stade.

Sanofi rationalise son portefeuille 'Santé Grand Public' en Europe en cédant 16 de ses marques à Stada. Sanofi ne prévoit pas que ces cessions, dont le montant n'a pas été précisé, se répercutent sur ses effectifs européens. L'opération devait être clôturée au troisième trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions habituelles de clôture.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Tronics Electrosystems, GEA.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse à surperformance sur Danone en ciblant un cours de 75 euros.

HSBC repasse à l'achat sur Adecco en ciblant un cours de 73 CHF.

INFOS MARCHES

Transition Evergreen : augmentation de capital de 55,6 ME.

EN BREF

Bouygues : partenariat entre Bouygues Energies & Services et FM Logistic.

Transgene : premier patient inclus au Royaume-Uni dans la Phase I de TG4050.

Sanofi : des données de long terme confortent le profil de sécurité de Dupixent.