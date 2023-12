Préouverture Paris : le CAC40 attendu en légère hausse avant le chômage US

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien est attendu en légère hausse ce vendredi, ce qui devrait conforter son avance de 15% depuis le 1er janvier... Les volumes d'échanges restent relativement peu étoffés, mais les habillages de bilans de fin d'année alimentent un flux d'activité résiduel, à l'image de ce qui se passe à Wall Street qui a réussi à terminer en nette hausse hier soir en attendant les chiffres de l'emploi US de novembre cet après-midi qui pourraient aller dans le sens du scénario 'ciel bleu' de la Fed avec une modération de l'inflation et un atterrissage en douceur de l'activité US...

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en hausse jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,80% à 4.585 pts et le Nasdaq 1,37% à 14.339 pts, contre une progression de 0,17% du Dow Jones à 36.117 pts. La place américaine demeure assez volatile après le rallye du mois de novembre alimenté par les espoirs de pic des taux, d'inflation contrôlée et d'atterrissage en douceur de l'économie US...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 0,7% vers les 70$. Sur le marché des changes, l'indice dollar fléchit de 0,4% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,59%, le 10 ans à 4,15% et le 30 ans à 4,27%.

ECO ET DEVISES

Côté indicateurs, aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée. Le Département américain au Travail a fait état pour la semaine close au 2 décembre, d'inscriptions au chômage au nombre de 220.000, en hausse de 1.000 par rapport à la semaine antérieure - niveau conforme aux attentes du marché. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.750, en hausse de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 25 novembre ressort à 1,861 million, en repli de 64.000 sur sept jours (1,910 million de consensus).

Mercredi, le dernier rapport d'ADP avait fait ressortir des créations de postes dans le privé au nombre de 103.000 en novembre, à comparer à un consensus FactSet de 120.000, et à un niveau révisé en baisse à 106.000 pour le mois d'octobre. La précédente lecture d'octobre était de 113.000. Le mois dernier a été marqué par une croissance modérée des embauches et un nouveau ralentissement des gains salariaux, selon ADP. Les biens et les services ont connu une faiblesse, les loisirs, l'hôtellerie et l'industrie manufacturière affichant des baisses. Les entreprises de taille moyenne de 50 à 249 salariés ont tout de même généré 71.000 postes en novembre et les grandes 33.000. "Les restaurants et les hôtels ont été les plus grands créateurs d'emplois pendant la reprise post-pandémique. Mais cette impulsion est derrière nous, et le retour à la tendance dans les loisirs et l'hôtellerie suggère que l'économie dans son ensemble connaîtra une croissance des embauches et des salaires plus modérée en 2024", résume la cheffe économiste Nela Richardson.

Enfin, les marchés suivront surtout vendredi très attentivement le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre (consensus FactSet à 3,9% de chômage, 172.500 créations de postes dont 145.000 dans le privé, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre (consensus 61,6).

Notons également que la réunion monétaire du FOMC de la Fed des 12 et 13 décembre approche, ce qui implique une période de blackout durant laquelle les responsables de la banque centrale américaine (pour une fois) se taisent... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est de 97,5% que la Fed opte pour un statu quo monétaire et laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% sur les fed funds. Il s'agit de la dernière réunion monétaire de l'année pour la banque. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement monétaire serait possible dès la réunion des 19 et 20 mars 2024, avec une probabilité de 54,5% d'une baisse de taux d'un quart de point...

L'euro remonte ce matin à 1,0785/$. L'or reste ferme à 2.028$. Le Bitcoin revient à 43.370$ à l'issue d'une semaine favorable.

VALEURS A SUIVRE

Vivendi : Euronext a annoncé les résultats de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC. Cette mise à jour indicielle aura lieu après la clôture des marchés, le vendredi 15 décembre et sera effective à partir du lundi 18 décembre.

Le Comité directeur des Indices fait évoluer le CAC40. Ainsi, Vivendi intègre l'indice phare parisien. Cette admission s'effectue aux dépens de Worldline, qui est relégué à l'Indice CAC Next 20. Bien évidemment, Vivendi sort de ce dernier indice, puisque promu au CAC40.

La composition des indices CAC Large 60, SBF 120, et CAC Mid 60 n'est pas modifiée.

Peu d'évolution également du côté du CAC Small Index, du CAC Mid & Small et du CAC All-Tradable. Seul le dossier Atland est sorti de ces 3 indices, sans être remplacé.

Rappelons que l'évaluation des indices la famille CAC fait l'objet d'un examen trimestriel en mars, juin, septembre, et décembre. L'examen annuel complet a lieu en septembre. La prochaine réunion du Comité directeur est prévue au 7 mars 2024.

Le Conseil d'administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 2023, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 euros par action.

Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2024 sur les positions arrêtées le 16 janvier 2024 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le 15 janvier 2024 au matin.

Le solde du dividende au titre de l'exercice 2023 sera décidé par le Conseil d'administration du 7 février 2024 et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 25 avril 2024.

Le chiffre d'affaires semestriel de LDLC s'élève à 266,9 ME en hausse de +5,1% par rapport au 1er semestre 2022-2023 et de +0,2% à périmètre constant. Le 2ème trimestre marque un retour à la croissance organique à +4,4% comparé au 2ème trimestre 2022-2023 du fait notamment de la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech.

Malgré le contexte inflationniste et la politique d'investissements, l'excédent brut d'exploitation progresse de +26,1% et s'élève à 2,9 ME, soit une marge d'EBE de 1,1% en hausse de +20 points de base comparé au 1er semestre 2022-2023. Le résultat d'exploitation ressort à -2,3 ME au 1er semestre 2023-2024, contre -2,2 ME un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe atteint -3,6 ME au 1er semestre 2023-2024 vs. -1,9 ME. LDLC a généré sur le 1er semestre 2023-2024 un flux net de trésorerie de +6,4 ME, à comparer à -0,7 ME un an plus tôt. La trésorerie nette s'élève à 6,9 ME au 30 septembre 2023 pour des capitaux propres de 99,8 ME.

LDLC annonce par ailleurs être entré en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploité sous l'enseigne, le nom commercial et la marque Rue du Commerce.

La reprise graduelle des équipements en BtoC et les investissements réalisés pour conquérir de nouveaux clients ont permis à LDLC de retrouver une croissance organique positive au 2ème trimestre de l'exercice 2023-2024.

Le marché reste actif mais volatil avec notamment l'attente de nouvelles sorties de produits sur le dernier trimestre de l'exercice.

LDLC vise maintenant une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice en fonction notamment de l'évolution du marché BtoB.

Le second semestre, bénéficiant traditionnellement d'une activité plus élevée, devrait permettre de tirer davantage parti du levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe et soutenir la profitabilité de l'exercice 2023-2024.

Airbus : Comme pressenti, Cathay Group a choisi l'A350F pour renouveler la partie la plus ancienne de sa flotte d'avions cargo 747. La compagnie de Hong Kong a signé un accord pour acquérir six appareils. L'A350F deviendra un élément central de sa future flotte, apportant de nouveaux niveaux d'efficacité sur son vaste réseau. Actuellement en développement, l'A350F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 4 700 milles marins/8 700 kilomètres à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion-cargo disponible aujourd'hui, souligne Airbus. L'appareil permettra de desservir tous les marchés de fret lourd, y compris la plus grande route de fret au monde entre Hong Kong et Anchorage.

Cathay est le cinquième transporteur de fret aérien au monde et la troisième compagnie aérienne de fret traditionnelle derrière Qatar Airways et Emirates, si l'on exclut les transporteurs de colis express spécialisés FedEx et UPS, selon les dernières données disponibles de l'Association du transport aérien international.

Ubisoft annonce qu'Avatar: Frontiers of Pandora est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS et PC via Ubisoft Connect.

Développé par le studio Ubisoft Massive Entertainment en collaboration avec le studio de production de James Cameron, Lightstorm, et Disney, Avatar: Frontiers of Pandora a été conçu avec la dernière itération du moteur Snowdrop d'Ubisoft. Le jeu propose une aventure inédite qui se déroule sur la même ligne temporelle que les films Avatar.

Bureau Veritas, leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce l'évolution et le renforcement de son Comité Exécutif. Conçue pour aligner l'organisation sur ses impératifs stratégiques, cette évolution permettra à Bureau Veritas d'être idéalement positionné pour saisir les principales opportunités de croissance futures.

Tout d'abord, le Groupe entend exploiter pleinement le potentiel des opportunités des marchés en croissance spécifiques à chaque région, et faciliter la mise à l'échelle des solutions et l'amélioration de l'utilisation des ressources.

Par conséquent, afin d'accélérer sa croissance et d'exploiter tout le potentiel de la région regroupant actuellement l'Asie Pacifique et le Moyen-Orient au sein de la division Matières Premières, Industries et Infrastructures (CIF), Bureau Veritas a décidé de diviser cette zone en deux nouvelles régions, à savoir le Moyen-Orient, la Mer Caspienne et l'Afrique d'une part, et l'Asie-Pacifique (y compris la Chine et l'Inde) d'autre part.

Deuxièmement, reflétant l'ambition de Bureau Veritas de mettre le développement durable au coeur même de ses activités et d'accélérer le développement et l'exécution de sa stratégie, le poste nouvellement créé de Vice-Président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable assurera la cohérence de ses actions et renforcera l'orientation stratégique.

Enfin, le poste de Chief Digital Officer (CDO) est conçu pour stimuler l'innovation par le biais d'une large activation numérique afin d'accroître l'efficacité et la productivité des opérations internes du Groupe, de développer de nouvelles solutions et d'offrir à ses clients une expérience différenciée.

Les actionnaires de La Plaine et Bonduelle SCA, réunis hier en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé dans toutes ses stipulations, le projet de fusion-absorption de la société La Plaine par la société Bonduelle SCA. Constatant le caractère définitif de la fusion-absorption et la transmission à Bonduelle SCA de 7.268.839 actions propres, les actionnaires de Bonduelle ont également décidé l'annulation de ces actions, par réduction de capital. Ces opérations sont sans incidence pour les actionnaires minoritaires, la quotité de capital détenue par le public à l'issue de l'opération étant identique à celle détenue avant l'opération, indique Bonduelle. Il est rappelé que, dans un avis du 15 novembre, l'Autorité des Marchés Financiers a fait par du fait qu'elle considérait que l'opération ne portant pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires de Bonduelle, il n'y avait pas lieu, sur le fondement de l'article 236-6 de son règlement général, à la mise en oeuvre, par le concert familial Bonduelle, d'une offre publique de retrait sur les actions Bonduelle.